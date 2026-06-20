Loại gối nhiều người Việt đang dùng mỗi đêm có thể âm thầm làm tổn thương cổ và mạch máu não: Hãy xem gối của bạn có vậy không

Nhiều người sẵn sàng đầu tư hàng chục triệu đồng cho một chiếc đệm cao cấp hay bộ ga giường đắt tiền, nhưng lại ít khi quan tâm đến chiếc gối - vật dụng tiếp xúc với cơ thể suốt 7-8 giờ mỗi đêm.

Thế nhưng, theo các chuyên gia, một chiếc gối không phù hợp không chỉ khiến bạn đau cổ, ngủ không ngon mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương cột sống cổ, ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu nuôi não.

"Gối cao cho khỏe" có thể là quan niệm sai lầm

Từ lâu, nhiều người vẫn tin vào câu nói "cao gối vô ưu". Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, một chiếc gối quá cao chưa chắc đã mang lại giấc ngủ chất lượng.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản đăng trên European Stroke Journal đã so sánh thói quen sử dụng gối ở những bệnh nhân bị bóc tách động mạch đốt sống – một nguyên nhân có thể dẫn tới đột quỵ, với nhóm đối chứng. Kết quả cho thấy nguy cơ tổn thương mạch máu tăng lên ở những người thường xuyên sử dụng gối quá cao.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy khi chiều cao gối tăng lên, nguy cơ xuất hiện các tổn thương liên quan đến động mạch đốt sống cũng có xu hướng tăng theo.

Vì sao gối quá cao có thể ảnh hưởng đến mạch máu não?

Động mạch đốt sống là một trong những "tuyến đường" quan trọng đưa máu lên não. Các mạch máu này chạy dọc theo cột sống cổ và khá nhạy cảm với những thay đổi về tư thế.

Khi cổ bị nâng quá cao trong thời gian dài, đặc biệt trong lúc ngủ, các mô mềm, cơ và dây chằng vùng cổ phải chịu áp lực bất thường. Tình trạng xoay vặn hoặc kéo căng cổ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thành mạch ở một số người nhạy cảm. Trong những trường hợp hiếm gặp, điều này có thể dẫn đến bóc tách động mạch đốt sống – yếu tố nguy cơ của đột quỵ não.

Không dùng gối cũng chưa chắc tốt

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng ngủ không gối sẽ giúp cột sống "thẳng tự nhiên" hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không hoàn toàn chính xác.

Cột sống cổ của con người vốn có một đường cong sinh lý hướng ra phía trước. Chiếc gối đóng vai trò lấp đầy khoảng trống giữa đầu, cổ và mặt giường, giúp duy trì đường cong này khi ngủ.

Nếu hoàn toàn không sử dụng gối, cổ có thể bị ngửa quá mức khi nằm ngửa hoặc bị kéo căng khi nằm nghiêng. Hệ quả là cơ vùng cổ phải hoạt động liên tục để giữ tư thế ổn định, khiến nhiều người thức dậy với cảm giác đau mỏi, cứng cổ hoặc chóng mặt.

Sai lầm phổ biến: Chỉ kê đầu mà quên nâng đỡ cổ

Một lỗi thường gặp là đặt gối dưới phần sau đầu nhưng bỏ trống vùng cổ

Điều này khiến đầu được nâng lên trong khi cổ lại thiếu điểm tựa, tạo nên tư thế gập cổ kéo dài suốt nhiều giờ. Theo thời gian, tình trạng này có thể gây căng cơ cổ, đau vai gáy và làm thay đổi đường cong sinh lý của cột sống cổ.

Chiếc gối bẩn còn là "ổ chứa" vi khuẩn và mạt bụi

Không chỉ ảnh hưởng đến cổ và giấc ngủ, một chiếc gối lâu ngày không vệ sinh còn có thể trở thành nơi tích tụ mồ hôi, dầu nhờn, tế bào da chết, vi khuẩn và mạt bụi.

Các chuyên gia cho biết đây là nguyên nhân khiến nhiều người thường xuyên nổi mụn vùng má, dị ứng, hắt hơi, nghẹt mũi hoặc ngứa mắt mà không rõ lý do. Với những người có cơ địa dị ứng hoặc hen suyễn, tình trạng này có thể khiến triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chọn gối thế nào mới đúng?

Các chuyên gia cho rằng không tồn tại một chiều cao gối phù hợp cho tất cả mọi người.

Khi nằm ngửa, chiều cao gối nên đủ để giữ trán và cằm gần như trên cùng một mặt phẳng. Khi nằm nghiêng, đầu, cổ và lưng nên tạo thành một đường thẳng. Gối cần nâng đỡ được cả vùng cổ chứ không chỉ phần đầu. Chất liệu nên có độ đàn hồi vừa phải, không quá cứng cũng không quá mềm.

Bên cạnh đó, vỏ gối nên được giặt ít nhất mỗi tuần một lần. Ruột gối cần được vệ sinh hoặc thay mới định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất để hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi tích tụ.

Chiếc gối nhỏ, ảnh hưởng không nhỏ

Một chiếc gối tưởng như là vật dụng đơn giản nhưng lại có thể tác động đáng kể đến chất lượng giấc ngủ, sức khỏe cột sống cổ và cảm giác tỉnh táo sau khi thức dậy.

Nếu thường xuyên thức giấc với tình trạng đau cổ, tê tay, nhức đầu hoặc ngủ đủ giấc nhưng vẫn mệt mỏi, có lẽ đã đến lúc bạn nên kiểm tra lại chiếc gối đang sử dụng mỗi đêm.