Bệnh viện phát cảnh báo khẩn về loại độc tố có trong cá nóc, cá chình dù nấu chín kỹ: Gây liên tiếp ca ngộ độc, đã có 1 trẻ tử vong!

Báo động 2 vụ ngộ độc trong vòng 4 ngày

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa mới đây thông tin, chỉ từ ngày 09/06 đến 12/06/2026, Bệnh viện đã liên tục tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu do ngộ độc.

Vụ thứ nhất là vào đêm 9/6. Bệnh viện tiếp nhận nhóm bệnh nhân gồm 4 người (3 người lớn, 1 trẻ em) trú tại phường Nam Nha Trang, nhập viện sau khi ăn cá nóc. 3 người lớn biểu hiện nhẹ, riêng bệnh nhi dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng ngộ độc nặng đã không qua khỏi.

Vụ thứ hai là vào ngày 12/6. Bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân (2 anh em) trú tại phường Bắc Nha Trang với các triệu chứng tê môi, mỏi tứ chi, chóng mặt, khó thở sau khi ăn cá chình biển. Trong đó, một bệnh nhân diễn tiến rất nặng, phải chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc để điều trị đặc biệt.

BSCKII. Nguyễn Thị Hương Thảo thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân kể: "Nhà tôi mua 5 con cá chình chia cho nhiều người, những con khác mọi người ăn không sao, riêng một con 2 anh em tôi ăn thì bị ngộ độc. Đêm ăn xong thấy mệt cứ nghĩ do vết thương ở chân. Sáng ra tôi ăn tiếp, đến trưa thì tay chân mỏi rã rời, chóng mặt, khó thở, tê môi, người như kiệt sức chuyển vào bệnh viện".

Theo BSCKII. Nguyễn Thị Hương Thảo (Trưởng Khoa Nội Tổng hợp Thần kinh), ngộ độc cá nóc và cá chình biển thường diễn tiến rất nhanh và nặng do chúng chứa các độc tố thần kinh cực mạnh, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh cơ.

Bác sĩ Hương Thảo nhấn mạnh: "Ngộ độc cá nóc gặp khá nhiều và hậu quả rất đáng tiếc, ngộ độc do ăn cá chình cũng đã ghi nhận. Điều đáng tiếc là mặc dù đã cảnh báo nhưng người dân vẫn chủ quan dẫn đến ngộ độc".

Độc tố thần kinh cực mạnh, không bị phân hủy bởi nhiệt chứa trong cá nóc, cá chình

Các bác sĩ cảnh báo, người dân cần đặc biệt lưu ý những đặc tính nguy hiểm của 2 loại độc tố:

Độc tố Tetrodotoxin (có trong cá nóc)

Vị trí tích tụ: Tập trung nhiều ở gan, trứng, ruột và da cá.

Mức độ nguy hiểm: Là chất độc thần kinh nguy hiểm, chỉ cần 1 - 2mg có thể gây tử vong do suy hô hấp, ngạt thở.

Độc chất hấp thụ cực nhanh vào máu (sau 5 - 15 phút).

Độc tố thần kinh cực mạnh, không bị phân hủy bởi nhiệt có chứa trong cá nóc, cá chình.

Lưu ý đặc biệt: Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Độc tố rất bền nhiệt, việc nấu chín, ninh nhừ hay phơi khô hoàn toàn không phá hủy được chất độc.

Độc tố Ciguatoxin (thường có trong cá chình biển)

Vị trí tích tụ: Tích tụ từ vi tảo biển qua chuỗi thức ăn (thường gặp ở cá chình sống tại các rạn san hô).

Mức độ nguy hiểm: Gây rối loạn tiêu hóa, tim mạch và hệ thần kinh. Dấu hiệu thần kinh có thể kéo dài dai dẳng nhiều tháng.

Lưu ý đặc biệt: Độc tố vô hình, vô vị, không thể nhận biết bằng mắt thường và không bị vô hiệu hóa bởi bất kỳ phương pháp chế biến, nấu chín hay đông lạnh nào.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khuyến cáo, để bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình, Bệnh viện khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau:

- Tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến và ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả cá tươi, cá khô, chả cá).

- Cẩn trọng với cá chình biển, đặc biệt là các loại cá chình rạn san hô hoặc các loại hải sản lạ, có hình dáng bất thường. Không ăn nội tạng và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với máu cá chình.

- Bỏ ngay sự chủ quan: Không lấy kinh nghiệm cá nhân "trước giờ ăn nhiều lần không sao" để chủ quan ăn các loại hải sản có nguy cơ chứa độc tố. Bản chất độc tố phân bố không đều (như vụ việc trên, cùng một loại cá nhưng có con nhiễm độc, có con không).

- Đến ngay bệnh viện: Khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi ăn hải sản như tê môi, tê lưỡi, chóng mặt, buồn nôn, mỏi tứ chi, khó thở... cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Tuyệt đối không tự điều trị tại nhà để tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống bệnh nhân.