Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ sai lầm của thủ môn Hàn Quốc đến đời thường: Vì sao con người luôn chú ý đến lỗi lầm nhiều hơn thành công

| | Sống

Từ sai lầm của thủ môn Hàn Quốc đến đời thường: Vì sao con người luôn chú ý đến lỗi lầm nhiều hơn thành công

Trong trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc tại World Cup 2026, một sai lầm của thủ môn Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Điều đáng nói là hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong bóng đá mà còn cả công việc, học tập đến các mối quan hệ.

Sau thất bại 0-1 của Hàn Quốc trước Mexico, nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội tập trung vào khoảnh khắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội bóng xứ kim chi.

Từ sai lầm của thủ môn Hàn Quốc đến đời thường: Vì sao con người luôn chú ý đến lỗi lầm nhiều hơn thành công- Ảnh 1.

Bàn thua khiến Hàn Quốc phải nhận thất bại trước Mexico. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, những pha cứu thua trước đó, những tình huống xử lý chính xác hay nỗ lực của cả tập thể lại ít được nhắc tới hơn.

Đây là hiện tượng quen thuộc không chỉ trong thể thao mà còn trong cuộc sống hàng ngày.

Một nhân viên hoàn thành tốt công việc suốt nhiều tháng có thể bị đánh giá bởi một sai sót duy nhất. Một học sinh đạt nhiều điểm cao nhưng vẫn ám ảnh vì một bài kiểm tra không như ý. Thậm chí trong các mối quan hệ, một lời nói vô tình đôi khi được nhớ lâu hơn hàng chục hành động quan tâm trước đó.

Bộ não được lập trình để chú ý đến điều tiêu cực

Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là "negativity bias" (thiên kiến tiêu cực).

Đây là xu hướng khiến con người phản ứng mạnh hơn với những trải nghiệm tiêu cực so với những trải nghiệm tích cực có mức độ tương đương. Nói cách khác, một lời chê thường để lại ấn tượng sâu hơn một lời khen, còn một thất bại thường được ghi nhớ lâu hơn một thành công.

Từ sai lầm của thủ môn Hàn Quốc đến đời thường: Vì sao con người luôn chú ý đến lỗi lầm nhiều hơn thành công- Ảnh 2.

Một lời chê thường được ghi nhớ lâu hơn một lời khen. Theo các nhà tâm lý học, đây là biểu hiện của hiện tượng “negativity bias”. (Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia, thiên kiến này có nguồn gốc từ quá trình tiến hóa. Trong môi trường tự nhiên, việc chú ý đến nguy hiểm có ý nghĩa sống còn. Tổ tiên của con người cần nhanh chóng phát hiện thú săn mồi, rủi ro hay các mối đe dọa thay vì mải mê tận hưởng những điều dễ chịu xung quanh.

Chính cơ chế từng giúp con người sinh tồn đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay, dù phần lớn chúng ta không còn phải đối mặt với những hiểm nguy như tổ tiên mình.

Vì sao một lời chê thường nặng hơn nhiều lời khen?

Hãy tưởng tượng một ngày làm việc diễn ra khá suôn sẻ. Một đồng nghiệp mang cho bạn chiếc bánh quy, sếp ghi nhận nỗ lực của bạn, dự án tiến triển tốt. Nhưng cuối ngày, điều bạn nhớ nhất lại là lời góp ý gay gắt từ một thành viên trong nhóm.

Đó chính là cách thiên kiến tiêu cực hoạt động. Não bộ có xu hướng dành nhiều sự chú ý hơn cho những điều có khả năng gây tổn thương hoặc đe dọa, dù trên thực tế mức độ ảnh hưởng của chúng có thể không lớn đến vậy.

Từ sai lầm của thủ môn Hàn Quốc đến đời thường: Vì sao con người luôn chú ý đến lỗi lầm nhiều hơn thành công- Ảnh 3.

Dù được khen nhiều đến đâu, con người vẫn thường nhớ nhất những lời phê bình và sai sót của mình. (Ảnh minh hoạ)

Các nghiên cứu cho thấy những thông tin tiêu cực thường tạo ra phản ứng tâm lý mạnh hơn và kéo dài hơn so với các thông tin tích cực. Đây cũng là lý do nhiều người có thể nhớ rất rõ một lần thất bại nhưng lại khó kể lại những thành công diễn ra trong cùng khoảng thời gian.

