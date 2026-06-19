Mua lựu đừng chọn bừa: 6 mẹo nhìn phát biết quả nhiều hạt, mọng nước, ngon ngất trời

Giữa vô số loại trái cây theo mùa, lựu luôn có sức hút riêng nhờ những hạt đỏ hồng căng mọng, vị ngọt thanh dễ ăn và vẻ ngoài bắt mắt. Thế nhưng khi mua lựu, không ít người từng gặp tình huống mua về mới phát hiện quả lựu bên trong ít nước, hạt nhạt hoặc thậm chí bị khô. Thực tế, chỉ cần quan sát kỹ một vài đặc điểm bên ngoài, bạn hoàn toàn có thể chọn được những quả lựu ngon mà không cần bổ thử.

Dưới đây là những mẹo đơn giản được nhiều người bán trái cây và người nội trợ lâu năm áp dụng.

Ưu tiên quả có dáng hơi vuông

Nhiều người thường nghĩ lựu càng tròn càng ngon, nhưng thực tế những quả lựu chín già thường có hình dáng hơi vuông hoặc các cạnh nổi nhẹ. Nguyên nhân là khi các hạt bên trong phát triển đầy đặn, chúng sẽ ép vào lớp vỏ, khiến quả không còn tròn đều như lúc còn non. Những quả quá tròn đôi khi lại chưa đạt độ chín tối ưu.

Chọn quả cầm nặng tay

Đây là một trong những mẹo đơn giản nhưng khá hiệu quả. Hai quả lựu có kích thước tương đương nhau nhưng quả nào nặng tay hơn thường chứa nhiều nước hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các hạt bên trong có xu hướng mọng và căng hơn. Ngược lại, quả nhẹ bất thường có thể đã bị khô nước hoặc bảo quản quá lâu.

Quan sát màu sắc của vỏ

Lựu ngon thường có màu sắc đồng đều và tươi sáng. Tùy giống mà màu vỏ có thể đỏ hồng, đỏ sẫm hoặc vàng pha đỏ. Tuy nhiên, nên ưu tiên những quả có màu rõ nét, không xuất hiện quá nhiều đốm thâm đen hay vùng bị đổi màu bất thường. Vỏ quá xanh thường cho thấy quả chưa chín hoàn toàn.

Kiểm tra phần cuống và đài hoa

Phần đài hoa ở đầu quả lựu giống như chiếc vương miện nhỏ. Khi chọn mua, nên ưu tiên những quả có đài hoa khô ráo, mở rộng tự nhiên và không có dấu hiệu ẩm mốc. Đây thường là dấu hiệu cho thấy quả đã chín. Ngoài ra, cuống quả cần còn nguyên vẹn, không bị dập nát hay chảy nhựa.

Quan sát bề mặt vỏ

Lựu ngon thường có lớp vỏ săn chắc và tương đối căng. Một vài vết xước nhỏ bên ngoài không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng. Tuy nhiên, nên tránh những quả có vết nứt lớn, vết mềm nhũn hoặc xuất hiện dấu hiệu thối hỏng. Những vùng vỏ bị lõm sâu bất thường cũng có thể là dấu hiệu cho thấy phần ruột bên trong không còn tươi ngon.

Gõ nhẹ vào quả

Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng ngón tay gõ nhẹ lên vỏ lựu. Quả chín thường phát ra âm thanh chắc và hơi đanh. Trong khi đó, những quả non hoặc khô nước thường có âm thanh rỗng hơn. Dù không phải phương pháp chính xác tuyệt đối, đây vẫn là cách hỗ trợ khá hữu ích khi kết hợp với các dấu hiệu khác.

Một số lưu ý khi bảo quản lựu

Sau khi mua về, lựu có thể bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trong vài ngày. Nếu muốn giữ lâu hơn, bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh. Với lựu đã tách hạt, nên bảo quản trong hộp kín và sử dụng sớm để giữ được độ tươi ngon. Hạt lựu rất dễ mất nước nếu để lâu ngoài không khí.