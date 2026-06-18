Lời khuyên cho tất cả học sinh vừa thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Công an tỉnh Gia Lai, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa kết thúc, tâm lý hồi hộp và nôn nóng để muốn biết kết quả thi của cả phụ huynh lẫn học sinh đang trở thành “sơ hở, điểm yếu” cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đánh vào tâm lý muốn biết điểm thi sớm, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Một trong những thủ đoạn phổ biến là tạo và rải các đường link và mã QR giả mạo cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan Nhà nước.

Theo đó, các đối tượng tạo ra những trang web có giao diện tương tự website chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Sau đó, chúng đăng tải hoặc bình luận trong các hội nhóm phụ huynh trên Facebook, Zalo với những nội dung như: “Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, quét mã này để xem ngay” hoặc “Link tra cứu điểm chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”.

Khi phụ huynh hoặc học sinh nhấp vào đường link, quét mã QR, trang web giả mạo sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, số báo danh, căn cước công dân của học sinh và phụ huynh, số điện thoại… Những dữ liệu này có thể bị kẻ xấu thu thập để phục vụ các kịch bản lừa đảo tiếp theo như giả danh cơ quan chức năng, gọi điện tống tiền hoặc bán thông tin cho bên thứ ba.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh và học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thực hiện nguyên tắc “3 không”:

Thứ nhất, không nhấp vào các đường link lạ hoặc quét mã QR được chia sẻ trên mạng xã hội để tra cứu điểm thi khi chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Thứ hai, không cung cấp mã định danh cá nhân, số căn cước công dân, mật khẩu tài khoản hoặc mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn.

Thứ ba, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào với lời hứa hỗ trợ xem điểm thi sớm.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo mọi người cần chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng xung quanh. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc thủ đoạn tương tự, cần nâng cao cảnh giác và thông báo kịp thời để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây thiệt hại về tài sản.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)