Khi một sai lầm che mờ cả quá trình nỗ lực

Trong môi trường làm việc, thiên kiến tiêu cực có thể khiến một lỗi nhỏ làm lu mờ nhiều kết quả tích cực trước đó.

Điều tương tự xảy ra trong thể thao. Một thủ môn có thể thực hiện hàng loạt pha cứu thua nhưng chỉ cần một sai sót ở thời điểm quyết định, đó sẽ là điều người hâm mộ nhớ tới đầu tiên.

Trên mạng xã hội, cơ chế này còn được khuếch đại mạnh hơn. Các sự cố, tranh cãi hay thất bại thường thu hút sự chú ý và tương tác lớn hơn so với những câu chuyện diễn ra suôn sẻ. Điều này khiến nhiều người có cảm giác rằng những điều tiêu cực xuất hiện ở khắp nơi.

Làm thế nào để không bị "mắc kẹt" trong những điều tiêu cực?

Các chuyên gia cho rằng mục tiêu không phải là ép bản thân phải suy nghĩ tích cực mọi lúc.

Thay vào đó, điều quan trọng là nhận ra rằng não bộ vốn có xu hướng phóng đại những trải nghiệm tiêu cực. Khi hiểu được điều này, mỗi người có thể học cách nhìn nhận sự việc cân bằng hơn.

Từ sai lầm của thủ môn Hàn Quốc đến đời thường: Vì sao con người luôn chú ý đến lỗi lầm nhiều hơn thành công- Ảnh 4.

Việc ghi nhận những điều tích cực, trân trọng các thành công nhỏ và thực hành lòng biết ơn được cho là có thể giúp con người cân bằng hơn trước xu hướng chỉ tập trung vào những điều tiêu cực. (Ảnh minh hoạ)

Một số gợi ý được các chuyên gia đưa ra gồm chủ động ghi nhận những điều tích cực diễn ra trong ngày, thực hành lòng biết ơn và dành sự chú ý nhiều hơn cho những thành công nhỏ thay vì chỉ tập trung vào sai sót.

Bởi đôi khi, điều khiến chúng ta mệt mỏi không hẳn là những gì đã xảy ra, mà là cách bộ não liên tục kéo sự chú ý về phía những điều tiêu cực.

Và cũng giống như trong bóng đá, một sai lầm có thể rất đáng nhớ, nhưng nó không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ câu chuyện.

Thanh Tâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải FTU hay NEU, đây là ĐH duy nhất ở Việt Nam vừa lọt Top 500 đại học tốt nhất thế giới: Doanh thu gần 900 tỷ đồng, học phí chỉ từ 16 triệu đồng/năm

Không phải FTU hay NEU, đây là ĐH duy nhất ở Việt Nam vừa lọt Top 500 đại học tốt nhất thế giới: Doanh thu gần 900 tỷ đồng, học phí chỉ từ 16 triệu đồng/năm Nổi bật

Chiếc áo "học sinh danh dự toàn trường" của Messi tại World Cup 2026: Nhìn đâu cũng thấy huy hiệu, không một ai bì kịp

Chiếc áo "học sinh danh dự toàn trường" của Messi tại World Cup 2026: Nhìn đâu cũng thấy huy hiệu, không một ai bì kịp Nổi bật

Thầy giáo 32 tuổi tử vong ở bãi đậu xe bệnh viện vì suy thận cấp!

Thầy giáo 32 tuổi tử vong ở bãi đậu xe bệnh viện vì suy thận cấp!

17:35 , 19/06/2026
Lời khuyên cho những người có thói quen đổ thêm nước vào chai dầu gội sắp hết

Lời khuyên cho những người có thói quen đổ thêm nước vào chai dầu gội sắp hết

17:15 , 19/06/2026
Choáng ngợp với những màn khoe tiền, mua vàng, thưởng nóng của nhân viên sale trong đại án 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Choáng ngợp với những màn khoe tiền, mua vàng, thưởng nóng của nhân viên sale trong đại án 'hợp đồng kỳ nghỉ'

16:17 , 19/06/2026
TP Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 100% giá vé xe buýt từ ngày 1/7

TP Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 100% giá vé xe buýt từ ngày 1/7

16:07 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên