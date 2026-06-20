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Điểm chuẩn một trường chuyên Hà Nội: Có lớp tăng đột biến hơn 18 điểm

| | Sống

Điểm chuẩn một lớp chuyên tại Hà Nội năm nay tăng đột biến hơn 18 điểm, cho thấy cuộc cạnh tranh vào trường chuyên ngày càng “nóng” hơn bao giờ hết.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2026-2027. So với năm trước, bức tranh tuyển sinh năm nay ghi nhận xu hướng tăng điểm ở nhiều lớp chuyên, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Điểm chuẩn của Trường THPT chuyên Chu Văn An năm nay có sự phân hóa rõ nét.

Chuyên Vật lý dẫn đầu toàn trường với mức điểm chuẩn 40,50, tăng 2,5 điểm so với năm trước.

Chuyên Tiếng Nhật tiếp tục duy trì sức hút khi tăng 1,85 điểm, đạt 40,35 điểm.

Chuyên Tiếng Hàn ghi nhận mức tăng đột biến nhất, từ 19,65 lên 37,80 điểm, tăng tới 18,15 điểm.

Chuyên Tiếng Pháp cũng tăng mạnh 2,6 điểm, lên mức 32,80 điểm.

Ở chiều ngược lại, chuyên Hóa học giảm sâu nhất, từ 40 xuống 36,63 điểm, giảm 3,37 điểm, đồng thời đánh mất vị trí lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Chuyên Toán giảm 1 điểm, còn 35,25 điểm; chuyên Địa lý và Tin học cùng giảm nhẹ 0,25 điểm.

Chuyên Tiếng Pháp là lớp có điểm chuẩn thấp nhất với 32,8 điểm, dù tăng 2,6 điểm so với năm trước.

Với các trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo công thức tính điểm là:

Điểm xét tuyển (tối đa 50) = Điểm Văn + Điểm Toán + Điểm Tiếng Anh chung + Điểm môn chuyên x 2.

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Theo Hoa Trà/VTCnews

VTCnews

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