Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 264.908.000 đồng từ Techcombank tới tài khoản MB của người phụ nữ SN 1978, một người đàn ông SN 1992 có liên quan

Theo công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Phúc Hòa vừa kịp thời xác minh, phối hợp thực hiện thủ tục trao trả số tiền hơn 264 triệu đồng cho một công dân tại TP. Hồ Chí Minh do chuyển nhầm tài khoản.

Cụ thể﻿, vào ngày 08/6/2026, Công an xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận phản ánh của chị N.T.Q (SN 1978, trú tại thôn Phúc Đình, xã Phúc Hòa). Sự việc như sau: tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) của chị Q bỗng nhiên nhận được số tiền 264.908.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tư triệu chín trăm linh tám nghìn đồng) từ một tài khoản lạ. Ý thức được đây là tài sản do người khác chuyển nhầm, chị Q. đã giữ nguyên số tiền trong tài khoản và chủ động đến cơ quan Công an trình báo, nhờ xác minh để trả lại cho chính chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Hòa đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh nguồn tiền. Kết quả làm rõ người chuyển nhầm số tiền trên là anh T.M.A.T (SN 1992, HKTT tại Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Công an xã đã liên hệ và mời anh T. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, anh T. trình bày vào hồi 10 giờ 43 phút ngày 08/6/2026, do sơ xuất trong quá trình thao tác chuyển tiền qua ứng dụng Techcombank nên đã chuyển nhầm vào tài khoản của chị Q., đồng thời cung cấp đầy đủ bản sao kê tài khoản hợp pháp để đối chiếu.

Sau khi xác thực các thông tin trùng khớp, dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Phúc Hòa, chị N.T.Q đã tiến hành thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 264.908.000 đồng cho anh T.M.A.T. Buổi làm việc diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định pháp luật. Nhận lại tài sản, anh T. đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự trung thực của chị Q. và tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phúc Hòa.

Lực lượng Công an xã Phúc Hòa hỗ trợ các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật.



Qua vụ việc này, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân: Khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, tuyệt đối không được chi tiêu, rút tiền hoặc chuyển đi nơi khác mà cần giữ nguyên hiện trạng và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc ngân hàng gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.