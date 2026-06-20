Profile chuẩn "con nhà người ta" của thủ khoa thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026, vượt gần 124.000 thí sinh khác

Ngày 19/6/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Trong số gần 124.000 thí sinh tham dự kỳ thi, Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0 Trường THCS - THPT Newton, đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn thành phố với tổng điểm xét tuyển 29,75 điểm.

Theo thông tin trên fanpage Trường THCS - THPT Newton, Minh Hà đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Toán và 10 điểm môn Tiếng Anh. Cùng với 1 điểm ưu tiên, nữ sinh đạt tổng điểm xét tuyển 29,75, trở thành thủ khoa hệ đại trà của kỳ tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay.

Đáng chú ý, Trần Minh Hà là học sinh lớp 9G0 của Trường THCS - THPT Newton và cũng là một trong những gương mặt học sinh nổi bật của nhà trường trong nhiều năm qua. Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Minh Hà đã giành giải Nhất môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026, đồng thời là học sinh xuất sắc cấp phường.

Nữ sinh Trần Minh Hà. (Ảnh: Trường THCS - THPT Newton)

Đặc biệt, mùa tuyển sinh năm nay, Trường THCS - THPT Newton có tới 3 học sinh trở thành thủ khoa đầu vào các trường THPT. Ngoài Trần Minh Hà là thủ khoa toàn thành phố, trường còn ghi dấu ấn với hai thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là Đỗ Gia Bảo lớp 9G0 ở chuyên Tin và Hồ Nhật Quang lớp 9G0 ở chuyên Hóa.

Với kết quả đạt được, Minh Hà trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng với số điểm cao hơn điểm chuẩn của trường tới 4 điểm. Theo ghi nhận, em cũng là học sinh trường tư đầu tiên đạt danh hiệu thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội, ít nhất trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay.

Chia sẻ về kế hoạch học tập trong những năm tới, Minh Hà cho biết dù đã đỗ vào các trường chuyên nhưng em và gia đình vẫn quyết định tiếp tục lựa chọn Trường THPT Newton là nơi gắn bó trong 3 năm THPT sắp tới. Nữ sinh cho biết luôn tự hào khi là học sinh của ngôi trường quốc tế chuyên Newton.

Thành tích của Minh Hà được xác lập trong bối cảnh kỳ tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay tiếp tục ghi nhận mức độ cạnh tranh cao. Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027 có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Số đăng ký nguyện vọng 2 là 121.792 và nguyện vọng 3 là 108.358. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường THPT công lập không chuyên chỉ là 79.533 học sinh, đồng nghĩa vẫn có hàng chục nghìn học sinh không có cơ hội theo học tại các trường công lập không chuyên.

Tối cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Mức điểm chuẩn cao nhất toàn thành phố là 26 điểm, thuộc về ba trường THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Nhóm trường có điểm chuẩn cao tiếp theo gồm THPT Phan Đình Phùng và THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng lấy 25,75 điểm; THPT Việt Đức đạt 25,75 điểm; THPT Thăng Long lấy 25,5 điểm; THPT Nguyễn Gia Thiều đạt 25,25 điểm và THPT Nhân Chính lấy 25 điểm.

Ở chiều ngược lại, trường có điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố là TH, THCS và THPT Minh Châu với 8,5 điểm. Xếp tiếp theo là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang với 10 điểm.

Thống kê từ dữ liệu tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy có 87 trường THPT công lập ghi nhận tỷ lệ chọi tăng so với năm 2025. Trong đó, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là trường có tỷ lệ chọi tăng mạnh nhất, tiếp theo là THPT Yên Hòa, THPT Thăng Long, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân và THPT Nhân Chính. Ở chiều ngược lại, THPT Quang Trung - Hà Đông giữ nguyên tỷ lệ chọi so với năm ngoái, trong khi có 34 trường ghi nhận tỷ lệ chọi giảm.