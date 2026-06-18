Cô bé 12 tuổi phổi trắng xóa và đông đặc sau 1 ngày bị sốt, bác sĩ cảnh báo: Đừng lúc nào cũng tưởng con cảm lạnh!

Sốt và ho vốn là những vấn đề sức khỏe cực kỳ quen thuộc ở trẻ nhỏ, khiến nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan, tự mua thuốc điều trị tại nhà vì nghĩ "chỉ là cảm lạnh thông thường". Thế nhưng, câu chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với cô bé Tiểu Giao (12 tuổi ở chiết Giang, Trung Quốc) là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá. Chỉ sau đúng một ngày phát sốt, toàn bộ một bên phổi của đứa trẻ đã biến thành một màu trắng xóa trên phim chụp X-quang, đẩy cô bé vào lằn ranh sinh tử.

Một bên phổi của Tiểu Giao "trắng xóa" trên phim chụp x-quang

Người mẹ kể, ban đầu Tiểu Giao chỉ xuất hiện các triệu chứng ho nhẹ và sốt ở mức 38 độ C. Gia đình nghĩ con bị cảm sốt thông thường do thay đổi thời tiết nên để con nghỉ ngơi, uống nhiều nước hơn và tiếp tục theo dõi.

Không ngờ, tình trạng của cô bé chuyển biến xấu với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng 24 giờ, Tiểu Giao rơi vào trạng thái khó thở dữ dội, tức ngực và đau ngực quằn quại, nhiệt độ cơ thể vọt lên 38,5 độ C đến 39 độ C. Bố mẹ hoảng loạn đưa con tới bệnh viện.

Khi được chuyển khẩn cấp đến Khoa Nhi của Bệnh viện Phụ thuộc thứ tư thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cô bé đã không thể nằm thẳng để thở. Độ bão hòa oxy trong máu sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn duy trì ở mức nguy kịch khoảng 90% dù bác sĩ đã lập tức cho thở oxy qua mặt nạ với tốc độ cao 5 lít/phút.

Tiểu Giao rơi vào nguy kịch vì viêm phế quản thể nhựa

Kết quả chụp X-quang ngực ngay sau đó khiến toàn bộ ê-kíp trực lặng người: Phổi trái của Tiểu Giao đã hoàn toàn biến thành "phổi trắng", biểu thị tình trạng viêm phổi tiến triển cực kỳ nặng và xẹp phổi hoàn toàn.

"Xi măng" bít kín đường thở: Cấp cứu hô hấp nguy hiểm ở trẻ em

Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, bác sĩ nhi khoa Yu Lin của bệnh viện kết luận Tiểu Giao đã mắc phải chứng "viêm phế quản thể nhựa" (Plastic bronchitis). Đây là một biến chứng nhiễm trùng phổi cực kỳ nguy hiểm và là một ca cấp cứu khẩn cấp về đường hô hấp ở trẻ em, thường gặp nhất ở độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi.

Bác sĩ Yu Lin giải thích, nguy hiểm lớn nhất của căn bệnh này nằm ở chỗ đường thở của bệnh nhi bị bít kín bởi một lượng lớn chất nhầy dạng keo đặc quánh. Chúng tạo thành các khối u nhầy đúc khuôn theo hình dạng của cây phế quản, giống như việc đường hô hấp bị đổ một lớp "xi măng" đặc, ngăn cản hoàn toàn oxy đi vào và carbon dioxide thoát ra. Quá trình này chặn đứng sự thông khí, khiến trẻ bị ngạt thở và có thể tử vong bất cứ lúc nào do suy hô hấp và suy tuần hoàn cấp tính.

Kết quả nội soi phế quản khẩn cấp sau đó đã xác nhận chẩn đoán này. Niêm mạc đường thở của Tiểu Giao bị sung huyết, phù nề nặng nề, dịch mủ màu vàng trắng liên tục trào ra. Toàn bộ lỗ mở của phế quản chính bên trái và các phân thùy phổi đã bị các nút nhầy này khóa chặt hoàn toàn.

Bác sĩ phải tiến hành nội soi phế quản tới 3 lần để hút sạch dịch rửa, loại bỏ khối u nhầy và khai thông đường thở cho cô bé.

Dịch nhầy viêm nhiễm trong 3 lần nội soi phế quản cho Tiểu Giao

Xét nghiệm chuyên sâu cho thấy, thủ phạm đứng sau đợt tấn công tàn khốc này là Pseudomonas aeruginosa, một loại vi khuẩn có độc lực cực kỳ mạnh, thường thừa cơ xâm nhập khi hệ miễn dịch của trẻ bị suy yếu do các loại virus cúm, Adenovirus hoặc Mycoplasma pneumoniae tấn công trước đó.

Rất may mắn, nhờ được phát hiện và can thiệp y khoa kịp thời, Tiểu Giao đã qua khỏi cơn nguy kịch và xuất viện mà không phải chịu các di chứng dài hạn như viêm tiểu phế quản tắc nghẽn hay giãn phế quản.

Những dấu hiệu nguy hiểm phụ huynh cần đưa con đi viện gấp

Các bác sĩ cảnh báo rằng đường hô hấp của trẻ em rất nhạy cảm, bệnh có thể khởi phát âm thầm nhưng tiến triển ác tính chỉ trong vài giờ. Dù thời điểm hiện tại đang là mùa hè, phụ huynh tuyệt đối không được mất cảnh giác vì các bệnh lý đường hô hấp và vi khuẩn độc lực cao vẫn có thể tấn công trẻ bất cứ lúc nào.

Để phân biệt với cảm lạnh thông thường và tránh bỏ sót căn bệnh "viêm phế quản thể nhựa" nguy hiểm, cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác nếu trẻ sau khi bị cảm lạnh, ho mà xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Sốt cao kéo dài liên tục không hạ, các triệu chứng trở nặng hoặc suy sụp rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn.

Bác sĩ cảnh báo phụ huynh không chủ quan khi con tăng độ sốt cao trong thời gian ngắn (Ảnh minh họa)

- Con thở khò khè nặng lên rõ rệt, nhịp thở nhanh dồn dập, lồng ngực phập phồng bất thường.

- Trẻ liên tục kêu đau ngực, tức ngực hoặc quấy khóc, ôm ngực vì khó chịu.

- Biểu hiện khó thở nặng nề khiến trẻ mệt lả, bứt rứt, thậm chí không thể nằm thẳng để ngủ mà phải ngồi dậy để rướn người thở.

Khi trẻ xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào kể trên, phụ huynh cần đưa con đến ngay các cơ sở y tế để các bác sĩ tiến hành nghe phổi, chụp X-quang hoặc CT kịp thời. Tuyệt đối không được giữ con ở nhà tự theo dõi hay tự ý mua thuốc như một trận cảm lạnh thông thường để tránh những hậu quả đáng tiếc đe dọa đến tính mạng của trẻ.