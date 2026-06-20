VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

VNeID đang ngày càng được bổ sung nhiều tiện ích nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục và giao dịch số ngay trên điện thoại.

Trong bản cập nhật 2.2.8 mới phát hành, ứng dụng tiếp tục bổ sung thêm một tính năng liên quan đến thẻ căn cước, cho phép người dùng kiểm tra nhanh tình trạng hiệu lực của giấy tờ thông qua mã QR.

Trước đây, mã QR trên thẻ căn cước chủ yếu được sử dụng để truy xuất các thông tin cơ bản như họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh hay địa chỉ thường trú. Người dùng có thể thực hiện thao tác này bằng nhiều ứng dụng quét mã QR khác nhau và dữ liệu hiển thị chỉ dừng ở các thông tin được lưu trên thẻ.

Điểm mới trên VNeID 2.2.8 là khả năng xác minh hiệu lực của thẻ căn cước. Sau khi quét mã QR, người dùng có thể biết giấy tờ còn giá trị sử dụng hay không mà không cần đối chiếu thủ công hoặc thực hiện các bước xác minh khác.

Với phiên bản VNeID 2.2.8, người dùng có thể biết ngay thẻ căn cước còn hiệu lực hay không thông qua thao tác quét mã QR

Nhờ đó, việc xác minh giấy tờ trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt trong các trường hợp cần kiểm tra nhanh trước khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch quan trọng

Tính năng này có thể hỗ trợ người dân trong nhiều tình huống khác nhau, từ thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký cư trú, cấp đổi giấy tờ đến xác thực thông tin cá nhân. Việc chủ động kiểm tra trước giúp hạn chế nguy cơ hồ sơ bị gián đoạn do căn cước hết hiệu lực hoặc phát sinh sai lệch dữ liệu.

Không chỉ hữu ích với người dân, tính năng mới cũng góp phần hỗ trợ quá trình xác thực thông tin trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi căn cước công dân là một trong những giấy tờ bắt buộc khi mở tài khoản, định danh khách hàng hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng.

Bên cạnh việc sử dụng các tiện ích số, người dùng vẫn cần chú ý bảo vệ thông tin cá nhân. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến nghị không chia sẻ công khai hình ảnh căn cước công dân trên mạng xã hội, đồng thời hạn chế cung cấp ảnh chụp hoặc bản sao giấy tờ tùy thân cho bên thứ ba khi không thực sự cần thiết.