Vì sao quần áo mới giặt xong lại nhanh bay mùi thơm?

Không ít người từng gặp tình huống quần áo vừa giặt xong còn thơm ngát mùi nước xả, nhưng chỉ sau vài giờ hoặc một hai ngày, hương thơm gần như biến mất. Thậm chí có những bộ quần áo vừa lấy ra khỏi tủ đã không còn mùi dễ chịu như lúc mới giặt. Điều này khiến nhiều người cho rằng nước xả vải mình đang dùng không đủ tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, mùi hương lưu lại trên quần áo không chỉ phụ thuộc vào nước xả mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác trong quá trình giặt, phơi và bảo quản.

Dùng quá nhiều nước xả chưa chắc đã thơm lâu hơn

Một trong những hiểu lầm phổ biến là càng cho nhiều nước xả, quần áo càng thơm. Thực tế, mỗi sản phẩm đều có lượng sử dụng được nhà sản xuất khuyến nghị. Khi dùng quá mức cần thiết, phần nước xả dư thừa có thể không bám đều trên sợi vải, thậm chí tích tụ lại trên quần áo. Điều này không giúp hương thơm kéo dài hơn mà đôi khi còn khiến vải nhanh bám bụi hoặc xuất hiện mùi khó chịu sau một thời gian sử dụng. Sử dụng đúng liều lượng phù hợp thường mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc cố gắng tăng lượng nước xả.

Máy giặt lâu ngày không vệ sinh

Nhiều người chăm giặt quần áo nhưng lại quên vệ sinh máy giặt định kỳ. Sau thời gian dài sử dụng, lồng giặt có thể tích tụ cặn bột giặt, cặn nước xả, bụi vải và vi khuẩn. Những chất bẩn này không phải lúc nào cũng nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể ảnh hưởng đến độ sạch và mùi hương của quần áo. Nếu máy giặt có mùi ẩm hoặc có dấu hiệu đóng cặn, quần áo sau khi giặt rất dễ bị át mất hương thơm ban đầu. Các chuyên gia thường khuyến nghị nên vệ sinh máy giặt định kỳ để đảm bảo hiệu quả làm sạch.

Phơi quần áo ở nơi thiếu nắng và thiếu gió

Đây là nguyên nhân khá phổ biến, đặc biệt ở các căn hộ chung cư hoặc nhà phố có diện tích hạn chế. Quần áo sau khi giặt cần được làm khô nhanh và thông thoáng. Nếu phơi ở nơi bí khí, độ ẩm cao hoặc ít lưu thông không khí, hơi nước sẽ tồn tại trên sợi vải lâu hơn. Điều này khiến mùi thơm từ nước xả bay đi nhanh, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Nhiều người nhận thấy quần áo phơi ngoài trời trong điều kiện thời tiết phù hợp thường giữ được cảm giác thơm tho và dễ chịu lâu hơn so với quần áo phơi trong phòng kín.

Quần áo chưa khô hẳn đã cất vào tủ

Vì muốn tiết kiệm thời gian hoặc do thời tiết thất thường, nhiều người có thói quen thu quần áo vào nhà khi vẫn còn hơi ẩm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến quần áo nhanh mất mùi thơm. Hơi ẩm còn sót lại có thể khiến sợi vải xuất hiện mùi hôi nhẹ sau vài ngày, đặc biệt với các loại quần áo dày hoặc chăn ga. Trước khi cất vào tủ, nên đảm bảo quần áo đã khô hoàn toàn để hạn chế tình trạng này.

Tủ quần áo bí khí hoặc có mùi ẩm

Không ít người tập trung vào khâu giặt giũ mà bỏ qua nơi bảo quản quần áo. Một chiếc tủ quần áo lâu ngày không vệ sinh, độ ẩm cao hoặc chứa quá nhiều đồ có thể khiến hương thơm trên quần áo nhanh chóng biến mất. Thậm chí, quần áo còn dễ ám mùi gỗ, mùi ẩm hoặc các mùi khác có trong không gian kín. Việc vệ sinh tủ định kỳ, sử dụng túi hút ẩm hoặc giữ không gian lưu trữ thông thoáng sẽ giúp quần áo giữ được cảm giác sạch sẽ lâu hơn.