Đẳng cấp Việt Nam: Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển vô địch PPA Beijing Open 2026

Hai tay vợt Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển đã xuất sắc đánh bại cặp đối thủ Kenta Miyoshi và Robert Stirling trong trận chung kết đôi nam, chính thức đưa pickleball Việt Nam lên ngôi vị cao nhất tại giải đấu Beijing Open 2026.

Trận chung kết kịch tính thuộc nội dung đôi nam vừa khép lại vào chiều ngày 21/06/2026 với chiến thắng thuyết phục nghiêng về phía đại diện Việt Nam. Đối đầu với cặp liên quân quốc tế Kenta Miyoshi và Robert Stirling, bộ đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường và chiến thuật hợp lý để áp đảo cục diện.

Cụ thể, ở set đấu đầu tiên, hai tay vợt Việt Nam liên tục bứt phá để giành chiến thắng sát sao với tỷ số 11-09 trước Kenta Miyoshi và Robert Stirling. Bước sang set thứ hai, duy trì đà hưng phấn và sự phối hợp ăn ý, Minh Quân và Vinh Hiển tiếp tục hạ gục đối thủ với tỷ số cách biệt 11-07, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 đầy thuyết phục để chính thức bước lên bục vinh quang.

Vinh Hiển - Minh Quân vô địch (Ảnh: FBNV)

Chức vô địch tại Beijing Open 2026 không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ tiếp theo của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn khẳng định vị thế và đẳng cấp của các tay vợt nước nhà trong hệ thống giải đấu PPA Tour Asia. Hành trình vượt qua hai đối thủ mạnh Kenta Miyoshi và Robert Stirling để lên ngôi vương đầy thuyết phục này là quả ngọt xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ của bộ đôi Minh Quân - Vinh Hiển, đồng thời lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng người hâm mộ thể thao nước nhà.