Ngồi cùng một chỗ, vì sao có người bị muỗi đốt nhiều hơn hẳn?

Nhiều người cho rằng nhóm máu là nguyên nhân khiến mình thường xuyên trở thành “mục tiêu” của muỗi. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy điều thu hút muỗi không phải là máu mà là mùi cơ thể, nhiệt độ da và lượng khí carbon dioxide mỗi người thải ra khi hô hấp.

Có lẽ ai cũng từng trải qua tình huống ngồi cùng một bàn ăn ngoài trời hoặc cùng đi dạo trong công viên vào buổi tối, nhưng chỉ một vài người liên tục bị muỗi đốt. Trong khi đó, những người ngồi cạnh gần như không bị ảnh hưởng.

Theo các nhà khoa học, sự khác biệt này không nằm ở việc máu của ai “ngọt” hơn, mà liên quan nhiều hơn đến những tín hiệu mà cơ thể phát ra.

Mùi cơ thể mới là yếu tố quan trọng

Muỗi không tìm con người bằng cách “ngửi” máu. Trên thực tế, từ khoảng cách xa, chúng lần theo khí carbon dioxide được thải ra khi con người hít thở. Khi tiếp cận gần hơn, muỗi tiếp tục sử dụng khứu giác để nhận biết mùi cơ thể, nhiệt độ da và các hợp chất hóa học được giải phóng từ bề mặt da.

Sự khác biệt về mùi cơ thể có thể ảnh hưởng đến việc ai bị muỗi đốt nhiều hơn. (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Rockefeller và Viện Y học Howard Hughes (Mỹ) đã phân tích mức độ hấp dẫn của mùi cơ thể đối với muỗi Aedes aegypti - loài muỗi có khả năng truyền bệnh sốt xuất huyết.

Kết quả cho thấy có sự khác biệt rất lớn giữa các cá nhân. Một số mẫu mùi cơ thể thu hút muỗi mạnh gấp nhiều lần so với những người khác.

Các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý đến axit cacboxylic - nhóm hợp chất được hình thành khi mồ hôi, bã nhờn và hệ vi sinh vật trên da tương tác với nhau. Những người có nồng độ hợp chất này cao hơn thường có xu hướng thu hút muỗi nhiều hơn.

Điều này phần nào lý giải vì sao dù sử dụng cùng loại xà phòng, nước hoa hoặc sống trong cùng môi trường, mỗi người vẫn có mức độ hấp dẫn khác nhau đối với muỗi.

Không chỉ một loại mùi

Một nghiên cứu khác của Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển cũng đưa ra kết luận tương tự.

Các nhà khoa học đã xác định được hàng chục hợp chất dễ bay hơi trong mùi cơ thể có liên quan đến khả năng thu hút muỗi. Trong đó có 1-octen-3-ol, một hợp chất thường xuất hiện khi bã nhờn trên da bị phân hủy.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết không có một “mùi thần bí” nào khiến muỗi đặc biệt yêu thích một người. Thay vào đó, sự hấp dẫn được tạo ra từ tổ hợp nhiều hợp chất khác nhau với tỷ lệ riêng biệt ở từng cá nhân.

Nói cách khác, mỗi người đều sở hữu một “chữ ký mùi hương” riêng và muỗi có thể nhận biết những khác biệt đó.

Uống bia cũng có thể khiến bạn hấp dẫn hơn với muỗi

Không chỉ mùi cơ thể tự nhiên, một số thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bị muỗi đốt.

Muỗi thường bị thu hút bởi mùi cơ thể, nhiệt độ da và hơi thở của con người. (Ảnh: Internet)

Trong một nghiên cứu thực hiện tại Burkina Faso, các nhà khoa học phát hiện số lượng muỗi bị thu hút tăng lên sau khi người tham gia uống bia.

Dù chưa thể khẳng định bia là nguyên nhân trực tiếp, các chuyên gia cho rằng việc uống đồ uống có cồn có thể làm thay đổi nhiệt độ cơ thể, lượng khí carbon dioxide thải ra hoặc thành phần mùi cơ thể trong quá trình chuyển hóa.

Bên cạnh đó, việc uống bia thường đi kèm với các hoạt động ngoài trời, đổ mồ hôi nhiều và mặc quần áo ngắn, khiến nguy cơ bị muỗi đốt tăng lên.

Để hạn chế nguy cơ bị muỗi đốt, các chuyên gia khuyến nghị nên mặc quần áo dài tay khi ở ngoài trời, sử dụng các sản phẩm chống muỗi, ngủ màn và vệ sinh cơ thể sạch sẽ sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi.

Vì vậy, nếu bạn thường xuyên là người duy nhất bị muỗi “để ý” trong một nhóm bạn, nguyên nhân có thể xuất phát từ những đặc điểm mùi cơ thể mà chính bạn cũng không nhận ra.

Theo Segye Ilbo