Streamer Nhism tiết lộ bố là nạn nhân của “hợp đồng kỳ nghỉ”, mất trắng 1 một căn nhà ở Hà Nội

Những ngày gần đây, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, câu chuyện về các "hợp đồng kỳ nghỉ" tiếp tục được quan tâm. Nhiều người chia sẻ trải nghiệm bị mời chào, thuyết phục tham gia các gói du lịch với những lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận và đặc quyền nghỉ dưỡng. Không ít trường hợp cho biết họ hoặc người thân đã mất số tiền lớn vì tin vào những cam kết tưởng như quá tốt để là sự thật, trong đó có những người nổi tiếng trên MXH.

Trên sóng livestream ngày 18/6, streamer Nhism gây chú ý khi lần đầu tiết lộ gia đình anh, cụ thể là bố anh, là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ. Thậm chí số tiền thất thoát lớn đến mức "bay luôn" căn nhà của cả gia đình ở Hà Nội.

Nhism

Theo lời Nhism, căn nhà bị mất chính là nơi anh chàng sinh ra và lớn lên, nằm trong một khu tập thể cũ.

Nhism cho biết bản thân chỉ phát hiện sự việc sau khi thấy bố liên tục vay tiền. Ban đầu anh chàng không hiểu lý do nên đã nhiều lần hỏi chuyện. Sau đó, bố mới kể lại việc tham gia vào các chương trình được giới thiệu là hợp đồng du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo lời nam streamer, mô hình này hoạt động theo kiểu liên tục khuyến khích người tham gia đóng thêm tiền để nhận những quyền lợi hoặc khoản lợi lớn hơn trong tương lai.

Nhism trong livestream mới đây (Ảnh chụp màn hình)

"Khi tôi biết được thì tôi hỏi bố tôi các thứ, sự việc như thế nào. Đại loại là nếu các bạn xem clip thì cũng thấy những người gạ mua hợp đồng lừa đảo ấy, nó còn có kiểu đóng tiền thêm vào, đóng được một mức nào thì mình được cái gì.

Bố tôi cứ vay tôi thì tôi hỏi bố làm cái gì mà cứ vay xong rồi đóng tiền để nhận thêm tiền là sao. Lúc đấy mới biết, mới khai thật cho tôi là tham gia cái đó, bị mồi chài ấy" , Nhism kể.

Nhớ lại thời điểm biết được toàn bộ câu chuyện, nam streamer không giấu được sự bức xúc: "Tôi tức lắm đấy chứ. Tôi cũng hỏi bây giờ mất bao nhiêu rồi thì nói chung là cái nhà ở khu tập thể cũ của gia đình tôi là bay luôn rồi anh em ạ".

Chia sẻ của Nhism nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng các hình thức chào mời đầu tư, nghỉ dưỡng hoặc hợp đồng du lịch với những lời hứa hấp dẫn thường đánh vào tâm lý muốn gia tăng lợi ích, đặc biệt là ở những người lớn tuổi, từ đó khiến họ dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng môi giới thiếu minh bạch.

Nhism (tên thật là Trần Thái Linh, sinh năm 1997) là streamer và game thủ PUBG chuyên nghiệp được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Anh nổi tiếng nhờ ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện hài hước và phong cách livestream gần gũi.

Hiện tại, Nhism sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội. Kênh YouTube của anh có hơn 807 nghìn người đăng ký, trong khi Facebook và TikTok lần lượt đạt khoảng 539 nghìn và 339 nghìn người theo dõi.

Nhism từng là tuyển thủ PUBG

Anh chàng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực

(Ảnh: FBNV)