Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Streamer Nhism tiết lộ bố là nạn nhân của “hợp đồng kỳ nghỉ”, mất trắng 1 một căn nhà ở Hà Nội

| | Sống

Được biết đây là căn nhà cũ của gia đình Nhism, nơi nam streamer sinh ra và lớn lên.

Những ngày gần đây, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, câu chuyện về các "hợp đồng kỳ nghỉ" tiếp tục được quan tâm. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm bị mời chào, thuyết phục tham gia các gói du lịch với những lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận và đặc quyền nghỉ dưỡng. Không ít trường hợp cho biết họ hoặc người thân đã mất số tiền lớn vì tin vào những cam kết tưởng như quá tốt để là sự thật, trong đó có những người nổi tiếng trên MXH.

Trên sóng livestream ngày 18/6, streamer Nhism gây chú ý khi lần đầu tiết lộ gia đình anh, cụ thể là bố anh, là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ. Thậm chí số tiền thất thoát lớn đến mức "bay luôn" căn nhà của cả gia đình ở Hà Nội.

Nhism

Theo lời Nhism, căn nhà bị mất chính là nơi anh chàng sinh ra và lớn lên, nằm trong một khu tập thể cũ.

Nhism cho biết bản thân chỉ phát hiện sự việc sau khi thấy bố liên tục vay tiền. Ban đầu anh chàng không hiểu lý do nên đã nhiều lần hỏi chuyện. Sau đó, bố mới kể lại việc tham gia vào các chương trình được giới thiệu là hợp đồng du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo lời nam streamer, mô hình này hoạt động theo kiểu liên tục khuyến khích người tham gia đóng thêm tiền để nhận những quyền lợi hoặc khoản lợi lớn hơn trong tương lai.

Nhism trong livestream mới đây (Ảnh chụp màn hình)

"Khi tôi biết được thì tôi hỏi bố tôi các thứ, sự việc như thế nào. Đại loại là nếu các bạn xem clip thì cũng thấy những người gạ mua hợp đồng lừa đảo ấy, nó còn có kiểu đóng tiền thêm vào, đóng được một mức nào thì mình được cái gì.

Bố tôi cứ vay tôi thì tôi hỏi bố làm cái gì mà cứ vay xong rồi đóng tiền để nhận thêm tiền là sao. Lúc đấy mới biết, mới khai thật cho tôi là tham gia cái đó, bị mồi chài ấy" , Nhism kể.

Nhớ lại thời điểm biết được toàn bộ câu chuyện, nam streamer không giấu được sự bức xúc: "Tôi tức lắm đấy chứ. Tôi cũng hỏi bây giờ mất bao nhiêu rồi thì nói chung là cái nhà ở khu tập thể cũ của gia đình tôi là bay luôn rồi anh em ạ".

Chia sẻ của Nhism nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng các hình thức chào mời đầu tư, nghỉ dưỡng hoặc hợp đồng du lịch với những lời hứa hấp dẫn thường đánh vào tâm lý muốn gia tăng lợi ích, đặc biệt là ở những người lớn tuổi, từ đó khiến họ dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng môi giới thiếu minh bạch.

Nhism (tên thật là Trần Thái Linh, sinh năm 1997) là streamer và game thủ PUBG chuyên nghiệp được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Anh nổi tiếng nhờ ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện hài hước và phong cách livestream gần gũi.

Hiện tại, Nhism sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội. Kênh YouTube của anh có hơn 807 nghìn người đăng ký, trong khi Facebook và TikTok lần lượt đạt khoảng 539 nghìn và 339 nghìn người theo dõi.

Nhism từng là tuyển thủ PUBG

Anh chàng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực

(Ảnh: FBNV)

Nóng: Khởi tố gần 190 đối tượng “lừa các ông bà già” hơn 181 tỷ vụ hợp đồng kỳ nghỉ

Theo S.A

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải FTU hay NEU, đây là ĐH duy nhất ở Việt Nam vừa lọt Top 500 đại học tốt nhất thế giới: Doanh thu gần 900 tỷ đồng, học phí chỉ từ 16 triệu đồng/năm

Không phải FTU hay NEU, đây là ĐH duy nhất ở Việt Nam vừa lọt Top 500 đại học tốt nhất thế giới: Doanh thu gần 900 tỷ đồng, học phí chỉ từ 16 triệu đồng/năm Nổi bật

Chiếc áo "học sinh danh dự toàn trường" của Messi tại World Cup 2026: Nhìn đâu cũng thấy huy hiệu, không một ai bì kịp

Chiếc áo "học sinh danh dự toàn trường" của Messi tại World Cup 2026: Nhìn đâu cũng thấy huy hiệu, không một ai bì kịp Nổi bật

Khởi tố, tạm giam 1 nữ giám đốc SN 1979

Khởi tố, tạm giam 1 nữ giám đốc SN 1979

10:41 , 19/06/2026
Công an điều tra công ty nhập khẩu 339 container hàng giá trị 350 tỷ đồng: Giám đốc SN 1979 và trưởng phòng bị bắt

Công an điều tra công ty nhập khẩu 339 container hàng giá trị 350 tỷ đồng: Giám đốc SN 1979 và trưởng phòng bị bắt

10:28 , 19/06/2026
Từng bị Bắc Đại buộc thôi học vì nghiện game, nam sinh thi lại ĐH và một lần nữa trở thành thủ khoa, đỗ vào Thanh Hoa

Từng bị Bắc Đại buộc thôi học vì nghiện game, nam sinh thi lại ĐH và một lần nữa trở thành thủ khoa, đỗ vào Thanh Hoa

10:10 , 19/06/2026
Số tiền liên quan các vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' lên tới 2.700 tỷ đồng

Số tiền liên quan các vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' lên tới 2.700 tỷ đồng

09:43 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên