Thủ khoa Toán Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm: Bố dọa cắt cầu dao vì học muộn

Trong đó, Nam đạt điểm 10 Toán chung, 7,5 Ngữ văn, tiếng Anh 9,2 và điểm môn chuyên 8,75. Tổng điểm xét tuyển 27,5, thuộc diện trúng tuyển có học bổng.

Theo chia sẻ, điều nam sinh mong mỏi nhất là các bạn lớp 9A, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đều đỗ nguyện vọng vào lớp 10.

Trong câu chuyện, Nam thường nhắc đến bạn bè nhiều hơn bản thân mình. Em kể về những bạn học sinh giỏi Toán ở lớp, cũng như các bạn ở trường khác theo đuổi Toán đều là các bạn rất giỏi mà em rất ngưỡng mộ. Chính vì vậy, khi đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam môn Toán cả gia đình vô cùng bất ngờ, hạnh phúc xen lẫn tự hào.

Thủ khoa Toán Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Nguyễn Hải Nam.

Trước khi trở thành thủ khoa môn Toán, Hải Nam từng giành giải Nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025 - 2026.

Theo chia sẻ từ gia đình, Nam có niềm say mê Toán học từ nhỏ và dành nhiều thời gian mỗi ngày để học, giải đề. Môn Toán với Nam giống như một sở thích hơn là nhiệm vụ học tập.

Có những hôm không có bài tập, em vẫn tự học một cách say sưa. Có những tờ phiếu bài tập của bạn bè, em cũng xin về nghiên cứu. Trong các phân môn, Hình học luôn là thế giới khiến cậu học trò say mê nhất.

Niềm yêu thích môn Toán của em được nuôi dưỡng từ những năm đầu THCS, cùng sự đồng hành, truyền lửa của nhiều thầy cô trường Amsterdam như: cô Mai Dung, cô Ngọc Lan dạy Toán và chủ nhiệm năm lớp 6, lớp 7. Em cũng biết ơn thầy Cao Văn Dũng, giáo viên chủ nhiệm vừa là giáo viên bộ môn Toán của lớp 8, 9 cùng các thầy cô ở trung tâm, các thầy cô chuyên gia đã dìu dắt trong quá trình học tập, ôn đội tuyển học sinh giỏi thành phố.

Cách đây vài tuần, Hải Nam cũng đón nhận tin vui, trúng tuyển vào lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội). Trong đó, môn Toán đạt 7.5 điểm, Toán chuyên đạt 7 điểm (nhân hệ số 2).

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội, nam sinh cũng giành được kết quả ấn tượng với tổng điểm xét tuyển 3 môn 28,25. Trong đó, Ngữ văn 8,5, Ngoại ngữ 10, Toán 9,75.

Đặc biệt, môn Toán chuyên với nguyện vọng đăng ký vào Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, Hải Nam xuất sắc đạt mức điểm 9,75.

Học Toán bằng niềm đam mê

Để có kết quả như ngày hôm nay, nam sinh đã có một quá trình chuẩn bị lâu dài và bền bỉ từ đầu bậc học THCS.

Ở các trường chuyên, có số lượng thí sinh dự thi lớn dễ khiến học trò bước vào cuộc đua căng thẳng nhưng với Nam, học Toán xuất phát từ sự yêu thích nên em không bị áp lực.

Có lẽ chính vì vậy mà hành trình chinh phục các kỳ thi của Nam diễn ra theo một cách khá đặc biệt, nhẹ nhàng hơn.

Cũng chính vì yêu thích, ham mê Toán nên trong quá trình học tập, có những thời điểm nam sinh đạt được kết quả không như ý nhưng rồi vẫn tiếp tục cố gắng. Qua những khó khăn, va vấp, điều khiến gia đình vui mừng là niềm ham mê Toán với cậu con trai không hề giảm sút.

Bản thân Nam cũng hi vọng, trong 3 năm ở trường THPT chuyên, em sẽ giữ được ngọn lửa, niềm ham mê với bộ môn này để tiến xa hơn.

Trong những ngày ôn thi, ngoài giờ học, em thường duy trì những sở thích như chơi piano, nghe nhạc hay hát rap. Trước đây Nam còn hăng hái bóng đá, bóng rổ, “cày games”, xem tivi, đặc biệt các chương trình thể thao. Nhưng để đảm bảo sức khỏe trong năm cuối cấp, gia đình tạm hạn chế các môn thể thao đối kháng, tránh bị chấn thương ảnh hưởng đến việc học.

Sau mùa tuyển sinh thành công, gia đình và Hải Nam không vội đặt thêm những mục tiêu hay thành tích mới mà chỉ có một mong muốn giản dị, con trai giữ được tình yêu nguyên bản với Toán học.