Đi chợ mua mít: Nhớ kỹ 6 mẹo để chọn được quả chín cây, nhiều múi, thơm ngọt tự nhiên

Mít là loại trái cây quen thuộc được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng, vị ngọt đậm và phần múi vàng hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải quả mít nào nhìn to cũng ngon, càng không phải quả chín vàng bên ngoài đều có chất lượng tốt bên trong. Để chọn được quả mít thơm ngọt, nhiều múi và ít xơ, người có kinh nghiệm thường quan sát kỹ một số đặc điểm trước khi mua.

Dưới đây là những mẹo đơn giản giúp bạn dễ dàng chọn được quả mít ngon.

Quan sát màu sắc của vỏ

Màu sắc là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho biết độ chín của quả mít. Những quả mít ngon thường có màu xanh ngả vàng hoặc vàng nâu nhẹ, màu sắc phân bố khá đồng đều trên bề mặt. Ngược lại, nếu vỏ còn xanh đậm, quả có thể chưa chín hoàn toàn. Trong khi đó, những quả xuất hiện quá nhiều đốm nâu đen, vùng mềm nhũn hoặc có dấu hiệu thâm bất thường có thể đã chín quá mức hoặc bị hỏng bên trong.

Nhìn gai mít

Nhiều người bán trái cây lâu năm cho biết phần gai là dấu hiệu khá dễ nhận biết khi chọn mít. Mít non thường có gai nhọn, cứng và mọc sát nhau. Khi quả chín tự nhiên, các gai sẽ nở to hơn, đầu gai trở nên tù và khoảng cách giữa các gai cũng rộng hơn. Những quả có gai nở đều thường cho thấy quá trình phát triển tốt và khả năng cao phần múi bên trong đã đạt độ chín thích hợp.

Ngửi mùi hương

Một quả mít chín tự nhiên thường tỏa ra mùi thơm ngọt khá rõ ngay cả khi chưa bổ. Nếu đứng gần đã cảm nhận được hương thơm dễ chịu, đó thường là dấu hiệu cho thấy quả đã chín tới. Ngược lại, những quả gần như không có mùi có thể còn xanh. Tuy nhiên, nếu mùi quá nồng, lên men hoặc có cảm giác chua bất thường, người mua cũng nên cân nhắc vì mít có thể đã chín quá mức.

Vỗ nhẹ vào quả

Đây là mẹo được nhiều người áp dụng khi mua mít nguyên quả. Khi dùng tay vỗ nhẹ lên thân quả, mít chín thường phát ra âm thanh đục và chắc. Điều này cho thấy phần thịt bên trong đã phát triển đầy đặn. Nếu âm thanh quá cứng và vang, quả có thể còn non. Ngược lại, nếu cảm giác quá mềm hoặc rỗng, chất lượng bên trong có thể không còn tốt.

Chú ý phần cuống

Phần cuống cũng cung cấp khá nhiều thông tin về độ tươi của quả. Những quả mít mới thu hoạch thường có cuống còn tươi, chắc và chứa một ít nhựa khô tự nhiên. Cuống không bị héo quắt hay có dấu hiệu mục nát. Nếu cuống đã khô đen hoàn toàn, mềm hoặc có dấu hiệu thối, chất lượng quả có thể đã giảm đáng kể.

Không nên chỉ chọn quả quá to

Nhiều người có xu hướng ưu tiên những quả mít kích thước lớn vì cho rằng sẽ nhiều múi hơn. Trên thực tế, chất lượng mít không hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước. Một số quả mít cỡ vừa nhưng phát triển đồng đều vẫn có thể cho phần múi dày, giòn và ngọt hơn những quả quá lớn. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn trọng lượng, người mua nên kết hợp quan sát màu vỏ, gai, cuống và mùi hương để đưa ra lựa chọn chính xác hơn.

Lưu ý khi mua mít bổ sẵn

Nếu mua mít đã được tách múi hoặc bổ sẵn tại siêu thị, chợ hoặc cửa hàng trái cây, nên ưu tiên những múi có màu vàng tự nhiên, không quá nhạt cũng không vàng đậm bất thường. Múi mít ngon thường căng bóng, nguyên vẹn, không bị dập nát hay chảy nước. Ngoài ra, cần chú ý đến điều kiện bảo quản và lựa chọn địa chỉ bán uy tín để đảm bảo chất lượng.