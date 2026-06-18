Tại sao cứ đến Tết Đoan ngọ mọi người lại ăn thịt vịt?

Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những dịp lễ quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng duy trì ngày lễ này với những biến thể riêng, phản ánh bản sắc từng nền văn hóa.

Trong quan niệm dân gian, đây là thời điểm chuyển mùa, dễ phát sinh dịch bệnh và sâu hại. Vì vậy, người dân thường làm lễ cúng để cầu mong sức khỏe, bình an, đồng thời mong mùa màng thuận lợi, tránh bị sâu bệnh phá hoại.

Vào dịp này, mỗi gia đình thường chuẩn bị mâm lễ dâng lên tổ tiên và thần linh. Dù có sự khác biệt giữa các vùng miền, nhưng điểm chung là sự thành tâm và gìn giữ những giá trị truyền thống. Các món ăn không đơn thuần để thưởng thức mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, gắn với quan niệm “giết sâu bọ”, thanh lọc cơ thể.

Mâm cúng Tết Đoan ngọ thường có các loại trái cây theo mùa, cơm rượu nếp, bánh gio (còn gọi là bánh tro, bánh ú tro)… Đây là những món quen thuộc xuất hiện ở hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, mỗi vùng lại có thêm những nét riêng. Ở miền Trung, thịt vịt là món không thể thiếu trong dịp này. Người dân tin rằng ăn vịt vào thời điểm này giúp cân bằng cơ thể, giải nhiệt trong những ngày nắng nóng đầu hè. Vì vậy, món vịt béo mềm, đậm đà gần như trở thành “đặc sản” của Tết Đoan ngọ nơi đây.

Vì sao có tục ăn thịt vịt trong Tết Đoan ngọ?

Khoảng mùng 5 tháng 5 Âm lịch thường rơi vào thời điểm vịt phát triển tốt, thịt dày, ít mỡ nhưng vẫn mềm và ngọt. Đây được xem là “mùa vịt ngon”, nên việc đưa món ăn này vào mâm cỗ Tết Đoan ngọ cũng xuất phát từ yếu tố mùa vụ tự nhiên.

Theo quan niệm phương Đông, Tết Đoan ngọ diễn ra khi thời tiết bước vào giai đoạn oi bức, dương khí trong cơ thể và môi trường đều ở mức cao. Trong khi đó, thịt vịt lại được xem là thực phẩm có tính mát, giúp giải nhiệt, tạo sự cân bằng âm - dương. Vì vậy, ăn vịt vào thời điểm này được cho là phù hợp với điều kiện khí hậu.

Trong y học cổ truyền, thịt vịt có vị ngọt, tính hàn, được cho là có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giảm các triệu chứng nóng trong, mệt mỏi. Đồng thời, món ăn này còn được xem là giúp phục hồi thể lực, bổ sung năng lượng cho người lao động nhiều hoặc cơ thể suy nhược.

Thịt vịt trong dịp này thường được luộc và ăn kèm nước mắm gừng, chỉ cần chế biến đơn giản mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên. Ngoài ra, còn có các món như cháo vịt, vịt tiềm với các loại thảo mộc, vừa tăng hương vị vừa phù hợp với quan niệm bồi bổ cơ thể.

Có thể thấy, tục ăn thịt vịt ngày Tết Đoan ngọ không chỉ đơn thuần là thói quen ẩm thực, mà còn phản ánh cách người xưa thích nghi với khí hậu và chăm sóc sức khỏe. Đó là sự hòa trộn giữa yếu tố mùa vụ, tri thức dân gian và niềm tin về cân bằng cơ thể trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Những nhóm người không nên ăn thịt vịt

Thịt vịt là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, sắt và nhiều vitamin nhóm B, hỗ trợ tái tạo năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm đối tượng dưới đây.

Người mắc bệnh gout

Người bị gout cần đặc biệt thận trọng khi ăn thịt vịt. Nguyên nhân là loại thực phẩm này chứa nhiều purin, khi chuyển hóa sẽ tạo ra acid uric trong máu. Khi lượng acid uric tăng cao, nguy cơ bùng phát các cơn đau gout cấp sẽ lớn hơn. Vì vậy, người bệnh nên hạn chế tối đa, nhất là các món nhiều mỡ hoặc phần da vịt.

Người có bệnh tim mạch, mỡ máu cao

Thịt vịt, đặc biệt là phần da, chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, từ đó dẫn đến các vấn đề như đau tim hoặc đột quỵ. Những người có tiền sử tim mạch hoặc đang kiểm soát mỡ máu nên ưu tiên phần nạc, đồng thời hạn chế tần suất sử dụng.

Người có hệ tiêu hóa yếu

So với nhiều loại thịt trắng khác, thịt vịt có cấu trúc chắc và giàu chất béo nên khó tiêu hóa hơn. Với người mắc các bệnh đường ruột như viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích hoặc người cao tuổi, việc ăn thịt vịt có thể gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí rối loạn tiêu hóa. Nếu sử dụng, nên chọn cách chế biến đơn giản như luộc hoặc hấp.

Người đang bị sốt hoặc viêm nhiễm

Theo quan niệm Đông y, thịt vịt có thể làm nặng thêm một số tình trạng viêm hoặc khiến cơ thể khó hồi phục khi đang sốt. Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, nhiều người vẫn được khuyên nên tránh ăn trong giai đoạn cơ thể suy yếu, thay vào đó chọn thực phẩm nhẹ, dễ tiêu.

Người dị ứng với thịt gia cầm

Dị ứng với thịt vịt tuy không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra. Các biểu hiện thường gặp gồm nổi mẩn, ngứa, sưng hoặc rối loạn tiêu hóa. Trường hợp nặng có thể gây khó thở, nguy hiểm đến sức khỏe. Nếu từng có tiền sử dị ứng, cần ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nhìn chung, thịt vịt vẫn là thực phẩm tốt nếu sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, với các nhóm kể trên, việc điều chỉnh khẩu phần và cách ăn là cần thiết để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

(Tổng hợp)