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Người đàn ông đi qua nhiều quốc gia và nhận về một “tài sản” kỳ lạ: Không phải tiền nhưng ai cũng muốn có

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Người đàn ông đi qua nhiều quốc gia và nhận về một “tài sản” kỳ lạ: Không phải tiền nhưng ai cũng muốn có

Nhiều người mơ về một ngày có thể tạm gác công việc để đi đây đó. Andreas Graf đã biến điều đó thành hiện thực. Người đàn ông Áo rời bỏ cuộc sống ổn định, lên đường đạp xe qua khoảng 50 quốc gia trong gần 4 năm và nhận về những điều mà anh cho rằng tiền bạc khó có thể mang lại.

Khi còn trẻ, Andreas Graf luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện phiêu lưu và những chuyến đi dài ngày. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người khác, anh dần bước vào guồng quay quen thuộc của cuộc sống với công việc, trách nhiệm và những kế hoạch dài hạn.

Cho đến một ngày, Graf quyết định tạm dừng tất cả để thực hiện giấc mơ đã ấp ủ từ lâu: đạp xe vòng quanh thế giới.

Andreas Graf dành gần 4 năm đạp xe qua khoảng 50 quốc gia để thực hiện giấc mơ khám phá thế giới. (Ảnh: Andreas Graf)

Điều bắt đầu như một chuyến phiêu lưu cá nhân cuối cùng kéo dài gần 4 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh đi qua khoảng 50 quốc gia, băng qua những vùng sa mạc, núi non, thành phố đông đúc và cả những khu vực hẻo lánh ít người đặt chân tới.

Những điều đáng nhớ nhất lại không nằm trong kế hoạch

Nhìn lại hành trình của mình, Graf cho biết những ký ức sâu sắc nhất không phải là các cột mốc hay quãng đường đã chinh phục.

Thay vào đó, điều anh nhớ nhất là những con người mình gặp trên đường.

Đó là những người xa lạ mời anh vào nhà nghỉ qua đêm, những người chủ động giúp đỡ khi xe gặp sự cố hay những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để khiến một ngày trở nên đáng nhớ.

Người đàn ông Áo cho biết những cuộc gặp gỡ với người dân địa phương là phần đáng nhớ nhất của chuyến đi. (Ảnh: Andreas Graf)

Theo Graf, trước khi lên đường, anh từng nghĩ thế giới là một nơi phức tạp và đầy rẫy khác biệt. Nhưng càng đi nhiều, anh càng nhận ra con người ở nhiều nơi lại giống nhau hơn anh tưởng.

"Phần lớn mọi người đều tử tế", anh chia sẻ.

Thành công không chỉ có một định nghĩa

Trước chuyến đi, Andreas Graf cũng từng theo đuổi những mục tiêu quen thuộc như nhiều người khác: công việc ổn định, thu nhập tốt và một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.

Nhưng hàng nghìn ngày trên đường đã khiến anh dần nhìn nhận mọi thứ theo cách khác.

Graf cho biết anh gặp nhiều người có cuộc sống giản dị nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Họ không sở hữu nhiều tài sản, nhưng lại có thời gian cho gia đình, bạn bè và những điều thực sự quan trọng đối với bản thân.

Điều đó khiến anh đặt câu hỏi về những thước đo thành công mà xã hội thường sử dụng.

"Chúng ta thường nghĩ mình cần nhiều thứ hơn để hạnh phúc, nhưng thực tế có thể không phải vậy", Graf chia sẻ. (Ảnh: Andreas Graf)

Học cách sống chậm hơn

Một trong những thay đổi lớn nhất mà hành trình mang lại là cách Graf nhìn nhận thời gian.

Khi di chuyển bằng xe đạp, mọi thứ đều diễn ra chậm hơn. Không có những chuyến bay kéo dài vài giờ hay những hành trình tốc độ cao.

Mỗi cảnh vật, mỗi ngôi làng hay mỗi cuộc gặp gỡ đều xuất hiện một cách từ từ.

Theo Graf, điều đó giúp anh quan sát thế giới kỹ hơn và trân trọng những điều nhỏ bé mà trước đây thường bị bỏ qua.

Từ một bữa ăn đơn giản, một đoạn đường đẹp cho đến cuộc trò chuyện với một người xa lạ, tất cả đều trở thành một phần đáng giá của hành trình.

Điều quý giá nhất không thể đong đếm bằng tiền

Sau gần 4 năm đạp xe qua hàng chục quốc gia, Andreas Graf trở về với nhiều trải nghiệm hơn là những gì anh từng hình dung.

Anh không trở nên giàu có hơn sau chuyến đi. Cũng không trở thành người nổi tiếng.

Nhưng đổi lại, anh có được những ký ức, những mối quan hệ và một góc nhìn khác về cuộc sống.

Điều quý giá nhất sau hành trình không phải là tiền bạc mà là những trải nghiệm và ký ức tích lũy được trên đường đi. (Ảnh: Andreas Graf)

Và đó cũng là lý do anh gọi đây là cuộc sống trong mơ của mình.

Thanh Tâm

Đời sống Pháp luật

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