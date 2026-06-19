Mùa picnic đến rồi: Tránh ngay 6 sai lầm khiến thực phẩm nhanh biến thành "ổ vi khuẩn" dưới trời nắng nóng

Những ngày hè nắng đẹp luôn là thời điểm lý tưởng để các gia đình, nhóm bạn lên kế hoạch cho những chuyến dã ngoại ngoài trời. Một tấm thảm trải cỏ, vài chiếc bánh sandwich, trái cây tươi và đồ uống mát lạnh đủ để tạo nên một buổi picnic đáng nhớ.

Thế nhưng, thời tiết nóng ẩm cũng là "thiên đường" cho vi khuẩn phát triển. Chỉ một vài sai sót nhỏ trong khâu chuẩn bị hoặc bảo quản thực phẩm cũng có thể khiến chuyến đi vui vẻ biến thành trải nghiệm không mong muốn với những cơn đau bụng, tiêu chảy hay ngộ độc thực phẩm.

Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, mùa hè là thời điểm các ca bệnh liên quan đến thực phẩm có xu hướng gia tăng do nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Dưới đây là 6 nguyên tắc quan trọng giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong những buổi dã ngoại mùa hè.

1. Đừng xem nhẹ việc rửa tay

Khi đi picnic, nhiều người thường ăn uống ngay sau khi bày biện đồ ăn mà quên mất một bước quan trọng: vệ sinh tay.

Tay là con đường dễ dàng nhất để vi khuẩn từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào thực phẩm. Vì vậy, hãy rửa tay sạch trước khi chuẩn bị thức ăn và trước khi ăn.

Trong trường hợp không có nước sạch tại điểm dã ngoại, khăn ướt sát khuẩn hoặc dung dịch rửa tay khô là giải pháp thay thế hữu ích.

Một thao tác chỉ mất vài giây nhưng có thể giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

2. Rửa sạch trái cây và rau củ trước khi đóng gói

Nhiều người nghĩ rằng trái cây có vỏ dày như dưa hấu, cam hay xoài không cần rửa trước khi mang đi.

Thực tế, bụi bẩn, vi khuẩn hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể bám trên bề mặt vỏ. Khi cắt gọt, các tác nhân này dễ dàng theo dao và xâm nhập vào phần thịt bên trong.

Vì vậy, tất cả trái cây, rau củ và các loại rau ăn sống nên được rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi cho vào hộp bảo quản.

3. Giữ thực phẩm luôn ở nhiệt độ an toàn

Đây được xem là nguyên tắc quan trọng nhất trong các buổi picnic mùa hè.

Những thực phẩm như sandwich, thịt chế biến sẵn, salad, sữa chua, phô mai, trái cây cắt sẵn hay các món ăn đã nấu chín đều cần được giữ lạnh liên tục.

Nhiệt độ môi trường càng cao, vi khuẩn càng sinh sôi nhanh. Chỉ vài giờ để ngoài trời nắng nóng cũng đủ khiến thực phẩm trở thành nguồn gây ngộ độc.

Các chuyên gia khuyến nghị:

Sử dụng thùng giữ lạnh hoặc túi giữ nhiệt. Bố trí đá lạnh hoặc túi gel đông lạnh xen kẽ thực phẩm thay vì chỉ đặt ở đáy thùng. Hạn chế mở thùng giữ lạnh quá nhiều lần. Nếu có thể, hãy để thực phẩm trong bóng râm thay vì dưới ánh nắng trực tiếp.

Một mẹo nhỏ là dùng những chai nước đông đá để vừa giữ lạnh cho đồ ăn, vừa có nước mát để uống khi đá tan.

4. Đừng tiếc đồ ăn thừa

Sau khi bữa ăn kết thúc, nhiều người có thói quen gom toàn bộ thức ăn còn lại mang về dùng tiếp. Tuy nhiên, không phải món nào cũng còn an toàn.

Các chuyên gia cho biết thời gian và nhiệt độ là hai yếu tố quyết định chất lượng thực phẩm sau khi được bày ra ngoài.

Nếu đồ ăn vẫn được bảo quản lạnh và buổi dã ngoại kéo dài dưới 4 giờ, bạn có thể cất lại vào tủ lạnh khi về nhà.

Ngược lại, những thực phẩm đã để lâu ngoài trời nóng nên được loại bỏ để tránh nguy cơ ngộ độc.

Việc chuẩn bị khẩu phần vừa đủ ngay từ đầu cũng là cách giúp giảm lãng phí thực phẩm.

5. Đặc biệt cẩn trọng với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi

Không phải ai cũng có khả năng chống chịu với vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như nhau.

Trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh gan hoặc ung thư là nhóm dễ gặp biến chứng hơn nếu bị ngộ độc.

Đối với những đối tượng này, việc lựa chọn thực phẩm cần thận trọng hơn.

Nên ưu tiên đồ ăn được nấu chín kỹ, hạn chế các món dễ hỏng hoặc thực phẩm sống.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng ngộ độc thực phẩm không đơn thuần chỉ là vài cơn đau bụng thoáng qua. Trong một số trường hợp, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều, đặc biệt với những người có sức đề kháng yếu.

6. Đừng quên hỏi trước về dị ứng thực phẩm

Một buổi dã ngoại có thể trở thành tình huống khẩn cấp nếu người tổ chức không biết khách mời bị dị ứng với loại thực phẩm nào.

Chỉ một lượng rất nhỏ thực phẩm gây dị ứng cũng có thể kích hoạt phản ứng nghiêm trọng ở những người nhạy cảm.

Nếu chuẩn bị đồ ăn cho nhóm đông người, hãy chủ động hỏi trước về:

Dị ứng hải sản.

Dị ứng đậu phộng hoặc các loại hạt.

Dị ứng sữa, trứng.

Không dung nạp gluten hoặc bệnh celiac.

Các chế độ ăn đặc biệt khác.

Việc tìm hiểu trước không chỉ thể hiện sự chu đáo mà còn giúp đảm bảo an toàn cho mọi thành viên tham gia.

Một chuyến picnic an toàn bắt đầu từ sự chuẩn bị

Không khí trong lành, đồ ăn ngon và những khoảnh khắc thư giãn ngoài trời là điều khiến các buổi picnic trở thành hoạt động được yêu thích mỗi mùa hè.

Tuy nhiên, đừng để sự chủ quan làm hỏng niềm vui của cả gia đình.

Chỉ cần ghi nhớ 6 nguyên tắc đơn giản: rửa tay sạch, làm sạch thực phẩm, giữ lạnh đúng cách, xử lý đồ ăn thừa an toàn, chú ý tới những người dễ tổn thương và kiểm tra dị ứng thực phẩm, bạn đã giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong những chuyến dã ngoại mùa hè.

Bởi đôi khi, sự khác biệt giữa một ngày vui trọn vẹn và một chuyến đi đầy rắc rối chỉ nằm ở cách bạn chuẩn bị giỏ đồ ăn từ trước khi lên đường.