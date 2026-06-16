Hơn 17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay sẽ lên Hòa Lạc học: Trường thành viên nào có nhiều chỉ tiêu nhất?

Hơn 17.000 sinh viên sẽ học tại cơ sở Hòa Lạc

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, trong năm học 2026–2027 sẽ có tổng cộng 17.166 sinh viên thuộc 11/12 đơn vị đào tạo học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Trong đó, nhiều trường lựa chọn đưa toàn bộ hoặc phần lớn sinh viên năm nhất lên học tại khu vực này.

Không chỉ sinh viên năm nhất, một bộ phận sinh viên năm hai và năm ba của một số ngành cũng được bố trí học tại Hòa Lạc, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, khoa học sức khỏe và các ngành liên ngành.

Trong các đơn vị triển khai kế hoạch này, Trường Đại học Công nghệ là đơn vị có số lượng sinh viên lên Hòa Lạc nhiều nhất, với toàn bộ 4.020 sinh viên năm nhất. Tiếp theo là Trường Đại học Giáo dục với 3.695 sinh viên và Trường Đại học Luật với 2.081 sinh viên.

Các công trình tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc đang được đẩy nhanh tốc độ để đón gần 20 nghìn người học trong năm nay (Hình ảnh từ tháng 4/Nguồn: VNU)



Ngoài ra, Trường Đại học Kinh tế dự kiến có 500 sinh viên học tại đây trên tổng chỉ tiêu 3.000; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng có 500 sinh viên trong tổng 2.650 chỉ tiêu; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là 900/2.510; Trường Đại học Ngoại ngữ là 500/2.450.

Trường Quốc tế có 1.292 sinh viên học tại Hòa Lạc trên tổng chỉ tiêu 1.350, trong khi Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật có 1.231/1.200 sinh viên. Trường Đại học Việt Nhật dự kiến có 1.514 sinh viên học tập tại đây trên tổng chỉ tiêu 750, còn Trường Đại học Y Dược là 933/720. Riêng Trường Quản trị và Kinh doanh có chỉ tiêu 770 nhưng chưa công bố số sinh viên học tại Hòa Lạc.

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo tại Khu đô thị ĐHQGHN

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 22.060 sinh viên đại học chính quy thông qua 12 trường thành viên và đơn vị trực thuộc, với tổng cộng 190 ngành đào tạo, tăng khoảng 2.000 chỉ tiêu so với năm trước.

Từ tháng 5/2022, trường đã bắt đầu từng bước chuyển các hoạt động đào tạo và quản lý lên khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 35 km, theo chủ trương của Chính phủ về việc đưa các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi khu vực nội đô.

Theo quy hoạch, cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội có diện tích hơn 1.113 ha, được định hướng phục vụ quy mô khoảng 65.000 sinh viên. Đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, bao gồm hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá cũng như các công trình phục vụ đời sống sinh hoạt.

Ảnh: VNU

Bên cạnh đó, nhà trường còn có kế hoạch xây dựng thêm phòng khám đa khoa, khu luyện tập thể chất và các không gian học tập ngoài giờ, đồng thời bổ sung hệ thống an ninh, bãi đỗ xe và các dịch vụ tiện ích trong khu đô thị đại học.

Về kết nối giao thông, Đại học Quốc gia Hà Nội đang phối hợp với chính quyền thành phố để tăng cường các tuyến xe buýt kết nối khu vực nội đô với Hòa Lạc. Ngoài ra, các phương tiện như xe buýt điện và xe đạp điện cũng được dự kiến đưa vào vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trong khuôn viên của sinh viên.

Ảnh: VNU

5 phương thức tuyển sinh của trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không tính diện xét tuyển thẳng), bao gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA; xét các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; cùng những phương thức kết hợp hoặc đặc thù khác như thi năng khiếu, phỏng vấn kết hợp với điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận quy đổi chứng chỉ IELTS từ mức 5.5, tương đương 8,0 điểm môn tiếng Anh, giảm 0,5 điểm so với mức quy đổi của năm 2025. Các mức quy đổi tiếp theo gồm IELTS 6.0, 6.5, 7.0 và từ 7.5 trở lên, tương ứng với thang điểm từ 8,5 đến 10. Trong đó, nếu như năm trước thí sinh đạt IELTS từ 7.0 đã được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh, năm nay mức điểm này được điều chỉnh theo hướng phân hóa rõ hơn.

Trước đó, ngày 14/5, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin đã được tổ chức xếp hạng giáo dục quốc tế QS Quacquarelli Symonds trao chứng nhận QS Stars 5 Stars Overall vào ngày 12/5, trở thành trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt được chuẩn đánh giá này. QS Stars là hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục đại học toàn diện, dựa trên 56 tiêu chí, bao gồm các yếu tố như chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học, mức độ quốc tế hóa, khả năng việc làm của sinh viên, trải nghiệm người học và đóng góp xã hội.

Theo kết quả từ QS, Trường Quản trị và Kinh doanh được đánh giá cao ở nhiều tiêu chí cốt lõi như mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, chất lượng đào tạo, thế mạnh chương trình giảng dạy cũng như hiệu quả quản trị đại học.