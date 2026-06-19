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Lộ diện thủ khoa lớp 10 Hà Nội đạt 29,75 điểm, đỗ trường Phan Đình Phùng

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Lộ diện thủ khoa lớp 10 Hà Nội đạt 29,75 điểm, đỗ trường Phan Đình Phùng

Đạt 29,75 điểm, với điểm 10 tuyệt đối môn Ngoại ngữ, nữ sinh Trần Minh Hà (THCS-THPT Newton) trở thành thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0 Trường THCS - THPT Newton, là thí sinh có tổng điểm cao nhất kỳ thi năm nay với 29,75 điểm. Trong đó, nữ sinh đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Toán và 10 điểm môn Ngoại ngữ. Ngoài ra, em được cộng 1 điểm ưu tiên, nâng tổng điểm xét tuyển lên 29,75 điểm.

Với kết quả này, Minh Hà trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng - một trong những trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội năm nay với 25,75 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội năm học 2026-2027 thu hút 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc đạt tổng điểm 29,75 cho thấy năng lực học tập đồng đều của thí sinh ở cả ba môn thi. Đặc biệt, Minh Hà là một trong số ít thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngoại ngữ, đồng thời duy trì kết quả rất cao ở hai môn còn lại.

Sau khi Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2026, danh sách 10 thí sinh đạt tổng điểm cao nhất toàn thành phố đã lộ diện.

Nhiều trường tốp đầu có điểm chuẩn trên 25

Cùng thời điểm công bố điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên.

Ba trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với cùng mức 26 điểm. Tiếp đến là THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Việt Đức cùng lấy 25,75 điểm.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh. Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển sẽ thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 122 trường chỉ là 79.533 học sinh.

Từ ngày 19 đến 25/6, thí sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục. Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học theo quy định.

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Theo Lệ Thu

VTC NEWS

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