Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên cho tất cả học sinh vừa thi tốt nghiệp THPT năm 2026

| | Sống

Lời khuyên cho tất cả học sinh vừa thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong thời điểm chờ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, phụ huynh và học sinh cần đặc biệt cảnh giác, tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao với chiêu trò giả mạo đường link và mã QR tra cứu điểm thi.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa kết thúc, tâm lý hồi hộp và nôn nóng để muốn biết kết quả thi của cả phụ huynh lẫn học sinh đang trở thành “sơ hở, điểm yếu” cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đánh vào tâm lý muốn biết điểm thi sớm, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Một trong những thủ đoạn phổ biến là tạo và rải các đường link và mã QR giả mạo cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan Nhà nước.

Theo đó, các đối tượng tạo ra những trang web có giao diện tương tự website chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố. Sau đó, chúng đăng tải hoặc bình luận trong các hội nhóm phụ huynh trên Facebook, Zalo với những nội dung như: “Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, quét mã này để xem ngay” hoặc “Link tra cứu điểm chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”.

Khi phụ huynh hoặc học sinh nhấp vào đường link, quét mã QR, trang web giả mạo sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, số báo danh, căn cước công dân của học sinh và phụ huynh, số điện thoại… Những dữ liệu này có thể bị kẻ xấu thu thập để phục vụ các kịch bản lừa đảo tiếp theo như giả danh cơ quan chức năng, gọi điện tống tiền hoặc bán thông tin cho bên thứ ba.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh và học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thực hiện nguyên tắc “3 không”:

Thứ nhất, không nhấp vào các đường link lạ hoặc quét mã QR được chia sẻ trên mạng xã hội để tra cứu điểm thi khi chưa có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Thứ hai, không cung cấp mã định danh cá nhân, số căn cước công dân, mật khẩu tài khoản hoặc mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn.

Thứ ba, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào với lời hứa hỗ trợ xem điểm thi sớm.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo mọi người cần chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè và cộng đồng xung quanh. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc thủ đoạn tương tự, cần nâng cao cảnh giác và thông báo kịp thời để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây thiệt hại về tài sản.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Lời khuyên cho tất cả những phụ huynh có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026

Ánh Lê

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua đầu tư, sở hữu đại học của các “ông lớn” bất động sản, công nghệ, y tế… hàng đầu Việt Nam

Cuộc đua đầu tư, sở hữu đại học của các “ông lớn” bất động sản, công nghệ, y tế… hàng đầu Việt Nam Nổi bật

Bệnh viện Bạch Mai phát đi cảnh báo, tất cả người dân chú ý

Bệnh viện Bạch Mai phát đi cảnh báo, tất cả người dân chú ý Nổi bật

Tại sao cứ đến Tết Đoan ngọ mọi người lại ăn thịt vịt?

Tại sao cứ đến Tết Đoan ngọ mọi người lại ăn thịt vịt?

11:15 , 18/06/2026
Bệnh viện phát cảnh báo khẩn về loại độc tố có trong cá nóc, cá chình dù nấu chín kỹ: Gây liên tiếp ca ngộ độc, đã có 1 trẻ tử vong!

Bệnh viện phát cảnh báo khẩn về loại độc tố có trong cá nóc, cá chình dù nấu chín kỹ: Gây liên tiếp ca ngộ độc, đã có 1 trẻ tử vong!

11:14 , 18/06/2026
Từ 1/7, quy định mới liên quan đến xây nhà sẽ có hiệu lực, tất cả người dân cần biết

Từ 1/7, quy định mới liên quan đến xây nhà sẽ có hiệu lực, tất cả người dân cần biết

11:06 , 18/06/2026
Phát hiện 16 đối tượng đang chiếm đoạt quyền điều khiển Iphone của nhiều người trên cả nước qua Zalo, Facebook…

Phát hiện 16 đối tượng đang chiếm đoạt quyền điều khiển Iphone của nhiều người trên cả nước qua Zalo, Facebook…

10:45 , 18/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên