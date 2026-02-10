5 nơi trong nhà là "ổ vi khuẩn", bẩn kinh hoàng: Trẻ em, người già chịu ảnh hưởng rõ nhất

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, chắc hẳn bạn cũng giống tôi, bắt đầu để ý nhiều hơn đến chuyện dọn dẹp nhà cửa, vừa để đón năm mới cho gọn gàng, vừa mong không gian sống sạch sẽ, nhiều sinh khí. Tuy nhiên, trên thực tế, dù có lau nhà, quét dọn thường xuyên thì trong nhà vẫn tồn tại những khu vực tích tụ rất nhiều vi khuẩn mà chúng ta thường vô thức bỏ qua. Điều đáng nói là đây lại chính là những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em và người già, hai nhóm dễ bị tác động nhất trong gia đình.

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, chúng ta dễ nghĩ nhà mình đã sạch. Nhưng thực ra, vi khuẩn không nằm ở những chỗ bẩn rõ ràng, mà ẩn nhiều nhất ở những bề mặt quen thuộc, ngày nào cũng chạm vào. Dưới đây là 5 vị trí điển hình mà tôi tin rằng hầu hết gia đình nào cũng có, và nếu không xử lý kỹ trước Tết, rất dễ trở thành nguồn gây bệnh âm thầm.

1. Tay nắm cửa, công tắc điện

Đây là nhóm bề mặt được chạm vào nhiều nhất trong ngày, từ lúc bạn ra ngoài về, vào nhà, bật tắt đèn, mở cửa phòng, nhưng lại gần như ít khi được lau riêng. Vi khuẩn từ tay, điện thoại, đồ vật bên ngoài rất dễ bám lại và tồn tại suốt nhiều giờ. Với trẻ nhỏ hay chạy nhảy khắp nhà và người già thường vịn tay khi di chuyển, tay nắm cửa và công tắc điện vô tình trở thành điểm trung chuyển vi khuẩn.

Vì vậy, cách đơn giản nhất là dùng khăn sạch thấm cồn 70 độ hoặc dung dịch nước ấm pha giấm trắng theo tỉ lệ 1:1 để lau ít nhất vài lần mỗi tuần, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết khi nhà có nhiều người ra vào hơn bình thường.

2. Điều khiển tivi, điện thoại, bàn phím

Tiếp theo là những vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa lượng vi khuẩn rất cao. Bạn thử để ý sẽ thấy, tay mình chạm vào điện thoại hàng trăm lần mỗi ngày, rồi lại cầm điều khiển, gõ bàn phím, nhưng hầu như không mấy ai có thói quen vệ sinh chúng thường xuyên. Với trẻ em hay cầm nghịch và người lớn tuổi sử dụng liên tục, đây là nhóm vật dụng dễ phát tán vi khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa. Tốt nhất, bạn nên dùng khăn cồn hoặc dung dịch nước rửa chén pha loãng, lau nhẹ bề mặt, tránh xịt trực tiếp nước lên thiết bị điện tử, chỉ cần khăn hơi ẩm, lau xong để khô tự nhiên là đủ an toàn.

3. Thảm trải sàn, ghế sofa vải

Nếu trong nhà có thảm hoặc sofa vải, thì gần như chắc chắn đây là ổ bụi và vi khuẩn lớn nhất. Những nơi này tích tụ bụi mịn, lông tóc, tế bào chết và mùi ẩm rất lâu ngày mà mắt thường không nhìn thấy. Với trẻ nhỏ hay bò dưới sàn, người già ngồi sofa nhiều, việc hít phải bụi bẩn này dễ gây ho, viêm mũi, dị ứng. Vì thế, dọn Tết không chỉ là hút bụi qua loa mà nên giặt sâu.

Bạn có thể dùng máy hút bụi kết hợp dung dịch nước ấm pha baking soda và nước rửa chén để làm sạch mùi, còn nếu có điều kiện thì giặt hơi nước nóng hoặc thuê dịch vụ giặt sofa trước Tết sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

4. Bồn rửa bát và miếng rửa chén

Nghe có vẻ sạch nhưng thực tế đây lại là một trong những nơi nhiều vi khuẩn nhất trong bếp. Miếng rửa chén lúc nào cũng ẩm, dính dầu mỡ, chính là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Nếu không thay mới định kỳ, vi khuẩn từ bát đĩa sẽ quay ngược lại lây sang thực phẩm, đặc biệt nguy hiểm với hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ và người già.

Cách tốt nhất là thay miếng rửa chén mỗi 2 đến 3 tuần, hằng ngày có thể ngâm trong nước nóng pha muối hoặc giấm để khử khuẩn, còn bồn rửa nên chà bằng baking soda và giấm ít nhất vài lần mỗi tuần.

5. Chăn gối, rèm cửa

Cuối cùng là nhóm vật dụng rất dễ bị bỏ quên khi dọn nhà, trong khi lại tiếp xúc trực tiếp với cơ thể suốt nhiều giờ mỗi ngày. Mồ hôi, bụi mịn, vi khuẩn tích tụ trên chăn gối và rèm cửa lâu ngày dễ gây ngứa da, viêm mũi, thậm chí ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trước Tết, bạn nên giặt toàn bộ chăn gối, phơi nắng hoặc sấy khô kỹ, còn rèm cửa thì nên tháo giặt định kỳ, nhất là với nhà mặt đường nhiều khói bụi.

Nói một cách đơn giản, dọn nhà trước Tết không chỉ là làm sạch những gì nhìn thấy bằng mắt, mà quan trọng hơn là phải xử lý những bề mặt tiếp xúc nhiều nhất với con người. Với trẻ em và người già, sống trong môi trường ít vi khuẩn không chỉ giúp hạn chế ốm vặt đầu năm, mà còn là cách rất thiết thực để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong suốt một năm mới.