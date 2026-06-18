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Thanh niên 17 tuổi xô ngã bé gái, đấm vào mặt người mẹ: Đã có phương án giải quyết

| | Sống

Do tâm lý lo lắng và vội vã, khi vào cửa hàng, nam thanh niên đã vô tình đẩy mạnh cửa kính khiến cháu P.V.L. (sinh năm 2020) đứng gần cửa bị ngã.

Công an phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) đã có thông tin bước đầu về kết quả điều tra liên quan đến vụ xô xát giữa một nam thanh niên và một người phụ nữ xảy ra vào tối 15/6 tại cửa hàng phụ kiện điện thoại di động trên đường Hoàng Văn Thụ.

Thông tin từ cơ quan công an thì vào khoảng 19 giờ 30 ngày 15-6, N.T.T. (sinh năm 2008, trú phường Tây Nha Trang) đạp xe đến cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ để sửa màn hình điện thoại của mẹ do vô tình làm hỏng. Do tâm lý lo lắng và vội vã, khi vào cửa hàng, T. vô tình đẩy mạnh cửa kính khiến cháu P.V.L. (sinh năm 2020) đứng gần cửa bị ngã.

Chứng kiến sự việc, chị H.T.G. (mẹ cháu L.) đang đứng bên ngoài đã đi vào chất vấn T. Do T. im lặng không phản ứng, chị G. bức xúc, dẫn đến lớn tiếng chửi mắng. Trong lúc nóng giận, T. đã dùng tay đấm vào mặt chị G. Thấy vợ bị đánh, anh P.T. định can thiệp nhưng đã được các nhân viên cửa hàng kịp thời ngăn chặn. Ngay tại thời điểm đó, T. đã chủ động gửi lời xin lỗi trực tiếp đến vợ chồng chị G. và cháu L.

Camera an ninh ghi lại một phần diễn biến sự việc.

Nắm được diễn biến vụ việc, đến sáng ngày 17/6, bố của em T. là ông N.V.M., đã đến Công an phường Tây Nha Trang trình báo, đồng thời nhờ cơ quan chức năng làm trung gian mời gia đình chị G. lên làm việc.

Tại buổi làm việc ở trụ sở Công an phường Tây Nha Trang, em T. và gia đình đã bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến gia đình chị G. Gia đình chị G. đã chấp nhận lời xin lỗi, tự nguyện không yêu cầu bồi thường dân sự, đồng thời gỡ bỏ các bài viết có nội dung liên quan trên các trang mạng xã hội.

Hiện nay, Công an phường Tây Nha Trang đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ hành vi của các bên để xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

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Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Thanh niên 17 tuổi

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