Người đàn ông cấp cứu vì xuất huyết dạ dày sau nhiều năm uống 1 loại nước, bác sĩ thở dài: Nhiều người vẫn tưởng tốt cho sức khỏe

Ông Trương (65 tuổi, Trung Quốc), một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu, đau bụng dữ dội và huyết áp tụt. Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân bị viêm dạ dày ăn mòn kèm xuất huyết, niêm mạc dạ dày xung huyết, phù nề và xuất hiện nhiều ổ loét. Các xét nghiệm máu cũng ghi nhận men gan tăng cao cùng một số chỉ số chức năng thận bất thường.

Khai thác bệnh sử cho thấy ông có thói quen uống trà nhiều năm, trung bình 3-4 cốc mỗi ngày và thường pha rất đặc. Gần đây, khi xuất hiện cảm giác khó chịu ở dạ dày, ông lại tăng độ đậm của trà với suy nghĩ rằng trà có thể giúp làm dịu các triệu chứng. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân gây bệnh không phải do trà mà chủ yếu liên quan đến việc sử dụng không phù hợp trong thời gian dài.

Uống trà đặc ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trà chứa nhiều hoạt chất có lợi như polyphenol, catechin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, khi pha quá đặc hoặc uống quá nhiều, một số thành phần trong trà có thể gây tác động bất lợi.

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Tăng kích ứng dạ dày

Trà, đặc biệt là trà đặc, chứa nhiều tanin và caffeine. Các chất này có thể kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng cảm giác khó chịu ở những người bị viêm dạ dày hoặc loét dạ dày - tá tràng.

Một số nghiên cứu cho thấy uống trà quá đặc khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ đau thượng vị, đầy hơi, buồn nôn hoặc làm nặng thêm các triệu chứng bệnh lý tiêu hóa sẵn có.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khẳng định trà là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dạ dày. Nguy cơ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, chế độ ăn uống, hút thuốc lá và yếu tố di truyền.

Làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người

Một số loại trà, đặc biệt là trà đen, chứa oxalat. Khi tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài, oxalat có thể góp phần hình thành sỏi canxi oxalat ở những người có cơ địa dễ mắc sỏi.

Tuy nhiên, đối với người khỏe mạnh, uống trà ở mức độ hợp lý thường không gây tổn thương thận. Nguy cơ chủ yếu xuất hiện khi kết hợp nhiều yếu tố như uống ít nước, chế độ ăn giàu oxalat hoặc có tiền sử bệnh thận.

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Ảnh hưởng đến giấc ngủ và tim mạch

Caffeine trong trà có tác dụng kích thích thần kinh trung ương. Nếu sử dụng quá nhiều hoặc uống vào buổi tối, người dùng có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, hồi hộp, tim đập nhanh, lo lắng, bồn chồn và tăng huyết áp tạm thời ở một số người nhạy cảm với caffeine.

3 thói quen uống trà cần tránh

Uống trà đặc khi bụng đói

Đây là thói quen thường gặp nhưng không được khuyến khích. Khi dạ dày trống rỗng, các hoạt chất trong trà có thể gây kích ứng niêm mạc và làm tăng cảm giác khó chịu đường tiêu hóa.

Hãm trà quá lâu hoặc liên tục châm nước cả ngày

Việc ngâm lá trà trong thời gian quá dài có thể khiến lượng caffeine và tanin trong nước trà tăng lên, làm vị trà đắng chát hơn và dễ gây kích ứng dạ dày.

Uống trà cùng thuốc

Tanin trong trà có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc bổ sung sắt, một số kháng sinh và thuốc điều trị tuyến giáp.

Người bệnh nên dùng thuốc với nước lọc và tham khảo ý kiến bác sĩ về khoảng cách thời gian phù hợp giữa việc uống thuốc và uống trà.

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Uống trà thế nào để an toàn hơn?

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên uống trà với nồng độ vừa phải, tránh pha quá đặc. Thời điểm thích hợp để uống trà là sau bữa ăn khoảng 30-60 phút, đồng thời không nên uống khi bụng đói để hạn chế nguy cơ kích ứng dạ dày.

Những người nhạy cảm với caffeine cũng nên hạn chế uống trà vào buổi tối nhằm tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày cũng rất quan trọng. Đối với những người có tiền sử viêm loét dạ dày, mất ngủ, sỏi thận hoặc bệnh thận mạn, các chuyên gia khuyến cáo nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định lượng trà phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Theo Toutiao