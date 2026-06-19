Lời khuyên cho tất cả những ai hay gửi CCCD, sổ đỏ qua Zalo hoặc Messenger

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đã tận dụng thông tin về việc điều chỉnh địa giới hành chính để tiếp cận người dân, yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến đất đai thông qua các ứng dụng như Zalo hoặc Messenger.

Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, đã có không ít trường hợp gặp rủi ro sau khi gửi hình ảnh căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ cá nhân khác cho người không quen biết. Những dữ liệu này có thể bị kẻ gian lợi dụng để giả danh chủ sở hữu, thực hiện các hành vi như vay tiền, mở tài khoản hoặc tiếp tục liên hệ với người thân của nạn nhân nhằm lừa đảo.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là gọi điện hoặc nhắn tin, tự nhận mình là cán bộ địa chính cấp xã, phường hoặc cán bộ UBND. Chúng thông báo người dân cần kiểm tra, cập nhật hồ sơ đất đai theo quy định mới liên quan đến việc thay đổi địa giới hành chính.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng thường tạo áp lực về thời gian, yêu cầu người dân nhanh chóng gửi bản sao giấy tờ, đồng thời đe dọa sẽ bị xử phạt hành chính nếu không thực hiện kịp thời. Trước tâm lý lo lắng, nhiều người đã làm theo hướng dẫn mà không kịp xác minh thông tin.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng lừa đảo tiếp tục yêu cầu nạn nhân cung cấp hình ảnh sổ đỏ, căn cước công dân hoặc các giấy tờ liên quan thông qua Zalo, Messenger, email. Thậm chí, chúng còn dụ người dân truy cập vào các đường link được giới thiệu là cổng dịch vụ công. Trong một số trường hợp, nạn nhân còn bị yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền với lý do đóng phí hồ sơ, phí cập nhật dữ liệu.

Theo cơ quan công an, đây hoàn toàn không phải quy trình làm việc của các cơ quan nhà nước. Việc rà soát hay điều chỉnh hồ sơ đất đai không được thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các đường link không rõ nguồn gốc. Tất cả thủ tục đều phải tiến hành trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn giữ thói quen gửi hình ảnh giấy tờ qua mạng xã hội vì sự tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ cần một lần gửi nhầm hoặc gửi cho người không rõ danh tính, những thông tin này có thể bị lợi dụng cho nhiều mục đích khác nhau mà người gửi không thể kiểm soát.

Trước tình hình này, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi hay tin nhắn liên quan đến đất đai, giấy tờ pháp lý cần chủ động liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường nơi cư trú hoặc Văn phòng đăng ký đất đai để xác minh thông tin.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ, căn cước công dân hay các giấy tờ cá nhân cho người lạ qua mạng. Đồng thời, không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ được gửi qua tin nhắn và không chuyển tiền cho bất kỳ ai với lý do xử lý hồ sơ hay xác minh dữ liệu.

Bên cạnh đó, người dùng nên thiết lập mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp và không chia sẻ mã xác thực cho người khác. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu lại thông tin liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

(Tổng hợp)