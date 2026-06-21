Every Half chính thức lên tiếng sau tranh cãi dừng thẻ tích điểm giấy và yêu cầu khách tải app

Sự việc bắt đầu khi thương hiệu này đưa ra thông báo về việc ngừng cung cấp thẻ tích lũy vật lý mới từ tháng 5 để chuẩn bị cho chiến dịch ra mắt ứng dụng thành viên trực tuyến, đồng thời lên lộ trình để khách hàng có thể tiếp tục tích lũy nốt những thẻ đang sử dụng. Tuy nhiên, thông tin này ngay lập tức nhận về nhiều phản hồi từ phía khách hàng cho rằng thời gian chuyển đổi quá ngắn, khiến họ không kịp hoàn thành các thẻ tích lũy còn dang dở.

Đáng chú ý, sự thay đổi này đã kích hoạt một làn sóng tranh luận gay gắt và chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến trái chiều rõ rệt về xu hướng "app hóa" của các thương hiệu F&B hiện nay.

Sự việc bị đẩy lên cao trào khi có tài khoản cá nhân lên tiếng phản đối việc yêu cầu tải ứng dụng, với nhiều người tiêu dùng bày tỏ quan điểm thẳng thắn trên nền tảng Threads rằng dung lượng điện thoại cá nhân không đáng bị lãng phí chỉ để cài đặt một ứng dụng riêng lẻ cho một quán cà phê.

Nhiều ý kiến nhận định rằng ngay cả khi quán chạy các chương trình khuyến mãi để kích cầu, người tiêu dùng cũng sẽ chỉ tải ứng dụng về để nhận quà rồi lập tức gỡ bỏ. Dưới góc độ vận hành và marketing, nhóm người dùng này cũng phân tích thêm rằng việc bắt buộc khách hàng phải trải qua các bước tải ứng dụng và xác thực mã OTP chỉ để đổi lấy một vài ưu đãi nhỏ là sự đánh đổi không tương xứng với thời gian của họ. Quy định cài app này bị cho là chỉ tạo ra các tài khoản ảo, khiến doanh nghiệp tốn chi phí thu hút khách hàng mới nhưng tỷ lệ giữ chân khách hàng thực tế gần như bằng không.

Trái lại, một bộ phận khách hàng khác lại bày tỏ sự ủng hộ đối với xu hướng chuyển đổi số này. Họ cho rằng việc sử dụng ứng dụng di động mang lại sự tiện lợi dài hạn, giúp người dùng không còn gặp phải tình trạng quên mang theo thẻ giấy, làm mất hoặc làm rách thẻ vật lý dẫn đến mất đi số điểm đã tích lũy. Hơn nữa, nhóm ý kiến này nhận định hệ thống trực tuyến sẽ giúp việc theo dõi các phân hạng thành viên, đổi điểm lấy quà và tiếp cận các chương trình ưu đãi độc quyền trở nên minh bạch, nhanh chóng và hiện đại hơn phù hợp với lối sống công nghệ hiện nay.

Trước những ý kiến đóng góp và phản hồi đa chiều từ cộng đồng, Every Half đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự bất tiện do thông tin cập nhật chưa đồng bộ tại các chi nhánh. Thương hiệu khẳng định luôn lắng nghe góp ý và sẽ cập nhật thêm để cửa hàng có thể xử lý những thẻ khách hàng vẫn đang giữ. Bên cạnh lời xin lỗi công khai, Every Half còn chủ động phản hồi bằng cách đề nghị khách hàng kiểm tra phần tin nhắn riêng để nhân viên trực tiếp hướng dẫn quy đổi ly cà phê cho các dấu tích lũy hiện có trên thẻ, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng.

Để giải quyết triệt để các khúc mắc, Every Half sau đó đã chính thức đưa ra thông báo điều chỉnh lại lộ trình triển khai hệ thống mới. Thương hiệu xác nhận sẽ tiếp tục duy trì việc đóng mộc tích lũy trên thẻ vật lý tại quầy cho đến hết ngày 21/06/2026. Kể từ ngày 22/06/2026, khi ứng dụng thành viên chính thức ra mắt, khách hàng chỉ cần mang thẻ giấy cũ đến quầy thu ngân để hệ thống hỗ trợ tích hợp và chuyển toàn bộ số tem mộc cũ lên ứng dụng trực tuyến trong vòng 24 giờ. Các trường hợp bị gián đoạn hoặc chưa được tích điểm trong giai đoạn đầu tháng 6 cũng được cam kết hỗ trợ cập nhật thủ công qua fanpage.

Hiện tại, thương hiệu vẫn tiếp tục duy trì việc đóng mộc trên thẻ giấy tại quầy cho đến hết ngày 21/06, đồng thời cam kết hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ điểm từ thẻ cũ lên ứng dụng di động mới nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.