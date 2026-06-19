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Cảnh báo tới tất cả những người dân đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội

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Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời rao bán nhà ở xã hội trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin rao bán, chuyển nhượng các “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất mua sớm”… hoặc đưa ra những thông tin sai lệch về vị trí, tình trạng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng cho biết các chủ đầu tư đều khẳng định không thực hiện cũng như không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào rao bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội dưới các hình thức nêu trên.

Gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng đã làm việc với ông N.V.C (SN 1964) và chị P.H.T (SN 1993), là những người có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung), cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cả hai trường hợp về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật”. Mức phạt được áp dụng là 7,5 triệu đồng đối với mỗi cá nhân.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin quảng cáo về nhà ở xã hội trên không gian mạng. Mọi người không nên tin vào những lời chào mời “bao làm hồ sơ”, “bao đậu”, “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” hay các cam kết tương tự.

Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng. Mọi thông tin liên quan đến dự án cần được tìm hiểu thông qua các kênh chính thức của cơ quan quản lý nhà nước hoặc trực tiếp từ chủ đầu tư.

Người dân nên chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi rao bán, môi giới nhà ở xã hội trái quy định nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý, tránh để các đối tượng lợi dụng để trục lợi hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Theo Bộ Công An)

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Ánh Lê

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