Lời khuyên cho những người có thói quen đổ thêm nước vào chai dầu gội sắp hết

Nhiều người có thói quen thêm một ít nước vào chai dầu gội khi sản phẩm gần cạn để tận dụng những giọt cuối cùng. Cách làm này tưởng chừng giúp tiết kiệm nhưng theo các chuyên gia, nó có thể vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm gia tăng nguy cơ mất vệ sinh khi sử dụng.

Chỉ một chút nước cũng có thể làm thay đổi chất lượng dầu gội

Các sản phẩm dầu gội được sản xuất với tỷ lệ thành phần, độ axit và nồng độ chất bảo quản được tính toán kỹ lưỡng nhằm hạn chế sự phát triển của vi sinh vật trong quá trình sử dụng.

Khi nước được thêm vào chai dầu gội còn sót lại, tỷ lệ các thành phần bị thay đổi, đặc biệt là nồng độ chất bảo quản bị pha loãng. Điều này khiến khả năng bảo vệ sản phẩm khỏi vi khuẩn và nấm mốc giảm đi đáng kể.

Nhiều người có thói quen thêm nước vào chai dầu gội gần cạn để dùng đến những giọt cuối cùng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, phòng tắm vốn là môi trường có độ ẩm cao. Hơi nước sau khi tắm, các giọt nước bám trên nắp chai hay vòi bơm đều có thể mang theo vi khuẩn từ môi trường bên ngoài. Mỗi lần mở nắp, thêm nước rồi lắc đều, nguy cơ đưa vi sinh vật vào bên trong chai càng tăng lên.

Nếu phần dầu gội đã pha loãng tiếp tục được bảo quản trong phòng tắm nhiều ngày, nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ cao hơn đáng kể.

Vi khuẩn có thể sinh sôi trong chai dầu gội đã pha nước

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng Rhine-Waal (Đức), công bố trên tạp chí Microbiology Open năm 2023, cho thấy các vật chứa chất tẩy rửa trong môi trường ẩm ướt có thể trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn.

Khi phân tích 104 bình đựng xà phòng lỏng tại các khách sạn, nhóm nghiên cứu phát hiện vi khuẩn xuất hiện trong 70,2% bình bơm tái sử dụng, trong khi tỷ lệ này ở các bình dùng một lần chỉ là 10,6%.

Mặc dù nghiên cứu không được thực hiện trực tiếp trên chai dầu gội gia đình, kết quả cho thấy hơi ẩm, cặn chất tẩy rửa và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với nước hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đáng chú ý, khu vực miệng chai và đầu bơm được xác định là những vị trí vi khuẩn dễ xâm nhập nhất.

Một trong những vi khuẩn được các chuyên gia lưu ý là Pseudomonas aeruginosa, loại vi khuẩn có thể tồn tại trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm, cống thoát nước hoặc các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với nước.

Khu vực nắp chai là nơi có nhiều vi khuẩn nhất. (Ảnh minh họa)

Đối với người khỏe mạnh, việc sử dụng dầu gội đã pha loãng một vài lần chưa chắc gây ra vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguy cơ có thể tăng lên đối với người có da đầu nhạy cảm, vết thương hở, trẻ nhỏ hoặc những người có hệ miễn dịch suy yếu. Trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể gây kích ứng da, viêm nang lông hoặc làm tăng nguy cơ viêm tai ngoài nếu xâm nhập vào ống tai.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nếu đã lỡ pha nước vào dầu gội, người dùng nên sử dụng ngay thay vì tiếp tục bảo quản trong nhiều ngày.

Cách tận dụng phần dầu gội cuối chai an toàn hơn

Ai cũng muốn tận dụng đến giọt dầu gội cuối cùng. Thay vì đổ thêm nước vào chai, người dùng có thể úp ngược chai hoặc gõ nhẹ vào đáy để lấy phần còn lại. Đây được xem là giải pháp an toàn hơn cho sức khỏe và chất lượng sản phẩm.

Nếu đã pha nước vào dầu gội, người dùng nên dùng hết ngay thay vì tiếp tục bảo quản. (Ảnh minh họa)

Nếu cảm thấy tiếc phần dầu gội còn sót lại trong chai, thay vì pha loãng để tiếp tục dùng cho cơ thể, nhiều chuyên gia gợi ý tận dụng chúng cho việc giặt các vật dụng như tất, quần áo thể thao hoặc vỏ gối.

Dầu gội vẫn chứa các chất hoạt động bề mặt có khả năng làm sạch mồ hôi, dầu nhờn và các vết bẩn thông thường trên vải. Chỉ cần hòa tan một lượng nhỏ vào nước ấm, ngâm quần áo khoảng 10-20 phút rồi giặt sạch lại với nước.

Tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp với các loại vải cao cấp như lụa, len hoặc những chất liệu dễ phai màu.

Việc tận dụng đến giọt dầu gội cuối cùng là thói quen phổ biến, nhưng yếu tố vệ sinh vẫn cần được ưu tiên. Nếu đã pha nước, nên sử dụng ngay thay vì để lâu, đồng thời cân nhắc cách tận dụng phù hợp để đảm bảo an toàn sức khỏe.