2 thói quen sai lầm biến quần áo thành ổ vi khuẩn, càng giặt càng bẩn điên lên

15-09-2025 - 14:10 PM | Sống

Nếu đang mắc phải lỗi sai này khi giặt đồ lót, khuyên chân thành bạn nên thay đổi ngay.

Trong số tất cả trang phục hằng ngày, quần lót là món đồ có vai trò đặc biệt nhưng lại thường bị xem nhẹ. Chúng tiếp xúc trực tiếp với vùng nhạy cảm nên chỉ cần giặt giũ qua loa hoặc sai cách cũng đủ để biến thành nơi tích tụ vi khuẩn, gây mùi khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ viêm nhiễm. Giữ quần lót luôn sạch sẽ không chỉ là thói quen vệ sinh, mà còn là lớp bảo vệ quan trọng cho sức khỏe. Thế nhưng, nhiều người lại vô tình mắc những sai lầm trong cách giặt, khiến món đồ tưởng sạch hoá ra lại tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh.

2 thói quen giặt sai khiến quần lót càng ngày càng bẩn

1. Giặt ngay sau khi tắm bằng nước nóng 

Nhiều người có thói quen tranh thủ lúc vừa tắm xong thì giặt luôn quần lót bằng nước nóng, tin rằng nhiệt độ cao sẽ giúp diệt khuẩn và làm sạch nhanh chóng. Thực tế, nước quá nóng có thể khiến các vết bẩn chứa protein bị đông cứng lại, bám chặt vào sợi vải giống như thức ăn khi bị nấu chín. Kết quả là bề mặt nhìn qua thì tưởng đã sạch, nhưng sâu bên trong sợi vải vẫn còn tồn đọng vi khuẩn và cặn bẩn. Lâu dần, chúng tích tụ và trở thành ổ gây mùi cũng như tiềm ẩn nguy cơ viêm nhiễm.

2. Trụng quần lót bằng nước sôi 

Một số người cẩn thận đến mức thường xuyên đun nước sôi rồi trụng quần lót để "khử trùng triệt để". Cách làm này tưởng tốt nhưng lại phản tác dụng. Nhiệt độ quá cao sẽ khiến sợi vải bị biến dạng, nhanh chóng giãn nhão, bạc màu và kém bền. Khi đó, quần lót không chỉ mất đi độ ôm vừa vặn cần thiết mà còn giảm khả năng bảo vệ vùng nhạy cảm. Thêm nữa, những vết ố vàng ở mép vải cũng dễ xuất hiện, khiến món đồ nhanh xuống cấp và mất vệ sinh.

Hướng dẫn cách giặt quần lót đúng

1. Trường hợp giặt tay 

Ngâm quần lót trong nước ấm khoảng 40℃ cùng lượng nhỏ dung dịch giặt chuyên dụng, để 10-15 phút. Sau đó tập trung chà sạch vùng đáy và mặt trong, có thể dùng thêm xà phòng để tăng hiệu quả.

Giặt tay được xem là cách tối ưu để giữ quần lót bền và sạch. Trước tiên, bạn hãy ngâm quần lót trong nước ấm khoảng 40℃ cùng một lượng nhỏ dung dịch giặt chuyên dụng trong 10-15 phút. Sau đó, tập trung chà kỹ phần đáy quần và mặt trong vì đây là nơi dễ bám nhiều dịch tiết và vi khuẩn nhất. Có thể dùng thêm một chút xà phòng dịu nhẹ để tăng hiệu quả làm sạch. Cuối cùng, xả thật kỹ dưới vòi nước để loại bỏ hoàn toàn cặn xà phòng, tránh gây kích ứng da khi mặc.

2. Trường hợp giặt máy 

Nếu chọn giặt bằng máy, tốt nhất nên giặt riêng quần lót để tránh vi khuẩn, nấm mốc từ các loại quần áo khác bám sang. Trong trường hợp bắt buộc phải giặt chung, hãy cho quần lót vào túi giặt riêng để hạn chế ma sát và bảo vệ sợi vải. Khi cài đặt máy, hãy chọn chế độ giặt thường hoặc giặt nhẹ, tuyệt đối không nên chọn chế độ giặt nhanh vì thời gian quá ngắn sẽ không loại bỏ hết cặn bẩn. Ngoài ra, cũng nên dùng nước ấm thay vì nước lạnh để tăng hiệu quả vệ sinh.

Một vài lưu ý khi giặt và chọn mua quần lót:

- Nếu quần lót sau khi phơi khô vẫn bị cứng, thô ráp hoặc có cảm giác sần sùi, rất có thể do còn sót lại cặn xà phòng chưa được xả sạch. Trường hợp quần đã giặt kỹ mà vẫn như vậy thì có nghĩa là vải đã quá cũ, lúc này bạn nên thay mới để tránh gây khó chịu cho da.

- Hạn chế sử dụng quần lót dùng một lần. Nhiều sản phẩm giá rẻ trên thị trường không được tiệt trùng đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ viêm nhiễm, đặc biệt khi mặc trong thời gian dài.

- Ưu tiên chọn quần lót màu sáng. Loại này thường an toàn hơn vì ít chứa thuốc nhuộm đậm màu, đồng thời cũng giúp bạn dễ dàng nhận biết các dấu hiệu bất thường như khí hư, dịch tiết hay vết máu, từ đó kịp thời xử lý nếu có vấn đề về sức khỏe.

Dùng máy giặt 10 năm mới biết: 7 thói quen này vừa làm hỏng máy, vừa hại quần áo, lại rước bệnh vào người
 

