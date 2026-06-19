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CHÍNH THỨC: Điểm chuẩn lớp 10 chuyên 2026 của TP.HCM, ngôi trường đình đám nhất thành phố giữ vững ngôi vương

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Điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp cùng kết quả thi tuyển sinh năm học 2026-2027 của TP.HCM đã được công bố.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, điểm chuẩn các lớp chuyên và tích hợp đã được xác định, thí sinh có thể tra cứu chi tiết theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Đáng chú ý, mức điểm chuẩn cao nhất toàn thành phố thuộc về lớp chuyên Sinh (CSI) của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2. Mức điểm chuẩn này đồng nghĩa với việc tthí sinh gần như phải đạt điểm tuyệt đối ở môn chuyên (hệ số 2) mới có cơ hội trúng tuyển.

Cùng thời điểm công bố điểm chuẩn, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng công bố điểm thi lớp 10 của gần 152.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu kết quả tại hệ thống tuyển sinh lớp 10 của thành phố ở địa chỉ ts10.hcm.edu.vn hoặc tra cứu theo số báo danh tại diemthi.hcm.edu.vn.

Dưới đây là điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp năm 2026 của TP.HCM chi tiết:

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập, đồng thời cũng là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của TP.HCM đạt 118.550 học sinh, mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 169.080 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh. Bên cạnh đó, 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tuyển thêm 16.226 học sinh.

Tuy chỉ tiêu tuyển sinh tăng đáng kể, số lượng thí sinh dự thi cũng tăng mạnh khiến kỳ thi năm nay vẫn ghi nhận hơn 50.000 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập. Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, nhóm học sinh này vẫn còn nhiều lựa chọn khác như học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trung cấp hoặc các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Theo kế hoạch, sau giai đoạn tuyển sinh đầu tiên, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ xem xét việc tuyển sinh bổ sung dựa trên tình hình thực tế nộp hồ sơ cũng như đề xuất từ các trường THPT. Trong trường hợp các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao, thành phố có thể sẽ không tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung.

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Theo Nhật Linh

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