Nhiều người Việt dùng hàng ngày nhưng chưa biết: Loại gia vị này có thể mang lại nhiều lợi ích hơn tưởng tượng
Gừng từ lâu đã xuất hiện trong nhiều món ăn, tách trà hay bài thuốc dân gian của người Việt. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại gia vị quen thuộc này còn được các chuyên gia đánh giá cao nhờ nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.
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Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, gừng là nguyên liệu gần như không thể thiếu.
Người ta dùng gừng để khử mùi tanh của thực phẩm, pha trà, nấu canh hoặc làm gia vị cho nhiều món ăn. Nhưng bên cạnh vai trò tạo hương vị, gừng còn chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là gingerol - một hoạt chất nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.
Hỗ trợ giảm buồn nôn và khó chịu đường tiêu hóa
Một trong những công dụng được nghiên cứu nhiều nhất của gừng là khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn.
Các chuyên gia cho biết gừng có thể giúp làm dịu cảm giác khó chịu ở dạ dày, hỗ trợ giảm say tàu xe, buồn nôn khi mang thai hoặc buồn nôn liên quan đến một số phương pháp điều trị y tế.
Bên cạnh đó, gừng còn giúp tăng nhu động tiêu hóa, hỗ trợ thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa hiệu quả hơn, từ đó góp phần giảm đầy hơi và khó tiêu.
Có thể hỗ trợ giảm viêm và đau nhức
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gingerol trong gừng có đặc tính chống viêm tự nhiên.
Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung gừng thường xuyên có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng đau liên quan đến viêm khớp hoặc các tình trạng viêm mạn tính. Tuy nhiên, tác dụng này thường xuất hiện sau một thời gian sử dụng thay vì mang lại hiệu quả tức thời như thuốc giảm đau thông thường.
Đây cũng là lý do gừng thường được nhắc đến trong các chế độ ăn hướng tới kiểm soát viêm và cải thiện sức khỏe lâu dài.
Hỗ trợ kiểm soát đường huyết
Một lợi ích khác ít được biết đến là vai trò của gừng trong quá trình chuyển hóa đường.
Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong gừng có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, đồng thời góp phần cải thiện độ nhạy insulin ở một số đối tượng.
Dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng gừng không phải là phương pháp thay thế cho thuốc điều trị và người mắc bệnh đái tháo đường vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.
Không phải cứ dùng càng nhiều càng tốt
Dù được xem là loại gia vị an toàn đối với phần lớn người trưởng thành, các chuyên gia cho biết việc sử dụng quá nhiều gừng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, ợ nóng hoặc trào ngược ở một số người.
Ngoài ra, những người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc một số loại thuốc điều trị khác nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng với lượng lớn hoặc dưới dạng thực phẩm bổ sung.
Các chuyên gia cho rằng cách đơn giản và an toàn nhất là sử dụng gừng như một phần của chế độ ăn uống hằng ngày. Dù chỉ là một loại gia vị quen thuộc, gừng vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe hơn những gì nhiều người vẫn nghĩ.
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