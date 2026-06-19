Dân văn phòng sợ công ty quá xa: 15 phút đi làm và 90 phút đi làm là 2 cuộc đời hoàn toàn khác nhau

Nếu đã đi làm đủ lâu, chắc hẳn không ít người sẽ cảm nhận được sự thật này: Thứ khiến chúng ta mệt mỏi nhất đôi khi không phải deadlines hay khối lượng công việc, mà lại là quãng đường từ nhà tới công ty, rồi từ công ty về nhà. Sáng tắc đường, chiều tắc đường, hôm nào được thêm trời mưa nữa thì… “hết nói”.

Thế nên cũng không có gì lạ khi gần đây, nhiều dân văn phòng mách nhau: Chọn công ty, bên cạnh yếu tố lương thưởng - đãi ngộ, đừng bỏ qua câu chuyện khoảng cách. Tốt nhất là chọn công ty gần chỗ ở thôi!

Khoảng cách từ nhà tới công ty là yếu tố “thay đổi cuộc đời”

Đây là chia sẻ của 1 dân văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Bài đăng này của anh hiện đang thu hút sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người. Đa số đều đồng tình: Đúng là không gì sướng bằng công ty gần nhà, và cũng không gì mệt mỏi hơn việc phải tốn nhiều thời gian trong ngày để đi làm.

“15 phút đi làm và 90 phút đi làm là 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau”. Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này (Ảnh chụp màn hình)

Một người thở dài: “Thời gian di chuyển giữa nhà công ty nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ luôn ấy. Ngày xưa mình từng ở cách công ty 7km, sống ở Hà Nội thì quãng đường đó cũng chẳng phải quá xa nhưng thêm cái tắc đường lúc tan tầm thì về nhà xong là nhiều khi không còn sức làm gì nữa. Cứ bảo tối đi tập với đi học, đi chơi nhưng không còn sức đâu. Mùa hè thì đi từ công ty về nhà xong ướt cả người vì quá nóng”.

Một người thẳng thắn: “Giờ mình có tìm việc thì cũng chỉ tìm công ty cách nhà 5km đổ lại, thời gian di chuyển không quá 20 phút dù sáng hay chiều. Nếu công ty xa quá mà đãi ngộ, lương thưởng tốt thì mình chuyển nhà gần công ty, chứ đi làm xa xong chuyển sang đi làm gần mới thấy cứ như sống cuộc đời khác thật ấy. Sáng được ngủ thêm, tối cũng còn dư năng lượng làm đủ thứ, trưa thích thì về nhà cũng được. Nói chung công ty gần thì nhiều cái tiện lắm”.

Một người khác cũng có cùng quan điểm: “Mình ở TP.HCM, từng đi làm công ty cách nhà 11km, đường kẹt xe cả 2 chiều đi - về nên ít nhất cũng tốn 45 phút/chiều rồi. Sáng thì hay đi muộn vì thế, tối thì toàn cố ở lại cho qua giờ tắc đường mới về. Giờ thì mình đi làm ở chỗ chỉ cách nhà có 1km, như cuộc sống trong mơ của mình, chiều về nhà khi trời còn sáng, nấu cơm xong vẫn có thời gian đi tập, tối có thể ngủ sớm nữa, làm được biết bao nhiêu việc luôn ấy”.

Vậy mới thấy, khoảng cách giữa chỗ làm và chỗ ở, không đơn thuần là “vài km”, mà còn là thời gian và cả năng lượng để làm những việc khác, để chăm sóc cho cuộc sống cá nhân của mình. Chứ đi lại mà tốn quá nhiều thời gian, sức lực thì đúng là chẳng còn tâm trí làm gì thêm nữa.

Khoa học chứng minh: Quãng đường đi làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần, đời sống của dân văn phòng

Quãng đường từ nhà đến nơi làm việc quá xa có thể khiến dân văn phòng cảm thấy kém hạnh phúc và lo âu nhiều hơn. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu về mức độ hạnh phúc của người lao động, do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (Office for National Statistics - ONS) thực hiện, dựa trên dữ liệu khảo sát với sự tham gia của 60.000 người.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo, ngay cả khi đã loại trừ các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, những người phải đi làm xa vẫn có mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn, cảm thấy các hoạt động hằng ngày của mình ít ý nghĩa hơn, ít hạnh phúc hơn và có mức độ lo âu cao hơn so với những người làm việc tại nhà hoặc ở gần nơi làm việc. Trong đó, nhóm chịu ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt nhất là những người mất từ 61 đến 90 phút cho một chiều di chuyển đến nơi làm việc.

Trong cuộc khảo sát này, những người tham gia được hỏi về địa điểm làm việc, thời gian đi làm, mức độ hài lòng với cuộc sống cũng như cảm xúc hạnh phúc hoặc lo âu mà họ trải qua trong ngày trước đó. Mẫu nghiên cứu cuối cùng gồm hơn 60.000 người, bao gồm cả dân văn phòng và lao động tự do.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy mỗi phút di chuyển tăng thêm đều khiến mức độ hài lòng với cuộc sống giảm xuống.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng phương tiện di chuyển có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tinh thần. Những người đi làm bằng xe buýt hoặc xe khách có xu hướng cảm thấy những việc mình làm mỗi ngày kém ý nghĩa hơn so với người sử dụng ô tô cá nhân. Trong khi đó, những người thường xuyên đi tàu điện ngầm hoặc tàu hỏa lại ghi nhận mức độ lo âu cao hơn. Ngược lại, nhóm lựa chọn các phương thức di chuyển khác như đi bộ hoặc đi xe đạp, lại có mức độ hài lòng cao hơn và ít lo âu hơn.

Bình luận về kết quả nghiên cứu, Tiến sĩ Daniel Newman thuộc Viện Nghiên cứu Sustainable Places của Đại học Cardiff (Anh) cho rằng báo cáo này đã xác nhận điều mà nhiều người cảm nhận được khi phải chen chúc trên đường hoặc mắc kẹt trong các dòng xe ùn tắc mỗi ngày: Việc di chuyển từ nhà tới chỗ làm, và từ chỗ làm trở về nhà thực sự là một gánh nặng. Ông cũng dẫn lại nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy quãng đường đi làm dài còn tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, khiến người lao động ít có thời gian tập luyện, ít tự nấu ăn tại nhà hơn, đồng thời có nguy cơ cao gặp các vấn đề như mất ngủ hoặc đau khớp.

Không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân, việc chỗ làm cách xa chỗ ở còn có thể làm suy giảm sự gắn kết trong cộng đồng. Theo ông Newman, ở các khu vực đô thị, việc mọi người dành quá nhiều thời gian để di chuyển khiến các mối quan hệ dần trở nên lỏng lẻo, cư dân chỉ lướt qua nhau trên đường đến và rời nơi làm việc mà hiếm khi có cơ hội xây dựng sự kết nối. Hệ quả là nhiều người ngày càng cảm thấy cô lập, thiếu đi sự hỗ trợ từ cộng đồng và dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, bất mãn trong cuộc sống hằng ngày.

(Nguồn: The Guardian)