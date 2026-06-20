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Cảnh báo đặc biệt tới những gia đình đang dùng lò vi sóng

| | Sống

Nhiều gia đình đang dùng mà không biết mình đang làm sai.

Lò vi sóng là trợ thủ đắc lực trong gian bếp hiện đại, giúp tiết kiệm tối đa thời gian hâm nóng thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người dùng vô tình biến thiết bị này thành "quả bom nổ chậm" chỉ vì những thói quen "tiện tay" như cho bát inox, hộp xốp hay đĩa viền kim loại vào lò. Những sai lầm này không chỉ làm giảm tuổi thọ của thiết bị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Tại sao bát inox và vật dụng kim loại là "kẻ thù" của lò vi sóng?

Nhiều người thường có thói quen hâm nóng thức ăn trực tiếp trong bát, nồi inox vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), các vật dụng bằng kim loại (bao gồm inox, sắt, nhôm) không được phép sử dụng trong lò vi sóng.

Lò vi sóng hoạt động bằng cách tạo ra các sóng điện từ làm rung động phân tử nước trong thực phẩm để sinh nhiệt. Trong khi đó, kim loại lại phản xạ sóng vi ba thay vì hấp thụ. Khi bạn đặt vật dụng kim loại vào lò, sóng sẽ bị bật ngược lại, khiến thực phẩm không thể chín đều, đồng thời gây áp lực ngược lên bộ phận phát sóng (magnetron), dễ dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng.

Đáng sợ hơn là hiện tượng phóng điện (Arcing/Sparking). Tại các cạnh sắc hoặc các điểm tiếp xúc trên vật dụng kim loại, các electron bị kích thích sẽ tích tụ và phóng điện qua không khí, tạo ra tia lửa điện. Hiện tượng này có thể làm cháy lớp vỏ nội thất của lò vi sóng và bắt lửa vào các vật dụng xung quanh, gây hỏa hoạn.

"Danh sách đen" những vật liệu tuyệt đối không được cho vào lò

Song song với nguy cơ từ kim loại, không ít người dùng còn vô tình biến thức ăn thành nguồn nhiễm độc hóa học khi cho hộp xốp hoặc nhựa không đạt chuẩn vào lò. Hộp xốp, vốn được làm từ polystyrene, không hề chịu được nhiệt độ cao. Khi gặp sóng vi ba, chất liệu này sẽ tan chảy hoặc biến dạng, giải phóng các hóa chất độc hại ngấm trực tiếp vào thực phẩm.

Tương tự, các loại nhựa dùng một lần như hộp đựng sữa chua, chai nước nhựa mỏng không được kiểm định để chịu nhiệt, khi đun nóng sẽ giải phóng BPA và các Phthalates - những chất gây rối loạn nội tiết nguy hại cho sức khỏe con người, như đã được Harvard Health Publishing cảnh báo.

Ngay cả những vật dụng tưởng chừng vô hại như túi giấy hay giấy báo cũng được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) liệt vào danh sách không an toàn, bởi chúng không chỉ dễ bắt lửa gây cháy mà còn có thể giải phóng khói độc hoặc các hóa chất từ keo dán túi khi nhiệt độ tăng cao.

Một thói quen nguy hiểm khác mà các gia đình thường mắc phải là sử dụng bát đĩa gốm sứ có trang trí họa tiết kim loại. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần là bát sứ thì sẽ an toàn, nhưng nếu bát đĩa có các đường viền vàng, bạc hay họa tiết ánh kim, chúng vẫn sẽ gây ra hiện tượng đánh lửa và làm hỏng lớp tráng men tương tự như khi sử dụng kim loại.

Bình giữ nhiệt bằng inox cũng là vật dụng cần tuyệt đối tránh xa lò vi sóng, bởi cấu tạo lõi kim loại bên trong khiến sóng không thể xuyên qua. Cho bình vào lò không chỉ khiến thức ăn bên trong không thể nóng lên được mà còn làm hỏng bộ phận phát sóng, gây nguy hiểm cho thiết bị.

Để bảo vệ thiết bị và an toàn cho sức khỏe gia đình, người nội trợ cần nắm vững các nguyên tắc sử dụng chuẩn khoa học. Hãy luôn tìm kiếm biểu tượng "Microwave Safe" - hình lò vi sóng với các đường sóng bên trong - được dập nổi hoặc in dưới đáy hộp đựng trước khi sử dụng. Nếu không chắc chắn về chất liệu, tốt nhất hãy chuyển thực phẩm sang các vật dụng an toàn đã được kiểm chứng như thủy tinh chịu nhiệt (borosilicate) hoặc gốm sứ trơn không họa tiết.

Theo Thu Phương

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