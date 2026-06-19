Khởi tố, tạm giam 1 nữ giám đốc SN 1979

Theo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan (sinh năm 1979, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình (thuộc An Bình Group), cùng Trang Tuyết Ngọc (sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội), Trưởng phòng trợ lý của tập đoàn này, để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Trước đó, ngày 4/6, lực lượng Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, khám xét các kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) và kho đông lạnh THL (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn). Qua kiểm tra tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có khoảng 260 tấn đã hết hạn sử dụng, xuất hiện nấm mốc và mùi hôi, có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra tiêu thụ. Tại kho THL, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2026, Công ty Cổ phần XNK thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo hình thức gia công, sản xuất để xuất khẩu, với tổng khối lượng hơn 1,2 triệu tấn, trị giá gần 350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, số hàng này không được chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định, cũng không thực hiện nghĩa vụ thuế. Thay vào đó, Loan đã chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc tổ chức tiêu thụ trong nước với khối lượng hơn 10.000 tấn.

Đáng chú ý, một phần lớn chân gà có nguồn gốc từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm hoặc không nằm trong danh sách được phép nhập khẩu vào Việt Nam vì lý do an toàn thực phẩm. Dù vậy, vì mục đích lợi nhuận, các đối tượng vẫn đưa số hàng này ra thị trường, phân phối đến nhiều nhà hàng, quán ăn.

Ngoài ra, số chân gà trên còn được tiêu thụ rộng rãi thông qua các đầu mối bán buôn tại nhiều địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh…

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng, nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc để xảy ra hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Tố Loan và các đồng phạm.