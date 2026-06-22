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Tuyển Na Uy ship 1 tấn thực phẩm và 1 căn bếp riêng tới World Cup 2026 vì không tin vào dinh dưỡng đồ ăn Mỹ

| | Lifestyle

Tuyển Na Uy ship 1 tấn thực phẩm và 1 căn bếp riêng tới World Cup 2026 vì không tin vào dinh dưỡng đồ ăn Mỹ

Hơn 1.000 kg thực phẩm từ quê nhà, bao gồm 300 kg cá hồi Đại Tây Dương, 116 kg phô mai Brunost truyền thống và 6.000 quả cam cùng đội ngũ đầu bếp riêng được chuẩn bị với mục tiêu duy nhất, giữ cho các cầu thủ duy trì đúng chế độ ăn quen thuộc trong lần trở lại World Cup sau gần ba thập kỷ của Na Uy.

Theo các thông tin được công bố, đội tuyển Na Uy đã vận chuyển hơn 1.000 kg thực phẩm (tương đương hơn 2.000 pound) sang Mỹ để phục vụ chiến dịch World Cup 2026. Trong số này có nhiều nguyên liệu đặc trưng như cá hồi Đại Tây Dương đánh bắt tự nhiên, phô mai Brunost truyền thống và khoảng 6.000 quả cam.

Đi cùng lượng thực phẩm khổng lồ là 3 đầu bếp hàng đầu khu vực Scandinavia, phụ trách toàn bộ khâu chuẩn bị bữa ăn cho đội tuyển.

Các bữa ăn được tính toán kỹ lưỡng. Ảnh: VG

Đại bản doanh của Na Uy được đặt tại Đại học Bắc Carolina tại Greensboro, nơi một hệ thống bếp chuyên nghiệp đã được lắp đặt và vận hành sẵn như một “căn cứ hậu cần” thu nhỏ. Tại đây, các đầu bếp sẽ chuẩn bị 4 bữa ăn mỗi ngày cho toàn bộ thành viên đội tuyển.

Nhìn danh sách thực phẩm, có thể thấy đây không chỉ là lựa chọn mang tính biểu tượng văn hóa. Bởi cá hồi Đại Tây Dương từ lâu là nguồn protein quen thuộc trong khẩu phần ăn của các vận động viên Bắc Âu nhờ hàm lượng đạm cao và dễ kết hợp vào nhiều bữa.

Phô mai nâu Brunost nổi tiếng của Na Uy lại là món ăn gắn với thói quen sinh hoạt thường ngày của người dân nước này, thường xuất hiện trong bữa sáng hoặc bữa nhẹ. Trong khi đó, con số 6.000 quả cam gây chú ý nhiều nhất nhưng thực tế lại khá hợp lý nếu chia cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ trong nhiều tuần thi đấu. Cam là loại trái cây dễ bảo quản, bổ sung nước, carbohydrat nhanh và thường xuất hiện trong chế độ ăn thể thao.

Và đằng sau quyết định tưởng như cầu kỳ này là một chiến lược dinh dưỡng được tính toán kỹ.

Thay vì thay đổi khẩu vị hay thử các món địa phương, ban huấn luyện Na Uy ưu tiên giữ nguyên thực đơn quen thuộc mà cầu thủ đã theo đuổi trong quá trình tập luyện trước giải. Quan điểm của đội ngũ chuyên môn là hạn chế tối đa những biến số có thể ảnh hưởng đến thể trạng. Từ khả năng hấp thụ, tiêu hóa đến chất lượng hồi phục giữa các trận đấu.

Các cầu thủ ăn mừng bàn thắng trên sân.

Trên mạng xã hội, nhiều người diễn giải hành động này như một cách thể hiện sự dè dặt với ẩm thực Mỹ. Tuy vậy, phía đội tuyển nhấn mạnh rằng mục tiêu chính là duy trì sự ổn định cho cầu thủ trong điều kiện xa lạ, từ thực đơn, tiêu hóa, hồi phục, giấc ngủ cho đến trạng thái sẵn sàng trước trận đấu.

Trong môi trường thi đấu đỉnh cao, dinh dưỡng từ lâu không còn chỉ là chuyện ăn no hay ăn ngon. Việc kiểm soát nguyên liệu, thời điểm ăn, khẩu phần và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định được xem như một phần của chiến lược thi đấu.

Với Na Uy, điều đó càng trở nên quan trọng hơn khi đây là lần đầu đội tuyển trở lại sân khấu World Cup sau gần 30 năm chờ đợi.

Giữa hàng loạt câu chuyện về chiến thuật, ngôi sao hay áp lực thành tích, cách Na Uy chuẩn bị cho giải đấu cho thấy một thực tế ngày càng rõ trong bóng đá hiện đại. Đôi khi khác biệt không chỉ đến từ những gì diễn ra trên sân, mà còn bắt đầu từ căn bếp phía sau hậu trường.

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

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