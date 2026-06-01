Trường đại học cổ nhất Hà Nội lọt top 1.000 ĐH tốt nhất thế giới, "Xếp chung bảng với Oxford" nhưng thi 9 điểm vẫn chưa chắc đỗ

Trường ĐH cổ nhất Hà Nội

Tổ chức U.S. News & World Report (Hoa Kỳ) vừa công bố Bảng xếp hạng Đại học tốt nhất toàn cầu Best Global Universities 2026–2027. Trong danh sách này, Trường Đại học Y Hà Nội góp mặt ở vị trí 957 - chính thức gia nhập nhóm 1.000 đại học hàng đầu thế giới.

Đây không phải con số bình thường. Bảng xếp hạng của U.S. News & World Report được xây dựng dựa trên các tiêu chí học thuật nghiêm ngặt: danh tiếng nghiên cứu toàn cầu, số lượng công bố khoa học, mức độ trích dẫn, và khả năng hợp tác quốc tế. Lọt vào top 1.000 trong bối cảnh hàng nghìn trường đại học từ khắp thế giới cùng tranh suất là thành tích đáng nể với một trường đại học Việt Nam.



Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, là một trong những cơ sở đào tạo đại học lâu đời nhất Việt Nam, thậm chí lâu đời hơn nhiều trường đại học danh tiếng khác trong khu vực Đông Nam Á.

Gần 125 năm qua, trường đã đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, dược sĩ và cán bộ y tế cho cả nước. Từ thời kháng chiến đến thời bình, tên tuổi Đại học Y Hà Nội gắn liền với những thầy thuốc đầu ngành, những công trình y học có giá trị lâu dài.

Nhưng danh tiếng trong nước là một chuyện, được thế giới ghi nhận lại là câu chuyện khác. Việc xuất hiện trên bảng xếp hạng của U.S. News - nơi có sự góp mặt của Harvard, Oxford, MIT - đánh dấu lần đầu tiên một trường y Việt Nam chính thức "ngồi chung mâm" với những tên tuổi học thuật lớn nhất hành tinh.

Đầu tư lớn, tham vọng lớn hơn

Thành tích xếp hạng toàn cầu đến cùng lúc với thông tin đáng chú ý khác: Đại học Y Hà Nội đang lên kế hoạch đầu tư hơn 3.150 tỷ đồng để xây dựng cơ sở mới tại Bắc Ninh.

Đại học Y có tên sơ khai là trường Y Đông Dương. Hiệu trưởng đầu tiên là bác sĩ Alexandre Yersin, được quản lý bởi trường Đại học Paris của Pháp

Đây không phải động thái mở rộng thông thường. Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng tăng, đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống y tế theo chuẩn quốc tế, một cơ sở đào tạo mới, hiện đại tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là tín hiệu rõ ràng về định hướng dài hạn của nhà trường.

Khoản đầu tư hàng nghìn tỷ này, kết hợp với thứ hạng quốc tế mới đạt được, cho thấy Đại học Y Hà Nội đang không chỉ nhìn vào hiện tại mà còn đặt cược nghiêm túc vào tương lai.

Điểm đầu vào cao bậc nhất Việt Nam

Dù thành tích ấn tượng trên bản đồ học thuật thế giới, cánh cổng Đại học Y Hà Nội với thí sinh trong nước vẫn thuộc diện "khắc nghiệt bậc nhất."

Tính tới 2024, Đại học Y Hà Nội đã đào tạo được trên 35.000 bác sĩ y khoa, cử nhân y khoa, cử nhân điều dưỡng và trên 25.000 cán bộ y tế có trình độ sau đại học: Tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II.

Ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều năm liền dao động ở mức cực cao, đặc biệt với các ngành như Y khoa hay Răng Hàm Mặt. Không ít thí sinh đạt 9 điểm một môn vẫn không chắc chắn có suất. Đây là thực tế khiến không ít học sinh giỏi phải cân nhắc kỹ trước khi đặt bút điền nguyện vọng.

Sự cạnh tranh khốc liệt đó, ngược lại, cũng phản ánh đúng vị thế của ngôi trường: nơi đào tạo những bác sĩ mà cả xã hội đặt niềm tin vào.

Vị trí 957 trên bảng xếp hạng U.S. News 2026–2027 không phải đích đến, mà là điểm xuất phát cho giai đoạn tham vọng hơn của Đại học Hà Nội.

