Nam sinh là "thủ khoa đẹp trai nhất" Đại học Thanh Hoa sau nhiều năm giờ ra sao?

Năm 2017, cái tên Tra Trí Viễn (Zha Zhiyuan) từng phủ sóng khắp các mặt báo Trung Quốc khi đạt 700 điểm trong kỳ thi đại học và trúng tuyển Đại học Thanh Hoa. Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc, chàng trai này còn sở hữu ngoại hình điển trai, được ví như "Hà Dĩ Thâm ngoài đời thực", đồng thời có chuyện tình ngọt ngào với nữ sinh được mệnh danh là hoa khôi Thanh Hoa. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của nam thủ khoa đình đám ngày ấy vẫn khiến không ít người tò mò.

Cậu học trò toàn diện gây sốt cả nước

Tra Trí Viễn sinh ra tại Quý Dương, Trung Quốc trong một gia đình coi trọng giáo dục. Ngay từ nhỏ, anh đã được cha mẹ khuyến khích đọc sách và phát triển nhiều sở thích khác nhau. Không giống hình mẫu "thần đồng" chỉ biết học, Tra Trí Viễn yêu thích lịch sử, chơi guitar, bóng rổ và còn là phát thanh viên của trường.

Năm 2017, cái tên Tra Trí Viễn (Zha Zhiyuan) từng phủ sóng khắp các mặt báo Trung Quốc khi đạt 700 điểm trong kỳ thi đại học và trúng tuyển Đại học Thanh Hoa

Ít ai biết rằng thành tích học tập của anh không phải lúc nào cũng đứng đầu. Những năm cấp 2, Tra Trí Viễn từng khá tự tin vào bản thân nhưng nhiều lần không đạt được kết quả như mong muốn. Chính những trải nghiệm đó giúp anh dần học được cách nhìn nhận điểm yếu của mình và không ngừng điều chỉnh phương pháp học tập.

Bước vào cấp 3, dưới sự định hướng của gia đình, Tra Trí Viễn dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Anh từng chia sẻ rằng có thời điểm bản thân quá tự tin nên cố tình bỏ trống một số câu hỏi trong bài kiểm tra để nhắc nhở chính mình không được chủ quan.

Năm 2017, mọi nỗ lực của nam sinh đã được đền đáp. Anh đạt 700 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, trở thành một trong những thí sinh có điểm số cao nhất cả nước và được Đại học Thanh Hoa danh tiếng trao giấy báo trúng tuyển, truyền thông ưu ái gọi anh là "thủ khoa đẹp trai nhất".

Dù đạt thành tích xuất sắc, Tra Trí Viễn không xem đó là đích đến cuối cùng

Điều khiến nhiều người ấn tượng là dù đạt thành tích xuất sắc, Tra Trí Viễn không xem đó là đích đến cuối cùng. Anh từng chia sẻ rằng khoảnh khắc nhận kết quả không mang lại cảm giác hưng phấn như tưởng tượng. Ngược lại, anh nhận ra rằng niềm vui lớn nhất nằm ở quá trình cố gắng chứ không phải ở vinh quang khi đã đạt được mục tiêu.

Chuyện tình với hoa khôi Thanh Hoa và cuộc sống nhiều người mơ ước

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Tra Trí Viễn còn được biết đến bởi chuyện tình đẹp với bạn gái cùng trường. Ngay từ thời trung học, anh đã bắt đầu hẹn hò với cô gái sau này được cộng đồng mạng gọi là "hoa khôi Thanh Hoa" nhờ ngoại hình xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc. Điều đặc biệt là cha mẹ Tra Trí Viễn không phản đối chuyện yêu đương của con trai. Họ tin rằng anh đủ trưởng thành để cân bằng giữa học tập và tình cảm.

Niềm tin ấy đã được chứng minh khi cả hai cùng thi đỗ Đại học Thanh Hoa. Trong suốt những năm đại học, họ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong học tập và cuộc sống.

Sau khi đỗ Đại học Thanh Hoa, Tra Trí Viễn không cho phép bản thân hài lòng với những gì đã đạt được

Với ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng tính cách thân thiện, Tra Trí Viễn từng được nhiều người gọi là "Hà Dĩ Thâm ngoài đời thực" - nhân vật nam chính nổi tiếng trong tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim Bên Nhau Trọn Đời. Dù nhận được nhiều sự chú ý, anh luôn giữ thái độ nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Khi được hỏi về bạn gái trong một chương trình, Tra Trí Viễn từng khẳng định: "Người và việc tôi đã xác định thì sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời". Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến nhiều người ngưỡng mộ sự chân thành và kiên định của anh.

Không ngủ quên trên thành công

Sau khi bước chân vào Đại học Thanh Hoa, Tra Trí Viễn không cho phép bản thân hài lòng với những gì đã đạt được. Ngoài việc duy trì thành tích học tập tốt, anh tích cực tham gia các hoạt động của trường, học thêm kỹ năng dựng video, chơi nhiều loại nhạc cụ và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền thông dành cho sinh viên.

Hiện nay, theo nhiều nguồn tin, cuộc sống của Tra Trí Viễn sau khi nổi tiếng không thay đổi quá nhiều. Anh vẫn giữ tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

Với ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng tính cách thân thiện, Tra Trí Viễn được nhiều người gọi là "Hà Dĩ Thâm ngoài đời thực"

Nam thủ khoa từng cho rằng sự xuất sắc không phải là tài năng bẩm sinh mà là một dạng "quán tính". Khi đã quen với việc nỗ lực trong một lĩnh vực, con người sẽ có xu hướng cố gắng để không thua kém trong những lĩnh vực khác.

Có lẽ chính suy nghĩ đó đã giúp Tra Trí Viễn không chỉ trở thành thí sinh nổi bật của mùa tuyển sinh năm 2017, mà còn duy trì được sự trưởng thành và ổn định trong những năm tháng sau này.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày cái tên Tra Trí Viễn gây sốt trên các mặt báo. Điều khiến người ta nhớ đến anh không chỉ là con số 700 điểm hay danh hiệu "thủ khoa đẹp trai nhất", mà còn là hình ảnh một người trẻ biết cân bằng giữa học tập, đam mê và tình yêu, đồng thời không ngừng tiến về phía trước sau khi đã chạm tới đỉnh cao của tuổi trẻ.