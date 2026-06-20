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Chuyển khoản thành công 190 triệu đồng từ ngân hàng VietinBank sang MBBank, người phụ nữ phải làm việc với công an

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Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc công an 2 địa phương đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Vừa qua, Công an phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình đã kịp thời hỗ trợ công dân nhận lại 190 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể ngày 12/6/2026, Công an phường Trường Thi tiếp nhận đề nghị phối hợp, hỗ trợ từ Công an xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa liên quan đến trường hợp một công dân trên địa bàn xã chuyển khoản nhầm số tiền 190 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng VietinBank vào tài khoản ngân hàng MB Bank.

Qua xác minh ban đầu, tài khoản nhận tiền thuộc về công dân P.T.H đang cư trú trên địa bàn phường Trường Thi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thi đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời mời công dân P.T.H đến làm việc. Qua trao đổi và đối chiếu các thông tin liên quan, xác định số tiền 190 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của công dân P.T.H là do nhầm lẫn trong quá trình giao dịch, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay tranh chấp khác.

Trên cơ sở đó, Công an phường Trường Thi đã hướng dẫn, hỗ trợ hai bên thống nhất phương án hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Đến ngày 13/6, cán bộ Công an phường cùng công dân P.T.H đến Chi nhánh Ngân hàng MB Bank để thực hiện các thủ tục cần thiết, chuyển trả đầy đủ số tiền 190 triệu đồng cho chị L., trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ hoàn trả tài sản cho công dân không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an phường Trường Thi trong công tác phục vụ Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, nhất là đối với các khoản tiền có giá trị lớn. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Đồng thời, người dân khi nhận được tiền do người khác chuyển nhầm cần chủ động phối hợp hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng số tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình﻿

Đinh Anh

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