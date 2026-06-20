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Các hành vi có thể bị phạt tới 10 triệu đồng, tất cả người dân sử dụng thẻ căn cước cần biết

| | Sống

Dưới đây là các hành vi liên quan đến việc sử dụng thẻ căn cước có thể bị xử phạt hành chính lên tới 10 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến cấp, quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước.

Cụ thể, người không xuất trình thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại hoặc không nộp thẻ căn cước khi bị tạm giam, thi hành án… sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Mức phạt từ 2 - 4 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi dưới đây

Chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại của người khác.

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Ngoài ra người không nộp lại thẻ căn cước khi thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc bị hủy quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cũng bị xử phạt ở mức trên.

Phạt đến 8 triệu đồng với hành vi làm giả dữ liệu để được cấp thẻ căn cước công dân

Đáng chú ý, người có hành vi làm giả dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu giả để được cấp thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại sẽ bị phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng đối với trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật nhằm được cấp thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Từ nay đến hết 31/1/2025: Người sinh 3 năm này cần đổi thẻ Căn cước ngay để tránh bị phạt 500.000 đồng

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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