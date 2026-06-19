Hình ảnh lạ được ghi nhận tại Hồ Tây

Gần đây, nhiều du khách phát hiện trên thân các cây thủy sam ở khu thắng cảnh Hồ Tây, Hàng Châu (Trung Quốc) có treo những túi nhỏ màu nâu, họ lầm tưởng rằng đây là "túi thuốc" hoặc bình "truyền dịch" cho cây. Hình ảnh này đã thu hút sự chú ý của du khách, trong đó không ít người đăng tải lên mạng xã hội để hỏi.

Trên thực tế, những chiếc túi nhỏ này là túi "ve bắt mồi" dùng để phòng trừ sâu bệnh. Mỗi túi chứa hơn 3.000 con ve nhỏ, chúng sẽ bò dọc theo thân cây lên phía trên để săn bắt các loài ve gây hại và bọ trĩ trên cây thủy sam. Khu thắng cảnh Hồ Tây đã sử dụng phương pháp "dùng côn trùng trị côn trùng" này để phòng trừ sâu bệnh suốt 11 năm qua.

Tờ Nhật báo Hàng Châu đưa tin, những "túi thuốc nhỏ" này không phải để chữa bệnh cho cây thủy sam mà là túi bắt côn trùng, là "vũ khí bí mật" trong công tác phòng trừ sinh học cho cây thủy sam. Tự Hạo Tường, nhân viên Khoa Cảnh quan Vườn tược thuộc Ban Quản lý Hoa Cảng, cười giải thích rằng hàng năm vào tháng 4 và tháng 5, các cây thủy sam trong khu thắng cảnh sẽ được treo cố định những túi "ve bắt mồi" này. Chẳng hạn như toàn bộ công viên Khúc Viện Phong Hà đã được treo hơn 19.000 túi.

Trên những cây thủy sam cao lớn hai bên đường đi trong công viên Khúc Viện Phong Hà của Hồ Tây, những chiếc túi nhỏ màu nâu được dán khắp nơi ở độ cao khoảng 2 mét so với mặt đất. Mỗi túi có kích thước bằng bàn tay, hoa văn bao bì gần giống với vỏ thân cây. Mỗi cây thường được treo 4-5 túi, cây nào nhiều thì từ 10 đến 15 túi.

Mỗi túi này chứa hơn 3.000 con ve nhỏ

Được biết, bên trong các túi ve bắt mồi này là thiên địch của các loài sâu bệnh phổ biến trên cây thủy sam, bao gồm ve New California và ve Steneotarsonemus. Mỗi túi có hơn 3.000 con ve nhỏ, dăm gỗ bên trong là "ổ" của chúng. Sau khi cắt miệng túi, những con côn trùng nhỏ sẽ tự bò lên thân cây để sinh sôi nảy nở, chuyên săn bắt trứng, ấu trùng và ve trưởng thành của loài ve nhỏ thủy sam, cũng như bọ trĩ thủy sam.

Tự Hạo Tường tiết lộ rằng hiện nay mục tiêu phòng trừ chính là bọ trĩ thủy sam. Loại sâu bệnh này thường hút nhựa lá cây thủy sam, khiến lá bị vàng, rụng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cây. "Mặc dù ve nhỏ khó quan sát bằng mắt thường, nhưng chúng thuộc loại ve thiên địch bắt mồi, kích thước cơ thể nhỏ và khả năng săn bắt rất mạnh."

Ngoài Khúc Viện Phong Hà, từ đường Bắc Sơn ở Hồ Tây dọc theo đê Dương Công cho đến hướng đầm Rùa, các cánh rừng thủy sam bạt ngàn cũng đều được treo những túi bắt côn trùng tương tự. Trước đây, việc phòng trừ sâu bệnh cho các loài cây cao lớn như thủy sam khá khó khăn. Vào mỗi mùa cao điểm sâu bệnh, họ chỉ có thể sử dụng súng áp lực cao trên xe để phun thuốc trừ sâu, một năm phải phun từ 3 đến 4 lần. Sau khi đưa ve bắt mồi vào, các loài côn trùng có lợi có thể sinh sản trên cây, kiểm soát số lượng sâu bệnh bằng phương pháp "côn trùng ăn côn trùng".

Các chuyên gia từ Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Chiết Giang nhấn mạnh rằng, "dùng côn trùng trị côn trùng" là việc tận dụng mối quan hệ chế ngự lẫn nhau giữa các loài côn trùng trong tự nhiên, bằng cách tăng số lượng côn trùng có lợi để kiểm soát sâu hại. Việc này vừa có thể giảm bớt lượng thuốc trừ sâu sử dụng, vừa giúp bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Đối với lo ngại của du khách về việc liệu chúng có gây hại cho cơ thể người hay không, do chu kỳ sống của ve nhỏ khá ngắn, khi không đủ thức ăn, số lượng của chúng sẽ giảm nhanh chóng và tự chết đi. Ngay cả khi vô tình bị mang ra khỏi cây, chúng cũng sẽ chết vì thiếu thức ăn. Thông thường, việc treo túi chỉ mất khoảng 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ và hoàn toàn vô hại đối với con người.

Nguồn: ETtoday