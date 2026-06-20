Hà Nội vừa khai trương cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên : Từ 250.000đ/ngày, hơn 5 triệu/tháng

Hà Nội vừa đưa vào hoạt động một mô hình chăm sóc người cao tuổi khá mới: không phải viện dưỡng lão lưu trú dài hạn, cũng không đơn thuần là nơi sinh hoạt câu lạc bộ. Cụ thể, ngày 6/6, phường Long Biên tổ chức khai trương Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại Điểm Y tế Thạch Bàn, số 1 ngõ 307 đường Thạch Bàn. Theo Sở Y tế Hà Nội, đây là mô hình thí điểm tại đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố.

Có thể hiểu đơn giản, đây là một dạng “dưỡng lão bán trú” công lập. Người cao tuổi đến cơ sở vào buổi sáng, được chăm sóc sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi, vận động, giao lưu trong ngày và trở về nhà vào cuối ngày.

Ảnh UBND TP Hà Nội

Cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên ở Hà Nội có gì?

Theo Sở Y tế Hà Nội, mô hình hoạt động theo hình thức “sáng đi - chiều về”, không lưu trú qua đêm và không thay thế điều trị nội trú tại bệnh viện. Trong thời gian ở đây, người cao tuổi được quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là cơ sở này được cải tạo từ một phần cơ sở vật chất công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Từ đó, địa phương bố trí thành không gian chăm sóc sức khỏe thân thiện cho người cao tuổi, với các khu chức năng như tiếp đón, khám bệnh, cấp cứu, phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng, khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng và tập luyện dưỡng sinh.

Tại phường Long Biên, hiện có trên 8.700 người cao tuổi, chiếm khoảng 13% dân số; gần 6.000 người mắc bệnh mạn tính cần được theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên. Đây cũng là lý do địa phương lựa chọn mô hình chăm sóc ngay tại cộng đồng, gần nơi người dân sinh sống.

Ảnh UBND TP Hà Nội

Chi phí khoảng 250.000 đồng/ngày, hơn 5 triệu đồng/tháng

Một trong những thông tin được nhiều gia đình quan tâm là chi phí.

Theo Sở Y tế Hà Nội, chi phí tham gia mô hình dự kiến khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng. Nếu tính bình quân, chi phí vận hành khoảng 250.000 đồng/người/ngày trong các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Mức kinh phí này bao gồm chi phí ăn uống, sinh hoạt, giường nghỉ, cơ sở vật chất và hoạt động chăm sóc thường xuyên. Sở Y tế Hà Nội cho biết mức chi phí trên thấp hơn đáng kể so với khoảng 12-18 triệu đồng/tháng tại nhiều cơ sở tư nhân.

Với mức phí này, người cao tuổi không chỉ có chỗ ăn trưa và nghỉ ngơi, mà còn được theo dõi sức khỏe, nhắc nhở sử dụng thuốc, tham gia phục hồi chức năng, vận động trị liệu, sinh hoạt tập thể và các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần. Các dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế vẫn được thực hiện theo đúng quy định.

Cơ sở vật chất tại đây khang trang, rộng rãi (Ảnh VOV)

Dù mới triển khai, mô hình đã nhận được sự quan tâm đáng kể. Theo Sở Y tế Hà Nội, với công suất tối đa khoảng 40 người tham gia đầy đủ cả ngày, cơ sở đã có gần 70 người đăng ký theo nhiều khung giờ khác nhau.

Khi dưỡng lão bán trú trở thành nhu cầu mới

Mô hình ở Long Biên gây chú ý vì được triển khai trong hệ thống y tế cơ sở công lập của Hà Nội. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra cả nước, chăm sóc người cao tuổi ban ngày đang dần trở thành một nhu cầu rõ nét trong đời sống hiện đại.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về công tác người cao tuổi, hướng tới xây dựng hệ sinh thái an sinh cho hơn 16 triệu người cao tuổi trên cả nước. Một điểm đáng chú ý trong định hướng này là phát triển mô hình “Điểm chăm sóc ban ngày” tại cộng đồng với phương châm “sáng đón đi, tối đưa về”.

Thực tế, tại một số địa phương, các mô hình tương tự đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Ở Đà Nẵng, Bệnh viện 199 từng giới thiệu Trung tâm chăm sóc ban ngày Daycare cho người cao tuổi.

Ảnh minh họa

Tại TP.HCM, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cũng triển khai mô hình điều trị nội trú ban ngày, kết hợp chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và hỗ trợ tâm lý - xã hội. Ở khối tư nhân, nhiều cơ sở như Nhân Ái Daycare, OriHome, Phương Đông Asahi, Tâm An, Phú Nghĩa Care hay Bách Niên Thiên Đức cũng cho thấy nhu cầu chăm sóc người cao tuổi theo hình thức bán trú đang tăng lên.

Điểm chung của các mô hình này là người cao tuổi không nhất thiết phải rời gia đình để vào viện dưỡng lão dài hạn. Thay vào đó, họ có thể đến cơ sở trong ngày để được chăm sóc, vận động, giao lưu, rồi trở về nhà vào buổi chiều.

Trong đời sống đô thị hiện nay, đây là nhu cầu rất thực tế. Nhiều gia đình có con cháu đi làm cả ngày, trong khi ông bà, cha mẹ lớn tuổi ở nhà một mình. Nếu thiếu vận động, thiếu giao tiếp và không được theo dõi sức khỏe thường xuyên, người cao tuổi dễ rơi vào cô đơn, giảm thể lực, thậm chí khó được phát hiện kịp thời khi có vấn đề sức khỏe.