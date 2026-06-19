Làm thuê cho “con nhà tài phiệt” đang là mốt: Thế hệ F2 làm chủ, tạo ra môi trường khó chê cho dân văn phòng

Những năm gần đây, hình ảnh "phú nhị đại" - hay còn gọi là thế hệ tài phiệt F2, con của nhóm tài phiệt/doanh nhân giàu có, đang có sự thay đổi đáng kể trong mắt giới trẻ Trung Quốc. Thay vì gắn với định kiến sống xa hoa, được nuông chiều và chỉ biết thừa hưởng khối tài sản của gia đình, nhiều người thuộc thế hệ này đã tự đứng ra thành lập doanh nghiệp riêng, xây dựng thương hiệu bằng nguồn lực sẵn có kết hợp tư duy quản trị hiện đại.

Điều này khiến các công ty do họ sáng lập trở thành môi trường làm việc lý tưởng, đặc biệt là với người trẻ - dân văn phòng thuộc thế hệ Gen Z.

Thích làm thuê cho con nhà tài phiệt

Không ít người lao động trẻ tại Trung Quốc cho biết họ ưu tiên ứng tuyển vào các công ty do thế hệ doanh nhân F2 sáng lập, bởi tin rằng những doanh nghiệp này mang lại bầu không khí làm việc thoải mái hơn, giúp nhân viên có thể theo đuổi lối sống "tang ping" - Khái niệm phổ biến với giới trẻ Trung Quốc, ám chỉ việc chỉ làm những gì thực sự cần thiết để duy trì cuộc sống thay vì liên tục chạy theo áp lực thành tích và văn hóa làm việc quá sức.

Trên mạng xã hội, khái niệm này thường được nhắc đến cùng với thuật ngữ "quiet quitting", chỉ xu hướng người lao động hoàn thành đúng trách nhiệm được giao mà không sẵn sàng hy sinh cuộc sống cá nhân để cống hiến quá mức cho công việc.

Ảnh minh họa

Một nữ nhân viên Gen Z, hiện đang làm việc dưới quyền vị sếp là một doanh nhân "thế hệ F2" cho biết: Cô không có cảm giác mỗi ngày đi làm là 1 cuộc chiến, và điều đó đôi khi đã là quá đủ để cô biết ơn và muốn gắn bó với công ty. Theo cô, làm việc trong doanh nghiệp do "thế hệ tài phiệt F2" sáng lập có 1 ưu điểm lớn: Họ không hứa hẹn viển vông, không thao túng tâm lý nhân viên, cũng không ép cấp dưới tăng ca không lương. Ngay cả khi nhân viên đi làm muộn, họ cũng không trừ lương.

Theo chia sẻ của nữ nhân viên này, điều khiến mọi người lo lắng nhất không phải áp lực công việc, mà là khả năng vị sếp Gen Z có thể cảm thấy chán và quyết định đóng cửa công ty bất cứ lúc nào. Điều đó đồng nghĩa với việc nhân viên sẽ thất nghiệp và chẳng ai mong muốn điều đó hết.

Một lao động khác tại Thượng Hải (Trung Quốc)cũng kể rằng cô chỉ gặp sếp của mình khoảng một lần mỗi tuần. Phần lớn thời gian, cô cùng đồng nghiệp làm việc trong không gian văn phòng khá thoải mái và không chịu nhiều sức ép từ cấp trên.

Những câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, liên tục hỏi liệu các công ty nói trên còn tuyển dụng hay không và ví những công việc như vậy là "công việc hạng sang". Có người bình luận rằng họ thậm chí còn rất khó tìm được một công việc được nghỉ hai ngày cuối tuần, nên môi trường làm việc kể trên thực sự đáng mơ ước.

Ảnh minh họa

Sự quan tâm lớn cũng khiến nhiều cư dân mạng chia sẻ kinh nghiệm nhận diện các công ty do "con nhà tài phiệt" sáng lập. Một bài đăng nhận được khoảng 20.000 lượt thích trên nền tảng tuyển dụng cho biết ứng viên có thể sàng lọc theo một số tiêu chí như sau.

Trước tiên, hãy tìm những doanh nghiệp thành lập chưa quá 3năm và có quy mô dưới 50 nhân viên, bởi điều này thường đồng nghĩa người sáng lập cũng trực tiếp điều hành công ty.

Tiếp theo, vốn đăng ký của doanh nghiệp thường từ 1 triệu NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng) trở lên nhưng không nhận vốn đầu tư từ bên ngoài.

Bài viết cũng cho rằng ở những doanh nghiệp này, chủ công ty thường trực tiếp tham gia tuyển dụng thay vì giao hoàn toàn cho bộ phận nhân sự. Một dấu hiệu khác là ứng viên có thể xem tài khoản mạng xã hội của người tuyển dụng. Nếu họ thường xuyên đi du lịch nước ngoài và có lối sống khá thư thả, khả năng cao họ cũng không có xu hướng bóc lột nhân viên.

Tuy nhiên, bài đăng cũng lưu ý rằng các công ty quy mô nhỏ có thể chưa xây dựng được mô hình kinh doanh đủ ổn định. Dẫu vậy, điểm tích cực là những doanh nhân F2 thường không gây áp lực hay chỉ trích, nặng lời với nhân viên chỉ vì một vài sai sót hay thất bại nhỏ trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

"Con nhà tài phiệt" đang thay đổi định kiến về mình

Nhiều doanh nhân thuộc thế hệ F2 tại Trung Quốc đang từng bước xóa bỏ định kiến "chỉ biết ăn chơi". Họ được đánh giá cao nhờ biết kết hợp nguồn lực sẵn có từ gia đình với tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ để xây dựng doanh nghiệp và tạo ra môi trường làm việc phù hợp hơn với nhân viên cùng thế hệ.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Shi Zhancheng - người kế nhiệm thương hiệu khăn bông Grace của Trung Quốc. Anh đồng thời là một nhà sáng tạo nội dung sở hữu khoảng 1,2 triệu người theo dõi trên nền tảng video ngắn. Với tài khoản mang tên @maojinshaoye ("Thiếu gia khăn bông"), Shi thường đăng tải những video hài hước xoay quanh các màn "đấu quyền lực" với chú của mình, qua đó quảng bá thương hiệu gia đình theo cách gần gũi và khác biệt hơn so với hình thức tiếp thị truyền thống.

Shi Zhancheng

Một trường hợp khác là Luo Cheng - Con trai thứ của nhà sáng lập chuỗi tiệm bánh Holiland. Anh đã thu hút hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều người tiêu dùng coi tài khoản của Luo như một kênh chính thức để trực tiếp góp ý về các sản phẩm mới của thương hiệu, thay vì chỉ tương tác thông qua các kênh chăm sóc khách hàng thông thường.

Sự thay đổi trong cách điều hành doanh nghiệp của thế hệ tài phiệt F2 đang góp phần định hình một hình mẫu lãnh đạo mới tại Trung Quốc. Thay vì chỉ được biết đến nhờ xuất thân giàu có, nhiều người đang tạo dựng uy tín bằng phong cách quản trị ít áp lực, cởi mở hơn với nhân viên và gần gũi với thế hệ lao động trẻ. Điều này cũng lý giải vì sao các công ty do họ sáng lập ngày càng trở thành lựa chọn được nhiều ứng viên săn đón trên thị trường tuyển dụng.

(Nguồn: SCMP)