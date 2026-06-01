Việt Nam có 1 đại học kinh tế sở hữu 102 Giáo sư, Phó Giáo sư, 790 Tiến sĩ, Thạc sĩ, đang hướng tới vào top 100 đại học châu Á

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 966/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á.

Một trong những điểm đáng chú của đề án này là xác định mục tiêu đến năm 2035, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý; góp phần xây dựng, phát triển TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại hàng đầu của cả nước và khu vực.

Định hướng đến năm 2050, ĐH Kinh tế TP.HCM duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á.

Theo đó, UEH được thành lập năm 1976, là một trong những trường đại học trọng điểm của quốc gia. Từ một trường đại học chuyên ngành kinh tế được thành lập trong giai đoạn đất nước bắt đầu công cuộc tái thiết sau thống nhất, UEH đã từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, thúc đẩy quốc tế hóa và chuyển mình trở thành đại học đa ngành, đổi mới sáng tạo và hành động vì sự phát triển bền vững.

Tháng 10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1146/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành Đại học, chính thức trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, đánh dấu cột mốc quan trọng UEH chính thức nâng cấp mô hình quản trị.

Hiện nay, UEH có 102 Giáo sư và Phó Giáo sư cùng 790 Tiến sĩ và Thạc sĩ. Với số lượng lớn giáo sư, giảng viên được đào tạo từ các trường danh tiếng trong và ngoài nước, có chuyên môn sâu, uy tín khoa học cao, nhà trường đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác nghiên cứu khoa học thông qua nhiều công trình công bố quốc tế, các đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp nhà nước, cấp địa phương, các nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Trải qua nửa thế kỷ, UEH không chỉ đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức, mà còn từng bước khẳng định vị thế của một đại học Việt Nam trên bản đồ giáo dục khu vực và thế giới.

Theo Bảng xếp hạng Times Higher Education 2026, UEH đang thuộc top 184 Đại học hàng đầu châu Á, dẫn đầu các trường tại Việt Nam. Còn theo bảng xếp hạng QS Asia 2026, cơ sở giáo dục này thuộc top 301+ các đại học tốt nhất châu Á.

Trước đó, vào năm 2025, trường cũng lọt top hàng loạt các bảng xếp hạng danh giá như:

- Top 896 Đại học thế giới và Top 5 Đại học Việt Nam theo Bảng xếp hạng UI GreenMetric 2025;

- Top 501-600 Đại học thế giới năm 2025, năm 2026 theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE);

- Top 136 các Đại học tốt nhất Châu Á theo BXH Times Higher Education 2025;

- Top 1 lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý và Kế toán; Top 2 lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn, Kinh tế học, Kinh tế lượng và Tài chính; Top 3 lĩnh vực Khoa học xã hội tại Việt Nam theo Bảng xếp hạng SCImago Institutions Rankings 2025;

- Top 251 – 300 các đại học thế giới linh vực Kinh tế và Kinh tế lượng thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Quản lý theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025;

- Top 301+ các đại học thế giới lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Top 501 + các đại học thế giới lĩnh vực Khoa học xã hội theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) 2025;

- Top 650 Đại học thế giới về Bền vững theo QS World University Ranking Sustainability 2025.