Ăn kiểu tỷ phú chi 50 tỷ/năm để thọ đến 150 tuổi: Bình dân hơn bạn nghĩ, ai cũng nấu được

Bryan Johnson kiếm 800 triệu USD từ việc bán công ty cho PayPal. Ông ta đang chạy một thí nghiệm nhiều năm trên chính cơ thể mình (tốn hơn 50 tỷ/năm), với mục tiêu đơn giản: giảm tối đa quá trình lão hóa của cơ thể. Bryan gọi dự án này là Blueprint.

Và bữa trưa là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất. Vị tỷ phú nổi bật của làng biohacking không ăn vì ngon, ông ấy ăn vì dữ liệu.

Không có chỗ cho "hôm nay thèm thì ăn". Mỗi thực phẩm trong đĩa đều phải chứng minh được tác dụng qua xét nghiệm thực tế. Nếu không đạt chỉ số, loại ra, thử thứ khác.

Nhưng cũng chính vì vậy, menu của ông ta lại dễ học theo hơn bạn nghĩ, vì nó rất cụ thể, rõ ràng, và nguyên liệu không có gì xa lạ.

Bữa trưa hôm nay: Rau củ pesto với đậu lăng đen và khoai lang

Pesto là loại sốt xanh của người Ý, làm từ lá húng quế xay nhuyễn cùng dầu ô liu, hạt thông và tỏi. Hương thơm đặc trưng, vị béo nhẹ, không cần nấu chín, chỉ trộn thẳng vào rau hoặc mỳ là xong. Phiên bản của Bryan Johnson bỏ phô mai đi để giữ hoàn toàn từ thực vật.

Nguyên liệu chính gồm 4 nhóm:

- Sốt pesto thuần thực vật gồm húng quế tươi, dầu ô liu, hạt thông, tỏi xay nhuyễn. Vừa tạo hương vị vừa cung cấp chất béo lành mạnh giúp cơ thể hấp thụ vitamin tốt hơn.

- Rau củ áp chảo gồm súp lơ trắng, bông cải xanh, hành tím, cà chua bi, tỏi, bí xanh. Khác với xào kiểu truyền thống dùng nhiều dầu mỡ và lửa to, cách này dùng rất ít dầu, lửa vừa, đảo nhẹ tay để rau chín tới mà vẫn giữ được màu sắc và dưỡng chất bên trong.

- Đậu lăng đen nấu chín trong nước dùng rau củ. Đây là nguồn protein chính của cả món. Một chén đậu lăng đen chín cho khoảng 18g protein, tương đương một miếng ức gà cỡ vừa, nhưng kèm thêm nhiều chất xơ hơn gấp nhiều lần.

- Khoai lang hấp cắt nhỏ. Cung cấp tinh bột tiêu hóa chậm, không khiến đường huyết tăng đột biến sau ăn, no bền hơn so với cơm trắng hay bánh mì.

Phần hoàn thiện có thêm oliu đen Kalamata thái lát, dầu nấm truffle tùy chọn, rau mầm rắc lên trên.

Ăn xong no không? Có bị thiếu chất không?

Một khẩu phần 2 người:

- Khoảng 525 kcal, đủ no cho một bữa trưa mà không bị nặng bụng hay buồn ngủ sau ăn.

- 17g protein, đủ để cơ thể không bị thiếu hụt dù không có thịt.

- 35g tinh bột từ khoai lang và đậu lăng, tiêu hóa chậm, no bền.

- 34g chất béo, chủ yếu từ dầu ô liu và hạt thông, loại tốt cho tim mạch.

- 13g chất xơ, gần bằng một nửa lượng khuyến nghị cả ngày.

Tại sao lại là những nguyên liệu này?

Không phải Bryan Johnson chọn ngẫu nhiên.

- Đậu lăng đen nuôi vi khuẩn có lợi trong đường ruột, thứ mà nghiên cứu gần đây liên kết trực tiếp với tuổi thọ và hệ miễn dịch.

- Bông cải xanh và súp lơ trắng chứa một hợp chất kích hoạt cơ chế tự làm sạch tế bào của cơ thể, giúp loại bỏ tế bào hỏng trước khi chúng gây vấn đề.

- Dầu ô liu nguyên chất giúp cơ thể hấp thụ các vitamin có nhiều trong rau xanh nhưng sẽ bị lãng phí nếu ăn rau mà không có chất béo đi kèm.

- Khoai lang cho chất chống oxy hóa mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, tốt cho da, mắt và hệ miễn dịch.

Thứ đáng học hỏi không phải công thức

Không ai bắt bạn phải ăn y chang Bryan Johnson mỗi ngày.

Nhưng ông ta 47 tuổi, chỉ số sinh học của nhiều cơ quan trong cơ thể đang ở mức của người 30. Và ông ta nói điều tạo ra sự khác biệt lớn nhất không phải thuốc, không phải thiết bị đo lường đắt tiền, mà là việc ăn uống có chủ đích, biết mình đang nạp gì vào cơ thể và tại sao.

Tô đậu lăng chỉ là kết quả. Tư duy đằng sau nó mới là thứ đáng học hỏi.