Matcha có thực sự tốt cho sức khỏe? Đây là những gì khoa học nói

Matcha có thể mang lại một số lợi ích cho đường ruột và tim mạch

Theo BBC Food, matcha được làm từ lá trà xanh trồng trong bóng râm rồi nghiền thành bột mịn. Vì vậy, nó có nhiều đặc điểm tương tự trà xanh thông thường.

Tiến sĩ Emily Leeming, chuyên gia dinh dưỡng và nhà khoa học về hệ vi sinh tại Đại học King's College London (Anh), cho biết cà phê và trà, bao gồm cả matcha, đều giàu polyphenol. Các hợp chất này cùng một lượng nhỏ chất xơ có thể giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Bột matcha (Ảnh minh họa).

Một số nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy việc uống matcha hằng ngày có thể làm tăng sự đa dạng của hệ vi khuẩn có lợi.

Ngoài ra, matcha chứa nhiều catechin - một loại polyphenol được cho là có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Theo tiến sĩ Leeming, một số bằng chứng cho thấy catechin có thể góp phần làm giảm huyết áp và cholesterol, đặc biệt ở những người có nguy cơ tim mạch cao.

Tuy nhiên, bà Bahee Van de Bor, người phát ngôn của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, cho rằng trà xanh thông thường cũng có thể mang lại những lợi ích tương tự, trong khi các bằng chứng khoa học về trà xanh đối với sức khỏe tim mạch hiện nhiều hơn matcha.

Caffeine trong matcha

Trà matcha (Ảnh minh họa).

Giáo sư Justin Roberts, chuyên ngành sinh lý dinh dưỡng tại Đại học Anglia Ruskin (Anh), cho biết việc trồng trà trong bóng râm giúp làm tăng hàm lượng một số hợp chất, trong đó có L-theanine.

Ông giải thích: “Caffeine và L-theanine dường như bổ trợ cho nhau. Bạn vẫn nhận được tác dụng kích thích của caffeine, đồng thời có thêm hiệu ứng thư giãn từ L-theanine. Điều này có thể lý giải vì sao nhiều người cảm thấy tập trung lâu hơn khi uống matcha”.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận khả năng cải thiện sự tỉnh táo, nhận thức và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, phản ứng với caffeine ở mỗi người là khác nhau.

Theo bà Van de Bor, khoảng 1-2g matcha (tương đương một thìa cà phê) chứa khoảng 35-70mg caffeine. Nếu dùng khoảng 4g bột matcha, lượng caffeine có thể còn cao hơn một ly cà phê thông thường.

Matcha có phải là “siêu thực phẩm”?

Một số cách dùng matcha (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Leeming nhận định nhiều tuyên bố về matcha đã bị phóng đại bởi hoạt động tiếp thị. Bà khuyến cáo nên thận trọng với khái niệm “siêu thực phẩm”, bởi đây không phải là thuật ngữ khoa học.

Một số lời quảng bá trên mạng xã hội liên quan đến khả năng kiểm soát đường huyết hay cải thiện độ nhạy insulin chủ yếu dựa trên nghiên cứu ở động vật, trong khi dữ liệu trên người còn hạn chế.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng uống nhiều hơn không đồng nghĩa với việc tốt hơn. Bà Bahee Van de Bor khuyến nghị nếu chọn mua, người dùng có thể cân nhắc matcha hữu cơ để giảm nguy cơ tiếp xúc với thuốc trừ sâu và tạp chất.

BBC Food cho biết chiết xuất trà xanh dạng thực phẩm bổ sung chứa hàm lượng cao đã từng được ghi nhận liên quan đến một số trường hợp tổn thương gan hiếm gặp.

Không uống matcha cũng không có nghĩa là bỏ lỡ điều gì

Theo các chuyên gia, dù matcha có thể mang lại một số lợi ích nhất định, những thức uống khác như trà đen, trà yerba mate hay ca cao cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol.

Vì vậy, nếu không thích hương vị đặc trưng của matcha hoặc không muốn chi nhiều tiền cho loại đồ uống này, bạn cũng không cần lo rằng mình đang bỏ lỡ một “thần dược” cho sức khỏe. Theo BBC Food, điều quan trọng hơn vẫn là duy trì một chế độ ăn uống cân bằng thay vì quá tập trung vào một loại thực phẩm đơn lẻ.

Lam Chi

Nguồn: BBC Food