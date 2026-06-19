Loại cá chứa độc tố đáng sợ gấp 275 lần xyanua: Nhiều người Việt vẫn chủ quan bắt về ăn

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa phát đi cảnh báo khẩn sau khi liên tiếp tiếp nhận các trường hợp ngộ độc liên quan đến cá nóc, VTV Times đưa tin. Các vụ ngộ độc khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu và 1 trẻ em tử vong.

Báo Vietnamnet mới đây cũng đưa tin về một người đàn ông 33 tuổi tại Quảng Trị phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc cá nóc. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và vã mồ hôi sau khi ăn cá nóc.

Một loại cá nóc (Ảnh minh họa).

Ngộ độc cá nóc không phải là câu chuyện mới. Theo các chuyên gia chống độc, tình trạng này vẫn xảy ra hàng năm, đặc biệt tại các địa phương ven biển hoặc vùng sông nước, nơi người dân có thói quen tự đánh bắt và sử dụng các loại cá tự nhiên. Mặc dù Bộ Y tế, các bệnh viện và cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi cảnh báo, các ca ngộ độc nghiêm trọng vẫn liên tiếp được ghi nhận, gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, thậm chí cướp đi tính mạng của người bệnh.

Đáng nói, nhiều trường hợp nhập viện đều cho biết họ đã từng ăn loại cá này trước đó mà không gặp vấn đề gì nên chủ quan.

Cá nóc cực nguy hiểm

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cá nóc chứa tetrodotoxin - một trong những độc tố thần kinh mạnh nhất được biết đến hiện nay, có độc tính cao gấp khoảng 275 lần xyanua. Chỉ khoảng 0,5 mg độc tố cũng đủ gây tử vong cho một người trưởng thành.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo ngộ độc cá nóc luôn nằm trong nhóm ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong rất cao. Độc tố tập trung nhiều ở gan, buồng trứng, ruột, da và một phần trong thịt cá. Điều đáng lo ngại là tetrodotoxin không bị phá hủy ở nhiệt độ nấu ăn thông thường. Vì vậy dù được luộc, hấp, chiên hay nướng, cá nóc vẫn có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, chỉ cần một lượng rất nhỏ độc tố cũng có thể gây liệt cơ hô hấp, suy hô hấp và tử vong. Hiện nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn.

Cách nhận biết cá nóc và dấu hiệu ngộ độc

Một số loại cá nóc (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, vùng biển Việt Nam có hàng chục loại cá nóc khác nhau với hình dạng đa dạng, khiến người dân dễ nhầm lẫn với các loài cá thông thường. Một số loại có thân ngắn, da trơn, màu nâu hoặc xanh thẫm, trên thân có các đốm hoặc hoa văn. Khi gặp nguy hiểm, cá có thể phồng to lên.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, bởi rất khó phân biệt đâu là loài có độc và đâu là loài ít độc hơn.

Trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên, BSCKII Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các triệu chứng ngộ độc cá nóc có thể xuất hiện chỉ sau 10 phút đến vài giờ sau khi ăn. Người bệnh thường có biểu hiện tê môi, tê lưỡi, tê mặt, buồn nôn, chóng mặt, mỏi tay chân, sau đó có thể tiến triển thành liệt cơ toàn thân, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê.

Nguyên nhân tử vong chủ yếu là liệt cơ hô hấp dẫn tới ngừng thở. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi ăn cá hoặc hải sản lạ, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ "thời gian vàng" cấp cứu.

Lam Chi

Tổng hợp