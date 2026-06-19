Từng bị Bắc Đại buộc thôi học vì nghiện game, nam sinh thi lại ĐH và một lần nữa trở thành thủ khoa, đỗ vào Thanh Hoa

Từ một thủ khoa được cả quê hương tự hào, Thường Thư Kiệt từng rơi xuống đáy vực vì nghiện game, bị buộc thôi học và trở thành đề tài bàn tán của nhiều người. Nhưng cũng chính từ thất bại ấy, anh đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Thủ khoa được cả thị trấn ngưỡng mộ đến cú ngã đau tại Đại học Bắc Kinh

Năm 2015, nam sinh Thường Thư Kiệt là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc với 690 điểm, xếp thứ 8 toàn tỉnh Hồ Bắc và trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh - một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc.

Anh sinh ra tại nông thôn, bố mẹ đều là lao động bình thường nhưng khá giả và đặc biệt rất coi trọng giáo dục. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc. Họ hàng, hàng xóm đều tin rằng cậu học trò này đã có trong tay tấm vé đổi đời.

Năm 2015, nam sinh Thường Thư Kiệt là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Những ngày đầu tại Đại học Bắc Kinh, Thường Thư Kiệt tiếp tục chứng minh năng lực khi giành được học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của trường. Tuy nhiên, môi trường mới cũng mang đến áp lực chưa từng có. Nếu ở trường phổ thông anh luôn là người dẫn đầu, thì tại Đại học Bắc Kinh, những người xung quanh anh đều là những học sinh ưu tú nhất đến từ khắp nơi trên cả nước.

Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế khiến sự tự tin của anh dần sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời, Thường Thư Kiệt phải đối mặt với cảm giác thất bại nhưng lại không biết cách vượt qua. Trong khi nhiều người trẻ chỉ được dạy cách để thành công, rất ít người được chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cú vấp ngã. Và Thường Thư Kiệt không phải ngoại lệ.

Từ những giờ giải trí ngắn ngủi, trò chơi điện tử dần trở thành nơi trú ẩn của anh. Ngày qua tháng lại, việc chơi game của Thường Thư Kiệt ngày càng mất kiểm soát, từ thức khuya đến bỏ tiết học, thậm chí anh không còn tham gia đầy đủ các buổi lên lớp. Bạn bè khuyên nhủ, giảng viên nhiều lần trao đổi nhưng tình hình không cải thiện.

Họ hàng, hàng xóm đều tin rằng cậu học trò này đã có trong tay tấm vé đổi đời

Nhà trường từng tạo điều kiện và cho anh cơ hội thử thách cuối cùng. Mẹ anh thậm chí còn lên Bắc Kinh thuê nhà để theo sát con trai, thế nhưng mọi nỗ lực đều không thể ngăn tình trạng sa sút kéo dài. Cuối cùng, Thường Thư Kiệt bị buộc thôi học vì thường xuyên nghỉ học và nghiện game nghiêm trọng.

Năm 2018, thông tin này lan về quê nhà khiến nhiều người bất ngờ. Từ niềm tự hào của cả thị trấn, Thường Thư Kiệt trở thành chủ đề bàn tán và không ít lời giễu cợt. Suốt một tháng, nam sinh tự nhốt mình trong phòng, chìm trong cảm giác thất vọng và mất phương hướng.

Lần thứ 2 thành thủ khoa

Bước ngoặt sau đó đến từ chính sự ủng hộ của gia đình anh. Thay vì trách móc hay thất vọng, cha anh chỉ nói một câu: "Nếu con vẫn muốn học tiếp, dù phải bán hết tài sản bố mẹ cũng sẽ cố gắng lo cho con".

Câu nói ấy khiến Thường Thư Kiệt thức tỉnh. Mùa thu năm 2018, anh khoác lại bộ đồng phục học sinh và quay trở về lớp học phổ thông để ôn thi đại học lần nữa.

Bước ngoặt sau đó đến từ chính sự ủng hộ của gia đình anh

Sau gần 3 năm học đại học, phần lớn kiến thức trung học đã bị lãng quên. Không còn tâm lý tự mãn như trước, anh bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày, Thường Thư Kiệt thức dậy từ khoảng 5h30 sáng, học đến tận khuya, tranh thủ ghi nhớ kiến thức ở mọi thời điểm có thể.

Nỗ lực ấy nhanh chóng mang lại kết quả. Trong kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm 2019, Thường Thư Kiệt đạt tổng điểm 712 (điểm tối đa trong kỳ thi đại học của Trung Quốc là 750 điểm đối với hầu hết các tỉnh thành). Trong đó, môn Ngữ văn đạt 132 điểm, Toán 149 điểm, Tiếng Anh 144 điểm và tổ hợp Khoa học tự nhiên 287 điểm. Với thành tích này, Thường Thư Kiệt tiếp tục trở thành thủ khoa khối tự nhiên của tỉnh và nhận được lời mời nhập học từ cả Đại học Bắc Kinh lẫn Đại học Thanh Hoa.

Lần này, anh lựa chọn Đại học Thanh Hoa. Không phải vì oán trách Đại học Bắc Kinh mà bởi anh tin rằng một môi trường hoàn toàn mới sẽ giúp bản thân thực sự thay đổi.

Năm 2023, Thường Thư Kiệt được tuyển thẳng chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại chính Đại học Bắc Kinh – ngôi trường từng buộc anh thôi học nhiều năm trước

Tại Thanh Hoa, Thường Thư Kiệt từ bỏ hoàn toàn trò chơi điện tử và tập trung cho việc học tập. Anh thường xuyên có mặt tại thư viện, chủ động học nhóm với bạn bè, hỗ trợ các sinh viên khóa dưới và dần trở nên cởi mở hơn.

Những nỗ lực đó giúp anh liên tục đạt thành tích xuất sắc. Năm 2023, Thường Thư Kiệt được tuyển thẳng chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại chính Đại học Bắc Kinh - ngôi trường từng buộc anh thôi học nhiều năm trước.

Nhìn lại hành trình của mình, Thường Thư Kiệt cho rằng điều quan trọng nhất không phải là tài năng hay điểm số, mà là khả năng đối diện với thất bại và đứng dậy sau những lần vấp ngã. Sau cùng, anh không còn quá bận tâm đến việc chứng minh bản thân với người khác. Điều anh theo đuổi giờ đây chỉ đơn giản là tiếp tục trưởng thành và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.