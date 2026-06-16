Profile nữ thủ khoa lớp 10 đạt điểm tuyệt đối 30/30: Có "hệ thống" cũng không dám đỉnh thế này!

Mới đây, MXH đang rần rần chia sẻ thông tin về một nữ thủ khoa lớp 10 với bảng điểm "vô thực" đến mức nhiều người phải dụi mắt nhìn lại. Theo đó, nữ sinh này đã đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua của tỉnh Đồng Tháp.

Phía dưới các bài đăng, netizen để lại hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí nhiều người còn hài hước ví von có vẻ như vừa "gánh" một nhiệm vụ không tưởng: "Có hệ thống đi kèm cũng không dám nhận nhiệm vụ thi được 30/30 thế này đâu!", "Nhiệm vụ hệ thống phát cho à, sao mà đỉnh quá vậy?", "10 điểm Văn luôn mới sợ chứ"...

Được biết, chủ nhân của số điểm 30/30 tuyệt đối đang gây bão mạng xã hội chính là nữ sinh Nguyễn Phan Quỳnh Giang, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Phường 1, Gò Công, tỉnh Đồng Tháp. Với kết quả xuất sắc này, Quỳnh Giang đã chính thức trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của tỉnh Đồng Tháp.

Cùng bố mẹ tra cứu điểm thi vào ngày 6/6, Nguyễn Phan Quỳnh Giang đã không giấu được niềm vui khi biết mình trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Đồng Tháp với số điểm tuyệt đối 30/30. Nữ sinh lớp 9/1, Trường THCS Phường 1, đạt 10 điểm ở cả ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Nhìn vào profile của Giang, không khó để nhận ra cô bạn này sở hữu một nền tảng học tập cực kỳ đáng nể. Nữ sinh là học sinh xuất sắc nhất khối 9 năm học 2025-2026 của trường Trường THCS Phường 1 với điểm trung bình cả năm đạt con số gần như hoàn hảo: 9,9. Không chỉ học đều tất cả các môn, Quỳnh Giang còn bộc lộ năng khiếu đặc biệt ở các môn tự nhiên lẫn ngoại ngữ khi từng giành giải khuyến khích Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học, đồng thời là một cán sự lớp gương mẫu, năng nổ.

Nữ sinh Nguyễn Phan Quỳnh Giang, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Phường 1, Đồng Tháp. (Ảnh: Dân Trí)

Để sở hữu tư duy học tập sắc bén như vậy, bí quyết của Quỳnh Giang gói gọn trong một "vật bất ly thân" là cuốn sổ tay nhỏ. Đây là nơi nữ sinh ghi lại từ các công thức Toán, từ vựng Tiếng Anh, cho đến các dẫn chứng xã hội hay và đặc biệt là những lỗi sai bản thân từng mắc phải để tự nhắc nhở mình không lặp lại lần hai.

Thay vì chọn cách học vẹt, Giang luôn tập trung tìm hiểu bản chất của các định lý để hiểu sâu vấn đề. Riêng với Tiếng Anh, nhờ có mẹ là giáo viên hỗ trợ định hướng và cho tiếp xúc với âm nhạc, truyện ngắn từ sớm, cô bạn đã hình thành được phản xạ ngôn ngữ tự nhiên. Trong tương lai, ước mơ của nữ thủ khoa này là trở thành một bác sĩ.

Quỳnh Giang (thứ hai từ phải sang) trong lễ tổng kết, trao thưởng của trường. (Ảnh: Dân Trí)

Theo VnExpress, trước khi biết kết quả, Giang dự đoán mình có thể đạt khoảng 29/30 điểm bởi em khá tự tin với bài thi Toán và Tiếng Anh. Tuy nhiên, nữ sinh không nghĩ bản thân sẽ đạt điểm tối đa ở môn Ngữ văn nên đã rất bất ngờ khi tra cứu điểm. Với kết quả này, Giang chính thức trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trương Định.

Chia sẻ về quá trình ôn thi và làm bài, đối với môn Toán, thay vì học thuộc lòng công thức, Giang tập trung tìm hiểu bản chất của các định lý và cách chứng minh trước khi bắt tay vào giải bài tập. Nữ sinh thường luyện đề theo trình tự từ dễ đến khó và cố gắng giải một bài toán theo nhiều hướng khác nhau để hiểu sâu vấn đề.

Ở môn Tiếng Anh, Giang có nền tảng khá tốt từ sớm nhờ mẹ là giáo viên dạy môn học này. Nữ sinh thường được mẹ cho nghe các bài hát, đọc truyện ngắn bằng tiếng Anh để hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên. Mỗi khi gặp từ mới, nữ sinh đều cẩn thận ghi lại vào sổ tay và học thuộc. Về phần môn Văn, trong đề thi Ngữ văn của tỉnh Đồng Tháp năm nay, phần nghị luận xã hội đề cập đến thói quen trì hoãn. Quỳnh Giang lựa chọn dẫn chứng về tỷ phú Elon Musk nhằm làm nổi bật vai trò của tinh thần chủ động trong học tập và cuộc sống.

Thầy Nguyễn Hoàng Hiệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1, trả lời Dân Trí, cho biết Quỳnh Giang là lớp phó học tập và là một trong những học sinh nổi bật nhất của khối trong năm học vừa qua. Trong mắt thầy cô và bạn bè, Giang là một cô học trò nhỏ nhắn, hiền lành, hòa đồng và luôn được mọi người yêu mến.

Quỳnh Giang được vinh danh là học sinh xuất sắc nhất khối. (Ảnh: Dân Trí)

Theo thầy Hiệp, điều khiến các thầy cô trân trọng nhất ở Quỳnh Giang không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn là tinh thần tự học và ý chí vượt khó. Mẹ của Giang là giáo viên nhưng đang trong quá trình điều trị bệnh, sức khỏe không tốt. Dù vậy, nữ sinh vẫn luôn giữ được sự tập trung, chủ động trong học tập và nắm vững kiến thức ở tất cả các môn. Quỳnh Giang không chỉ là niềm tự hào của lớp và nhà trường mà còn là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh sau này.

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