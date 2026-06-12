Nam sinh học giỏi top đầu, nhưng chỉ viết vỏn vẹn 16 chữ vào bài thi, chấp nhận nộp giấy trắng: kết quả 10 năm sau ai cũng ngỡ ngàng

Bài thi chỉ vỏn vẹn 16 chữ

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc từ lâu vẫn được xem là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của đời học sinh. Với nhiều học sinh, đặc biệt là những người xuất thân từ gia đình bình thường, đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cơ hội hiếm hoi để thay đổi tương lai bằng con đường học vấn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn kỳ thi này theo cách đó. Khoảng 10 năm trước, Trương Giao, một học sinh đến từ Thiểm Tây, Trung Quốc từng gây chú ý khi cố tình nộp bài thi trắng để nhận điểm 0. Hành động này được xem như một cách phản kháng với áp lực thi cử và quan niệm cho rằng điểm số quyết định tất cả. Nhưng điều anh không ngờ tới là quyết định mang tính bốc đồng ấy đã trở thành bước ngoặt lớn, kéo theo hàng loạt lựa chọn sai lầm trong suốt nhiều năm sau đó.

Trước khi vào cấp ba, Trương Giao từng là học sinh top đầu. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường học tập khắc nghiệt hơn, thành tích của anh tụt dốc nhanh chóng. Không theo kịp áp lực học tập, Trương Giao dần chán nản, mất động lực và bắt đầu giao du với những nhóm bạn có thành tích yếu.

Từ một học sinh có nền tảng tốt, Trương Giao dần rơi vào trạng thái mất phương hướng. Việc không thể theo kịp nhịp độ học tập khiến anh nản chí, đánh mất sự tự tin và ngày càng xa rời mục tiêu ban đầu. Cùng với đó, môi trường giao tiếp cũng thay đổi. Thay vì cố gắng điều chỉnh để thích nghi, anh bắt đầu kết thân với những nhóm bạn chán học, thường xuyên bàn đến những câu chuyện ngoài lề hơn là chuyện sách vở.

Trong giai đoạn tâm lý dễ dao động đó, Trương Giao bị ảnh hưởng bởi quan điểm cho rằng thi đại học không phải con đường duy nhất để thành công. Anh ngưỡng mộ Bill Gates và tin rằng những người thực sự tài giỏi có thể tạo dựng sự nghiệp mà không cần phụ thuộc vào bằng cấp. Vấn đề nằm ở chỗ, khi những câu chuyện ngoại lệ được nhìn nhận như một công thức phổ quát, người trẻ rất dễ rơi vào ảo tưởng rằng chỉ cần “khác biệt” là có thể thành công.

Đến kỳ thi Gaokao, Trương Giao đã chọn cách thể hiện thái độ bằng việc nộp bài thi trắng. Trên giấy, anh để lại 16 chữ mang màu sắc tuyên ngôn, thể hiện suy nghĩ “phá rồi mới xây”, như một lời tuyên bố rằng bản thân muốn bước ra khỏi quỹ đạo học tập thông thường. Đại ý câu nói của Trương Giao là: “Phải phá bỏ mới có thể xây dựng; không phá thì không lập; có phá mới có lập; không sống thì coi như chết.” Sau đó, Trương Giao nộp giấy trắng.

Ảnh minh họa

Hành động này ngay lập tức gây tranh cãi, bởi với nhiều người, đó không còn là biểu hiện của cá tính, mà là sự đánh đổi quá lớn trong một kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt với tương lai mỗi học sinh.

Kết cục không quá khó đoán: bài thi bị tính điểm 0, cơ hội vào đại học gần như khép lại. Một quyết định tưởng như chỉ diễn ra trong vài phút ở phòng thi đã đặt dấu chấm hết cho con đường học vấn mà Trương Giao từng có khả năng theo đuổi.

Ngã rẽ cuộc đời

Rời ghế nhà trường, Trương Giao bước vào xã hội với niềm tin rằng mình có thể thành công theo một lối đi khác. Tuy nhiên, thực tế sớm cho thấy khoảng cách rất lớn giữa tham vọng và năng lực. Không có tấm bằng, thiếu kỹ năng chuyên môn, lại không sẵn sàng bắt đầu từ những công việc cơ bản, anh liên tục rơi vào trạng thái bất mãn với cuộc sống hiện tại nhưng cũng không đủ kiên trì để tích lũy nền tảng cho tương lai.

Theo thời gian, giấc mơ “trở thành Bill Gates thứ hai” không những không thành hiện thực mà còn biến thành áp lực vô hình. Trương Giao được cho là từng nhiều lần tuyên bố sẽ kiếm được 10 triệu NDT, nhưng ở đời thực, ngay cả việc tạo ra thu nhập ổn định cũng là điều khó khăn. Khi năng lực không tương xứng với kỳ vọng, nhiều người chọn điều chỉnh mục tiêu; nhưng cũng có người chọn đường tắt.

Đó cũng là lúc cuộc đời Trương Giao trượt sang một hướng khác. Trong cơn ám ảnh phải làm giàu nhanh và khẳng định bản thân, anh đã tham gia vào các hành vi lừa đảo liên quan đến thẻ tín dụng. Từ một học sinh từng có thành tích tốt, Trương Giao dần trở thành người vi phạm pháp luật, đánh mất cả cơ hội, danh tiếng lẫn tương lai của chính mình.

Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, điều đáng nói không chỉ là một bài thi trắng hay một quyết định nông nổi ở tuổi trẻ. Đằng sau đó là hàng loạt yếu tố cộng hưởng: áp lực học tập, sự hụt hẫng khi thành tích sa sút, ảnh hưởng từ môi trường bạn bè, và đặc biệt là nhận thức lệch lạc về thành công.

Trên thực tế, đúng là đại học không phải con đường duy nhất. Nhiều người vẫn có thể thành công bằng nghề nghiệp kỹ thuật, kinh doanh hoặc những hướng đi khác ngoài học thuật. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phủ nhận giá trị của giáo dục, càng không có nghĩa rằng bất kỳ sự chống đối nào cũng có thể đổi lấy thành công.

Với phần lớn người trẻ, nhất là những người không có sẵn nguồn lực gia đình, giáo dục vẫn là con đường ổn định, ít rủi ro và thực tế nhất để mở rộng cơ hội sống. Một tấm bằng đại học không đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng nó có thể giúp một người có thêm lựa chọn, thêm nền tảng và thêm thời gian để trưởng thành trước khi phải bước vào cạnh tranh khốc liệt ngoài xã hội.

Câu chuyện của Trương Giao vì thế thường được nhắc lại như một ví dụ điển hình cho cái giá của sự bốc đồng. Ở tuổi 18, nhiều quyết định được đưa ra chỉ trong vài phút, nhưng hệ quả của chúng có thể kéo dài cả chục năm, thậm chí định hình luôn quỹ đạo cuộc đời.

Nếu đặt trong bối cảnh giáo dục và áp lực thành tích ngày nay, đây không chỉ là câu chuyện của riêng một nam sinh ở Thiểm Tây. Nó còn là lời nhắc rằng mọi sự “nổi loạn” đều có giá của nó, và không phải lựa chọn nào mang dáng dấp tự do cũng thật sự dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Baidu