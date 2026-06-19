TP Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 100% giá vé xe buýt từ ngày 1/7

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UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến được xem xét tại kỳ họp diễn ra ngày 19 và 20/6. Theo đề xuất, từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, người dân sẽ được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt, với tổng kinh phí phát sinh khoảng 665 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố, năm 2026, ngân sách dành cho hoạt động hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là 1.334 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ miễn vé trên 109 tuyến xe buýt có trợ giá khoảng 454 tỷ đồng và 26 tuyến không trợ giá khoảng 211 tỷ đồng.

Đối với các tuyến xe buýt có trợ giá, giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026 sẽ áp dụng hình thức khoán doanh thu chuyến xe, miễn phí hoàn toàn cho người dân và không yêu cầu định danh. Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo số lượt hành khách thực tế sử dụng, yêu cầu xác thực định danh thông qua thẻ hoặc mã QR trên hệ thống vé điện tử.

Các tuyến xe buýt không trợ giá cũng được triển khai theo lộ trình tương tự. Giai đoạn đầu miễn phí hoàn toàn cho người dân, không yêu cầu định danh; giai đoạn sau hỗ trợ theo số lượt hành khách thực tế thông qua hệ thống vé điện tử.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, gồm 158 tuyến nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh kết nối với Tây Ninh, Đồng Tháp và Đồng Nai. Trong số các tuyến nội tỉnh, có 135 tuyến phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày và 23 tuyến phục vụ du lịch, trải nghiệm, kết nối sân bay.

Chính sách miễn phí vé không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt du lịch hai tầng thoáng nóc và các tuyến vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô thị, trung tâm du lịch với cảng hàng không.

Hiện giá vé xe buýt có trợ giá tại Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 5.000 đến 7.000 đồng/lượt, riêng học sinh, sinh viên là 3.000 đồng/lượt. Theo UBND thành phố, tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt hiện mới đạt khoảng 1,6%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Chính sách miễn phí vé được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ an sinh xã hội, thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng và giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.